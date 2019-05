'Obitelj isprva nije bila za moju kandidaturu, Mamić nikada nije ništa tražio od mene'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u intervjuu objasnila što za nju znači Kanada i posjet toj zemlji u kojoj je provela 3 godine, a osvrnula se i na bjegunca pred hrvatskim zakonom Zdravka Mamića.

Na pitanje o emotivnosti posjeta Kanadi predsjednica je za Novu TV rekla da joj je to bio jedan od najljepših perioda života

- Svakako je meni ovaj povratak u Kanadu emotivan, tu sam provela tri i pol godine, od 1997. do 2000. godine i bilo mi je to doista prekrasno razdoblje života, susrela sam puno ljudi, stekla puno prijatelja ovdje. To je bila prva država u koju sam otišla živjeti vani, ako se izuzme boravak na diplomatskoj akademiji u Beču. Nekako se vežete uz tu državu, kao da vam je druga domovina -

Na pitanje da li je u svojem profesionalnom pa i državničkom poslu imala potporu obitelji predsjednica je odgovorila da jest.

- Sama odluka kad sam se odlučila kandidirati, kad sam dobila tu ponudu, donesena je obiteljski -

Također, rekla je da u početku nisu svi bili za njezinu kandidaturu, ali nije htjela reći da li je možda njezin muž bio protiv. Ako bi joj netko od bližnjih rekao da ne želi novu kandidaturu predsjednica je odgovorila:

- Stvarno bih ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno razmisila o tome. Iako, kao što znate, još nisam objavila odluku, razgovarat ćemo o tome. U ove četiri i pol godine mandata od svoje sam djece imala apsolutnu potporu. Dakle, nikada mi nisu prigovorili ''mama, ja imam problema u školi zbog tebe'' ili nešto drugo. Nekako smo to uvijek uspjeli podijeliti. Ja sam uvijek bila dijelom njihova života i razgovaramo kad god možemo o bilo kakvim pitanjima, bilo da je riječ o njihovu životu ili o nekoj temi koju netko pokrene. Kad su bili mali, bile su to teme poput zašto je nebo plavo, a danas su to ozbiljnije teme o međuljudskim odnosima i slično -

Upitana da li joj smetaju navijački transparenti i uzvici o njezinom mužu "Jakove, izdrži" kazala je da joj to nimalo ne smeta, dapače simpatično joj je.

- On je Dalmatinac, Šibenčanin, navijač Hajduka otkad se rodio, pa zašto ga ne bi Torcida podržala. Uostalom, rekla sam, nije njemu lako i treba živjet' sa mnom -

Boji li se nekog mogućeg protukandidata.

Mene nije strah ničega. Ne bojim se nikoga i ničega. Još je pitanje kandidature koju treba objaviti, ako je to tako. U životu sam radila sve, bila sam svugdje. Kad vam se zatvore jedna vrata, otvore se druga, svaki je pad nova stepenica.

Ne boji se ni borbe s Milanovićem ako se oboje kandidiraju, a rekla je i da će pokušati biti neovisnija od stranke po pitanju financija.

Svjetonazorski se ne naziva demokrščankom već modernim, progresivnim konzervativcem.

Pogreške tijekom mandata.

Teško je reći koja je bila najveća pogreška. Ne znam, tko radi, taj i griješi. Bilo je greškica, naravno. Vjerujem doista da sam sve odradila prilično dobro, ali bilo je greškica. Nekad pogriješite, nekad krivo procijenite ljude.



O druženjima sa Zdravkom Mamićem govori da joj nije žao.

- Ne možete plakati nad prolivenim mlijekom. Ta druženja, a nije ih uopće bilo toliko koliko ljudi govore, možda tri, četiri, pet puta sve zajedno, i to uključujući i ložu i Maksimir. Vidjeli smo se nekoliko puta na tim nekim večericama. To nije bio prvi krug prijatelja. Mislim da ni gospodin Mamić ne doživljava mene na taj način. Nije nikada tražio ništa od mene. Zato ne vidim uopće u čemu je problem -

O odnosu s premijerom predsjednica govori da je odnos korektan. Naglasila je da nikad nisu imali posebno blizak odnos.

Naš odnos je korektan. Nismo imali nikad priliku raditi posebno blisko zajedno. Andrej je radio gore na drugom katu, dok sam ja bila u kabinetu. Onda sam ja otišla na mandat, pa je on otišao na mandat. Dakle, mi smo se poznavali, ali ne jako dobro. Odnos je uvijek bio i ostao korektan. Bio je korektan i u situaciji kad ste pisali o nekakvim napadima na Vladu, a to su zapravo bile kritike stanja koje se gomilalo posljednjih 25 godina. Ja i dalje radim ono u što vjerujem i provodim istu politiku. Možda je malo promijenjena razina retorike, upravo zato što je to pogrešno shvaćeno. I onda se umjesto na sadržaj kritike stanja u društvu govorilo o novom sukobu s Vladom, što nije bilo točno u većini slučajeva.

Hoće li mijenjati retoriku uoči predsjedničkih izbora.

Ja ću i dalje progovarati o problemima koje muče naše građane u Republici Hrvatskoj, koji muče ljude i u iseljeničkoj zajednici, ali nije to stvar predizborne kampanje niti žestine retorike, to je jednostavno dio mojega posla, to je moja dužnost. Ja sam predsjednica svih građana, moja je dužnost zastupati interese građana i to ne treba interpretirati ni na koji drugi način. Ja ću pozivati na razgovor o problemu, a vi nemojte govoriti o tome da je to bio napad na ne znam koga, nego idemo raspraviti problem.

