Meloni o Trumpu: 'Nadam se da ćemo mu jednoga dana moći dodijeliti Nobelovu nagradu za mir '

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u petak je izrazila nadu da će američki predsjednik Donald Trump okončati rat u Ukrajini kako bi ga potom mogla nominirati za Nobelovu nagradu za mir. Meloni, koja se rado hvali svojim dobrim odnosima s Trumpom, istaknula je kako je on više puta izrazio razočaranje što nije uspio osvojiti ovu prestižnu nagradu. 'Nadam se da ćemo jednoga dana moći dodijeliti Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu”, izjavila je talijanska premijerka na tiskovnoj konferenciji nakon sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

„Vjerujem da, ako on uspije napraviti razliku… u postizanju pravednog i trajnog mira za Ukrajinu, i za Ukrajinu također… konačno bismo i mi mogli nominirati Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir.” U poruci norveškom premijeru Jonasu Gahru Storeu, objavljenoj u ponedjeljak, Trump je naveo kako ga činjenica da nije dobio Nobelovu nagradu više ne obvezuje „da razmišlja isključivo o miru”.

U četvrtak je Trump predstavio svoj „Odbor za mir”, koji je u početku trebao nadgledati primirje u Gazi i njezin oporavak, no s vremenom se prerodio u mehanizam koji nastoji riješiti različite međunarodne sukobe. Italija je pozvana da se pridruži tom „Odboru”, no Meloni je istaknula kako je Trumpu rekla da Italija ima „ustavne probleme”.

Prema medijskim izvještajima, talijanski ustavni propisi ne dopuštaju da se zemlja pridruži organizaciji kojom upravlja jedan strani vođa. Trump je, uz to, predsjednik „Odbora”, ali i američki predstavnik te predsjednik njegovog izvršnog odbora, piše TAG24. Meloni je rekla kako je zatražila od Trumpa da ponovno otvori okvir suradnje „kako bi se udovoljilo potrebama ne samo Italije, nego i drugih europskih zemalja”. „Moramo pokušati obaviti taj posao”, poručila je. „Prisutnost zemalja poput naše može napraviti razliku.”