OPORBA KRITIZIRALA GLASANJE

Slovačka uvodi nove kontroverzne izmjene kaznenog zakona

VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
12.12.2025.
u 02:00

Nove izmjene zakona usvojene u četvrtak također sužavaju kriterije za suradnju s vlastima u istragama

Slovački parlament odobrio je u četvrtak nove kontroverzne izmjene kaznenog zakona kojima se kriminalizira suradnja s "inozemnom silom" radi ometanja predizborne kampanje. Izmjene kaznenog zakona usvojene su za 76 glasova "za" i 60 "protiv" u parlamentu s ukupno 150 mjesta. Zastupnici oporbe glasanje su popratili zvižducima i uzvicima "Sramota!". Zakon uvodi nova kaznena djela, kao što su veze s inozemnom silom i status stranog agenta te ometanje izborne kampanje. Zakon predviđa kaznu do godinu dana zatvora. Te odredbe podsjećaju na one uvedene u Rusiji protiv stranih agenata, koje se kritizira kao sredstvo za ušutkavanje oporbe. Slovački zastupnici u travnju su već usvojili zakon po kojem nevladine organizacije moraju objaviti iz kojih se izvora financiraju. Zuzana Plevikova, zastupnica iz redova vladajuće stranke Smer, rekla je tada da neke nevladine organizacije žele izazvati državni udar i da ih se financira iz inozemstva s tim ciljem.

Nove izmjene zakona usvojene u četvrtak također sužavaju kriterije za suradnju s vlastima u istragama. Plevikova je tu izmjenu ocijenila "nužnom", objasnivši da neki svjedoci lažu. Glavni državni odvjetnik Maroš Žilinka rekao je da je zakon "jako štetan", a "zakonodavni proces parodija". Osim toga, slovački parlament u utorak je usvojio zakon koji bi, prema njegovim kritičarima, mogao smanjiti zaštitu zviždača, što izaziva zabrinutost u pogledu poštovanja vladavine prava. Predsjednik Peter Pellegrini uložio je na zakon veto, zbog čega je potrebno novo glasanje u parlamentu da bi mogao stupiti na snagu. Gotovo 2000 ljudi prosvjedovalo je u četvrtak ispred parlamenta protiv ukidanja ureda za zaštitu zviždača i osnivanja drugog tijela podređenog vladi, prema organizatorima skupa. Parlament je još prošle godine počeo usvajati kontroverzne reforme kaznenog zakona, uključujući ublažavanje kazni za korupciju. Otkako se vratio na vlast 2023., nacionalistički premijer Robert Fico suočio se s mnogobrojnim prosvjedima zbog svoje politike ograničavanja osobnih sloboda. 

Ključne riječi
izmjene zakon kazneni zakon Slovačka

Komentara 1

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
02:47 12.12.2025.

Kontroverzne? Kome?

