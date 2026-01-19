Naši Portali
Poslušaj
IZVJEŠĆE POLICIJE

Novi rekord: Najpijaniji vozač županije zaustavljen u Metkoviću

Zagreb: Velika policijska akcija kontrole vozača i alkotestiranje
Filip Kos/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
19.01.2026.
u 13:30

Iz policije navode kako je u istom razdoblju zbog vožnje u alkoholiziranom stanju sankcionirano ukupno devet osoba, ali je upravo slučaj iz Metkovića izdvojen kao najteži

Prema izvješću Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske županije, među svim zabilježenim slučajevima vožnje pod utjecajem alkohola tijekom pojačanih nadzora prometa početkom prošlog tjedna, najveća koncentracija alkohola izmjerena je upravo u Metkoviću, čime je Metković postao svojevrsni „rekorder“ u županiji po ovom pokazatelju.

Riječ je o 26-godišnjem vozaču osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka kojeg su policijski službenici Policijske postaje Metković zaustavili u večernjim satima tijekom redovne kontrole prometa u Ulici Petra Krešimira IV u Metkoviću. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,32 g/kg, što je ujedno i najviša zabilježena koncentracija među svih devet sankcioniranih vozača na području županije. Vozač je odmah isključen iz prometa te je zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 660 eura, kao i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Iz policije navode kako je u istom razdoblju zbog vožnje u alkoholiziranom stanju sankcionirano ukupno devet osoba, ali je upravo slučaj iz Metkovića izdvojen kao najteži, s obzirom na izmjerenu razinu alkohola. Policija ponovno upozorava vozače da je alkohol jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća s teškim posljedicama te najavljuje nastavak pojačanih nadzora na cestama širom Dubrovačko-neretvanske županije.
Dubrovačko-neretvanska županija promet alkohol Metković

