Obrtnici upozoravaju na kolaps Fiskalizacije 2.0: 'Računi nestaju, podrška ne odgovara'

Udruženje obrtnika grada Zagreba, kao najveće udruženje u Republici Hrvatskoj, dužno je reagirati u ime više od 21 000 zagrebačkih obrtnika. Unatoč umirujućim porukama iz tijela državne uprave i agencija, važno je upozoriti na probleme koji su se pojavili početkom provedbe Fiskalizacije 2.0. Naime, situacija nije nimalo bezazlena. Prema provjerenim informacijama s terena, veliki broj obrtnika suočava se s poteškoćama u poslovanju povezanim s uvođenjem e-računa za sve poslovne subjekte u sustavu PDV-a. Uočeni su problemi u radu na svim razinama sustava, što je dovelo do zastoja u izdavanju e-računa i usporavanja poslovnih procesa.

U porukama i pozivima koje smo primili ljudi se najčešće žale na tehničku nefunkcionalnost sustava (slanje i zaprimanje e-računa) kod više pružatelja usluga. Među ključnim problemima ističu se: "računi koji nestaju u sustavu", nemogućnost pronalaska obrta u registru primatelja e-računa te neusklađenost između aplikacija, posrednika i FiskAplikacije.

Zakazala je i korisnička podrška. Obrtnici nisu dobili pravovremenu pomoć niti obavijest da je sustav u kvaru. Naši članovi našli su se u situaciji da ne mogu fakturirati, zaprimati račune, plaćati režije i robu, što izravno ugrožava njihovu likvidnost.

Uz sve navedeno, obrtnici imaju veliki problem s klasifikacijom proizvoda i usluga po djelatnostima (KPD 2025). Ovaj sustav obvezan je od početka godine za izdavanje e-računa i Fiskalizaciju 2.0, gdje svaka stavka na računu mora imati pridruženu odgovarajuću KPD šifru kako bi se osigurala točna kategorizacija za porezne i statističke svrhe. Postoji niz nelogičnosti u primjeni KPD-a. Na primjer, usluga izrade okvira za sliku uključuje proizvodnju, montažu i materijal pri formiranju konačne cijene. Sustav u tom slučaju traži razdvajanje na elemente, ali nije jasno može li se koristiti jedan ili više KPD-ova po računu, treba li dodijeliti KPD po svakoj stavci ili samo jedan za cijeli račun. Državni zavod za statistiku ne odgovara na upite, iako obrtnici imaju zakonsku obvezu koristiti točne šifre.

Fiskalizacija 2.0 najavljena je kao iskorak prema većoj transparentnosti i uređenju poslovanja obrta te malih i srednjih poduzeća. Mi smo tu inicijativu prepoznali kao borbu protiv sive ekonomije i načelno je podržavamo. Zbog toga smo organizirali pet radionica kako bismo pomogli našim članovima u prilagođavanju novim zahtjevima. Na njima je sudjelovalo više od 1000 obrtnika.

Svjesni mogućih problema kojima danas svjedočimo, poslali smo inicijativu našoj krovnoj organizaciji, Hrvatskoj obrtničkoj komori, u kojoj smo tražili odgodu primjene Fiskalizacije 2.0. Apeliramo na odgovorne da ulože dodatni napor kako bi se ovi problemi što prije riješili. Tražimo da se obrtnicima omogući normalno obavljanje gospodarske djelatnosti. Predlažemo da se mali poduzetnici ne penaliziraju dok god sustav ne bude stabilan i dok se ne omogući njegovo normalno funkcioniranje. Također, smatramo kako bi trebalo dati jasne upute korisnicima vezano za probleme koji su se javili tijekom početka provedbe Fiskalizacije 2.0. Ovim putem želimo upozoriti da od početka iduće godine u ovaj sustav ulaze i gospodarski subjekti izvan sustava PDV-a, među kojima je veliki broj naših paušalnih obrtnika.