JOŠ JEDNA PORUKA

FOTO Pogledajte novu sliku koju je objavila Bijela kuća: Na njoj je Trump s pingvinom

56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
23.01.2026.
u 23:51

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je naveo da je sa šefom NATO-a Markom Rutteom u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma".

Bijela kuća objavila je fotografiju na kojoj se vidi američki predsjednik Donald Trump kako, zajedno s pingvinom, hoda kroz snježni krajolik. Na slici dominira ledeni pejzaž s planinama u pozadini, a u prvom planu prostire se široka bijela ravnica. Pingvin drži američku zastavu, dok se na udaljenoj padini nazire i grenlandska zastava. Jasna je to naznaka na Trumpove ponovljene izjave o Grenlandu kojeg je u posljednje vrijeme više puta isticao kao strateški važan za američku sigurnost. Trump je, podsjetimo, nedavno rekao da Sjedinjene Države moraju imati Grenland te je poručio da će ga "dobiti na ovaj ili onaj način".

Međutim, tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u srijedu, predsjednik je odbacio mogućnost upotrebe sile. U međuvremenu je odustao i od najave uvođenja kaznenih carina protiv osam europskih država, koje je prvotno najavio kao sredstvo pritiska kako bi SAD ostvarile kontrolu nad Grenlandom.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je naveo da je sa šefom NATO-a Markom Rutteom u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma". Ipak, još uvijek nije jasno što bi taj sporazum trebao obuhvatiti niti koliko su daleko pregovori stigli.

Ključne riječi
pingvin Davos NATO Grenland Trump

CI
cigulimiguli
00:11 24.01.2026.

Pingvini na Grenlandu? Ovi su kao lavovi iz Indije

