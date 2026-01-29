Naši Portali
EUROPSKA RUKOMETNA FEDERACIJA

Iz EHF-a odgovorili na žestoke prozivke Sigurdssona, ovo je njihovo objašnjenje

Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
29.01.2026.
u 18:49

"Uvijek slušamo saveze. Osim izravne komunikacije, postoje i nekoliko tijela koja su uspostavljena za razmjenu informacija i mišljenja."

Iz Europske rukometne federacije (EHF) odgovorili su kritike iz hrvatskog tabora o slaboj organizaciji Europskog prvenstva.

"Europskoj rukometnoj organizaciji samo je važno napraviti nekakav dobar šou u svemu. Nitko ne govori o tome da smo imali četiri sata vožnje od Malmöa gdje su nas smjestili u skupinu do Herninga. Imali smo dva dana manje od ostalih za odigrati sedam utakmica. To je smiješno. Sada nismo smješteni blizu dvorane. Na ovu konferenciju smo se vozili više od pola sata pa pola sata natrag. Zbog svega toga nismo mogli održati trening", rekao je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.

Iz EHF-a je sada stigao komentar, a evo što su poručili iz europske rukometne organizacije.

"Raspored za Euro utvrđuje se između organizatora i EHF-a značajno prije početka prvenstva. Ključno je uvijek pronaći ravnotežu unutar zadanih okvira dostupnih dana za utakmice. U ovom procesu sudjeluju svi relevantni dionici, uključujući Vijeće nacionalnih saveza koje predstavlja saveze. Raspored je također poznat svim reprezentacijama najkasnije u trenutku završnog ždrijeba završne faze, koji se održava više od šest mjeseci prije turnira.

Što se tiče momčadi koje sada igraju međukrug u Malmöu, treba uzeti u obzir da je početna skupina u Malmöu počela kasnije od svih drugih skupina (17. siječnja), a momčadi koje su došle iz Osla i Kristianstada imale su dodatni dan odmora (tj. dan putovanja + dan odmora) prije početka međukruga.

Uvijek slušamo saveze. Osim izravne komunikacije, postoje i nekoliko tijela koja su uspostavljena za razmjenu informacija i mišljenja."
Senior2
18:57 29.01.2026.

Odgovor bez odgovora, Plenkovićeva škola.

