U ČETIRI GRADA

Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku su uhićenja

Zagreb: Dovođenje osumnjičenih oko afere gospodarenjem otpadom na ispitivanje u USKOK
Neva Zganec/PIXSELL/illustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
28.08.2025.
u 09:11

Sumnja se da su osobe počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Kako navodi, uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom. Radnje se provode na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK napominje kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o krijumčarenju cigareta.
Masovna tučnjava u kampu na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac. Trojica ozlijeđena
policija USKOK

Avatar majkarusija
majkarusija
10:39 28.08.2025.

Lijepo je bilo jučer pročitati da je policija napokon shvatila da se najviše droge prodaje po kafićima. Naravo u one kafiće u koje sami dostavljaju robu oni ne ulaze.

MO
mojanatura
10:04 28.08.2025.

Kako to "izbjegneš" carinski nadzor?

NA
NANO
10:10 28.08.2025.

Dali stvarno ima još uvjek tih"tako glupih pametnjakovića" da nerazumiju da živimo u 21 stoljeću i da je tehnologija toliko napredna da se kvazi sve može saznati i provjeriti.

