Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Kako navodi, uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom. Radnje se provode na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK napominje kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o krijumčarenju cigareta.Masovna tučnjava u kampu na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac. Trojica ozlijeđena
