Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
SAD TRAŽI ODSTUPANJE PREDSJEDNIKA

Lukašenko i Putin razgovarali s Madurovom vladom, suočenom s Trumpovim pritiskom

REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
12.12.2025.
u 04:00

Trump je proteklih mjeseci eskalirao pritisak na južnoameričku državu, između ostalog i razmještajem vojnih snaga na karipskom području

Rusija i njena bliska saveznica Bjelorusija u četvrtak su razgovarale s čelnikom Venezuele Nicolasom Madurom i njegovim predstavnicima, u vrijeme dok američki predsjednik Donald Trump jača pritisak da on odstupi. Maduro je u telefonskom razgovoru 21. studenoga rekao Trumpu da je spreman napustiti Venezuelu ako on i njegova obitelj dobiju potpunu amnestiju, rekli su izvori Reutersu. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u četvrtak je održao svoj drugi sastanak u 17 dana s Jesusom Rafaelom Salazarom Velazquezom, veleposlanikom južnoameričke zemlje u Moskvi. Bjeloruska novinska agencija Belta prenosi da je Lukašenko diplomatu 25. studenoga rekao da je Maduro uvijek dobrodošao u Bjelorusiju te da je vrijeme da ga posjeti. Belta u četvrtak pak prenosi Lukašenkove riječi da je Velazqueza podsjetio da su na prvom susretu usuglasili da će s Madurom "koordinirati određena pitanja". 

"Dogovorili smo se da ćete, nakon što riješite određena pitanja, pronaći vremena da dođete k meni na ponovni susret kako bismo mogli donijeti odgovarajuću odluku u našoj nadležnosti. A ako bude potrebno, potom ćemo uključiti i predsjednika Venezuele", citirala je BeIta Lukašenka. Reuters je od ureda bjeloruskog predsjednika zatražio objašnjenje o tim susretima te o voljnosti Minska da pruži utočište Maduru ako odstupi. Ured nije odgovorio. Kremlj je u četvrtak objavio da je predsjednik Vladimir Putin u razgovoru s Madurom "ponovio svoju podršku politici njegove vlade" čiji je cilj "zaštita nacionalnih interesa i suvereniteta" suočenih sa "sve snažnijim vanjskim pritiskom". Trumpova vlada ne smatra Madura, na vlasti od 2013., legitimnim predsjednikom Venezuele. On tvrdi da je pobijedio prošle godine na izborima koje SAD i zapadne vlade smatraju namještenima. Neovisni promatrači tvrde da je na njima premoćno pobijedila oporba. 

Trump je proteklih mjeseci eskalirao pritisak na južnoameričku državu, između ostalog i razmještajem vojnih snaga na karipskom području. U ovotjednom razgovoru s Politicom republikanac je rekao da su Madurovi "dani odbrojani" te je odbio odgovoriti je li spreman poslati američku vojsku u Venezuelu. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u četvrtak je novinarima rekla da se nada da će Bijela kuća "uspjeti spriječiti" otvoreni sukob koji bi imao "nepredvidljive posljedice za cijelu zapadnu hemisferu". Lukašenko održava bliske odnose s Caracasom, a ove godine je otvorio dijalog i s vladom u Washingtonom nakon godina izolacije u zapadnim krugovima zbog stanja ljudskih prava u Bjelorusiji te njegove podrške Putinovoj invaziji Ukrajine. Trump je počeo ublažavati sankcije nad Minskom, a prošli mjesec je imenovao posebnog izaslanika Johna Coalea za pregovore s Lukašenkom o oslobađanju političkih zatvorenika.

Ključne riječi
Venezuela Donald Trump Vladimir Putin Aleksandar Lukašenko Nicolas Maduro Bjelorusija Rusija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!