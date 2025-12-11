Sukobi između Tajlanda i Kambodže su sve žešći - a uzroci im sežu stoljećima u povijest

Zajednička kopnena granica između Tajlanda i Kambodže, duga više od 817 km (508 milja), obilježena je sukobima više od stoljeća. Suverenitet teritorija međusobno se osporava otkako je Francuska, koja je okupirala Kambodžu do 1953., prvi put mapirala granicu 1907. godine. Međutim, napetosti su se značajno pogoršale 2025. U svibnju su sukobi u tom području u kojima je ubijen kambodžanski vojnik izazvali nacionalističke osjećaje s obje strane i doveli do odmazde obje vlade. Tajland je uveo stroga ograničenja na granicama, dok je Kambodža zabranila emitiranje tajlandskih filmova i uvoz tajlandskog voća, povrća, benzina i goriva.