Kontrapeticija Domovinskog pokreta prikupila 20.000 potpisa protiv LGBT i Antifa okupljanja u gradovima

Nakon što je peticija "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025." prikupila više od 76.000 potpisa, Mladi Domovinskog pokreta su kao odgovor pokrenuli i vlastitu peticiju pod nazivom "Maknimo Povorku ponosa i Antifa marševe iz središta hrvatskih gradova!". Kontrapeticija je prikupila više od 20.000 potpisa.

Mladi Domovinskog pokreta poručuju da u Hrvatskoj trebaju vrijediti jednaka pravila za sve građane, bez privilegija za određene skupine. Naglašavaju da dok molitelji mirno koriste javni prostor, LGBT aktivisti i Antifa marševi zauzimaju središta gradova, blokiraju promet i nameću ideologiju, uključujući djeci i obiteljima. Stranka ističe da hrvatski trgovi nisu privatno vlasništvo lijevo-liberalnih udruga, već pripadaju svim građanima, te da se pravila moraju jednako primjenjivati na sve skupine i događanja.

"S obzirom na to da se radikalno lijevom peticijom želi maknuti molitelje s trgova u središtima hrvatskih gradova, smatramo da isto treba vrijediti i za sva ljevičarska i "ljudskopravaška" okupljanja jer Republika Hrvatska jamči jednaku razinu prava svim svojim građanima. S time u skladu zahtijevamo premještanje Povorke ponosa i sličnih lijevoliberalnih skupova iz središta hrvatskih gradova na periferiju ili u rijetko naseljena područja gdje postoji manji rizik od izazivanja javne sablazni. Isto vrijedi za Antifašističke marševe koji promoviraju komunistički totalitarni režim odgovoran za desetke tisuća ubijenih Hrvata i milijune diljem svijeta. Zahtijevamo da se rizični i politički motivirani prosvjedi duginih boja premjeste na lokacije koje ne ugrožavaju javni red, promet te sigurnost djece i obitelji koje svakodnevno koriste gradska središta.

Glavni trgovi trebaju biti mjesto zajedništva, a ne društvenih podjela koje nameću LGBT udruge i njihovi politički promotori. Također, promocija LGBT ideologije dokazano je štetna za mentalno i fizičko zdravlje djece i mladih, zbog čega se ovakvo konzumiranje ustavnog prava na slobodu govora i javnog okupljanja treba događati daleko od njihovih očiju. Lokalna vlast, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud moraju dosljedno reagirati, zaštititi djecu i mlade te osigurati jednakost u djelovanju prema svim društvenim skupinama", stoji u opisu peticije.