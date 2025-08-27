Ravnatelj osumnjičen da nije dolazio na posao: Oko 500 sati nije bio na radnom mjestu

Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju osumnjičen je da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. - U razdoblju od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio je svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno kako se najmanje 500-tinjak sati nije nalazio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura - izvijestila je policija.

Protiv osumnjičenog 47-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o ravnatelju Osnovne škole Petar Zrinski u Šenkovcu Vladimiru Novaku. Medijima je u studenom prošle godine poslana nepotpisana e-mail poruka u kojoj je pisalo da svira u bendu Petra Graše i istovremeno radi kao ravnatelj OŠ Petar Zrinski u Šenkovcu kod Čakovca.

"S obzirom na broj koncerata diljem RH i inozemstva s kojih nikad nije izostao, postavlja se pitanje koliko on ima slobodnih radnih dana godišnje. Može li itko izostati s posla više od 100 radnih dana tokom godine i za to primati plaću. Ima li zakon koji mu to omogućava?", navodilo se u poruci u kojoj su bili nabrojeni i neki datumi 2022., 2023. i 2024., kad navodno nije bio na radnom mjestu u školi. "Svi oko njega u školi, općini i županiji, uključujući i samog župana znaju koliko ga nema na radnom mjestu, ali nitko ne reagira i svi šute. Vrlo lako se provjeri kad i koliko ga nema na poslu, ako je netko zainteresiran. O svemu su obaviještene prosvjetna inspekcija i druge institucije", pisalo je u tom e-mailu. Odgovarajući na upite novinara, Novak je tada rekao da nije tajna i nije sramota to što radi dva posla. To ni ne skriva, rekao je i dodao da svoj primarni posao obavlja redovito i odgovorno. Anonimno pismo poslano je nakon što je raspisan natječaj za ravnatelja škole, pa su ga neki tumačili kao pokušaj diskreditacije. I sam Novak tvrdio da je e-mail pokušaj diskriminacije, "pun objeda i neistina". Na natječaju je on ponovno izabran ta ravnatelja.