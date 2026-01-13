Naši Portali
KONGRESNA ISTRAGA

Bill i Hillary Clinton odbili svjedočiti u slučaju Epstein: 'Dosta nam je'

Bill i Hillary Clinton
REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
13.01.2026.
u 20:57

U pismu republikanskom zastupniku Jamesu Comeru, predsjedniku Odbora za nadzor Zastupničkog doma, napisali su da "svaki čovjek mora odlučiti kada mu je dosta", te dodali da je za njih "taj trenutak došao sada"

Bill i Hillary Clinton odbili su u utorak svjedočiti u kongresnoj istrazi o pokojnom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu koju vode republikanci, ocijenivši kako je riječ o stranački motiviranom postupku.

U pismu republikanskom zastupniku Jamesu Comeru, predsjedniku Odbora za nadzor Zastupničkog doma, napisali su da "svaki čovjek mora odlučiti kada mu je dosta", te dodali da je za njih "taj trenutak došao sada." Comer je zaprijetio da će Clintone proglasiti krivima za nepoštivanje Kongresa ako se ne pojave pred odborom, što bi potencijalno moglo dovesti do kaznenih prijava.

U pismu koje je Hillary Clinton podijelila na društvenim mrežama, Clintoni su naveli da su pokušali pružiti ono "malo informacija" koje su imali kako bi pomogli u istrazi, a Comera su optužili za skretanje pozornosti s propusta Trumpove administracije. "To smo učinili jer su Epsteinovi zločini bili užasni. Ako vlada nije učinila sve što je mogla da istraži i progoni te zločine, iz bilo kojeg razloga, to bi trebao biti fokus vašeg rada... Nema dokaza da vi to činite", napisali su.

"Nema uvjerljivog objašnjenja za ono što radite, a da to nije stranačka politika", poručili su te dodali kako očekuju da će Comer naložiti odboru da ih proglasi krivima za nepoštivanje suda. Administracija predsjednika Donalda Trumpa naredila je, pod pritiskom Trumpove političke baze, Ministarstvu pravosuđa da objavi spise povezane s kaznenim istragama o Epsteinu, koji je svojedobno bio prijatelj s Trumpom i Clintonima, a sve u skladu sa zakonom o transparentnosti koji je donio Kongres.
Ključne riječi
Trump Jeffrey Epstein svjedočenje Epstein Hillary Clinton Bill Clinton

