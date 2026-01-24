Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI INTERESI

Nova strategija iz Pentagona otkriva zaokret u obrani SAD-a: Prioritet više nije Kina, evo gdje je fokus

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth meets with NATO Secretary General Mark Rutte at the Pentagon in Washington
NATHAN HOWARD/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
24.01.2026.
u 09:01

Prethodne verzije nacrta kružile su po Pentagonu, ali su bile predmet unutarnjih rasprava o tome kako opisati prijetnju koju Kina predstavlja SAD‑u u vrijeme trgovinskih razgovora

Pentagon je u petak navečer objavio dugo očekivanu strategiju koja daje prioritet obrani domovine SAD‑a i Zapadnoj hemisferi, što je iznenađujuću preokret u odnosu na prethodne administracije, a čini se usklađen s vojnim udarima predsjednika Donalda Trumpa u Venezueli i naporima za stjecanjem Grenlanda, piše Politico.

Strategija nacionalne obrane - dramatičan pomak čak i u odnosu na prvu Trumpovu administraciju - više se ne usredotočuje prvenstveno na suprotstavljanje Kini. Umjesto toga, krivi prethodne administracije za ignoriranje američkih interesa i dovodi u pitanje pristup američke vojske Panamskom kanalu i Grenlandu. Strategija poziva na pažnju prema “praktičnim interesima” američke javnosti i napuštanje “grandioznih strategija”.

Plan Pentagona, za razliku od Strategije nacionalne sigurnosti objavljene prošlog mjeseca, ne fokusira se snažno na Europu niti izričito naziva kontinent mjestom “civilizacijskog pada”. No naglašava ono što administracija smatra smanjenjem važnosti Europe. “Iako Europa ostaje važna, ona ima manji i sve manji udio u globalnoj ekonomskoj moći”, navodi se u strategiji. “Iako smo i ostat ćemo uključeni u Europu, moramo i hoćemo dati prioritet obrani domovine SAD‑a i odvraćanju Kine.”

Dokument, koji obično slijedi Strategiju nacionalne sigurnosti, objavljen je nakon višemjesečnog odgađanja. Prethodne verzije nacrta kružile su po Pentagonu, ali su bile predmet unutarnjih rasprava o tome kako opisati prijetnju koju Kina predstavlja SAD‑u u vrijeme trgovinskih razgovora.

Strategija također kaže da SAD više ne bi trebale ustupati pristup ili utjecaj nad ključnim područjima na Zapadnoj hemisferi, uključujući Meksički zaljev, ali nudi malo detalja o tome kako će Pentagon ostvariti taj cilj. Prva Trumpova administracija u svojoj strategiji obrane iz 2018. smatrala je Kinu najvećom prijetnjom američkoj sigurnosti, stav koji je dodatno ponovljen u Bidenovoj strategiji iz 2022. godine.

No strategija za 2026. umjesto toga ističe nastavak američkog fokusa na diplomaciju s Kinom, uz naglasak na potrebu “snažne obrane koja onemogućuje protivniku dominaciju” u Pacifiku, kako bi se odvraćio mogući rat, ali ne navodi koje bi američke snage Pentagon mogao poslati u taj region. U dokumentu se spominju i prijetnje SAD‑u od Rusije, Irana i Sjeverne Koreje, ali one nisu toliko u prvom planu kao ranije.

Prodaju do 200 kilograma mesa dnevno! Evo kako je 'Janje i prase to go' postalo hit Trešnjevke
Ključne riječi
strategija pentagon SAD Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
IZGUBLJEN U VREMENU

FOTO Japanski vojnik 28 godina živio je u džungli jer je mislio da Drugi svjetski rat još traje: Našli su ga obraslog i u dronjcima, jeo je štakore i žabe

Duboko u džungli pacifičkog otoka Guama dvojica lokalnih lovaca su, 24. siječnja 1972. godine, otkrila ‘nepostojećeg’ čovjeka, duha iz prošlosti koji je 1955. godine bio i službeno proglašen mrtvim. Bio je to narednik Shoichi Yokoi, posljednji japanski vojnik na otoku, koji je još od Drugog svjetskog rata živio u podzemnoj špilji te je, potpuno izoliran od svijeta i stvarnosti, bio uvjeren da rat još uvijek traje. Njegova priča o preživljavanju, odanosti i duboko ukorijenjenom kodeksu, po kom je predaja bila veća sramota od smrti, nadilazi i najmaštovitije filmske scenarije.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!