'Nisam primio nikakav novac, rečeno je da to samo fiktivno mora stajati u ugovoru, da to nikad neće biti isplaćeno'

Na klupu za svjedoke na suđenju Mamićima sjeli su i roditelji nogometaša Frana Brodića koji trenutačno igra u Mađarskoj. Majka Davorka Brodić prisjetila se kako je njezin sin došao u Dinamo sa samo 14 godina pa su sve potpisivali i dogovarali ona i suprug.

– Na prvom sastanku bio je Zdravko Mamić, a poslije smo dogovarali s Marijem Mamićem. Ugovor je u cijelosti ispoštovan, novac je dobio na račun – izjavila je D. Brodić.

Imali su potpisan i ugovor s agencijom koja bi, po tome, imala pravo na proviziju u slučaju transfera Frana Brodića koji bi išao preko Dinama. – No kako je moj sin bio slobodan igrač, toj agenciji nije ništa plaćeno – dodala je. Oni nisu imali menadžera koji bi zastupao njihova sina dok je igrao u Dinamu. – Suprug i ja nismo postavljali nikakve uvjete Dinamu pri potpisivanju prvog profesionalnog ugovora. To je bio standardni ugovor koji Dinamo sklapa s igračima – rekla je. Tužitelj ju je pitao što bi bilo da su imali uvjete, a da ih Dinamo nije prihvatio, rekla je da ne zna. Tužitelj joj je predočio potom iskaz iz istrage kada je navela kako joj je Zdravko Mamić rekao kako mogu prihvatiti ili ne prihvatiti uvjete iz ugovora, a ne prihvate li ih, Fran Brodić više neće igrati za Dinamo.

– Toga se danas ne sjećam, ali razumljivo je da bi, ako se s nekim ne dogovorite, vjerojatno tako bilo – komentirala je. – Mislim da Fran nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja. Ja osobno nisam uvjetovala potpisivanje ugovora time da bi on trebao imati pravo na podjelu obeštećenja – rekla je svjedokinja na daljnji upit USKOK-a. Predočen joj je potom ugovor po kojem njezin sin ima pravo na podjelu transfera. – Vjerojatno je to suprug dogovorio – kazala je.

U istrazi je rekla kako ničime nisu uvjetovali potpisivanje ugovora s Dinamom te da je Zdravko Mamić samostalno unio u ugovor odredbu o podjeli obeštećenja. – Zaista se ne sjećam tog dijela – dodala je. Što se tiče Marija Mamića, rekla je kako ih je na njega i njegovu agenciju uputio Zdravko Mamić.

– Koliko se sjećam, Zdravko Mamić nije izričito zahtijevao da trebamo ugovoriti zastupanje s Marijem Mamićem jer inače neće biti zaključen profesionalni ugovor s našim sinom – kazala je na sudu. U suprotnosti je to s njezinim iskazom u istrazi, kad je rekla kako je suradnja s M.Mamićem bio uvjet za potpisivanje ugovora. – Gledajte, kada smo bili u klubu, on nas je uputio da idemo potpisati ugovor s agencijom. E, sad, je li to bila uputa ili zahtjev... – komentirala je, a onda dodala: – Slažem se s onim što sam rekla u istrazi, da je to bio uvjet.

Što se tiče obveza između agencija i sina, ne sjeća se da joj ih je netko objasnio. Ne sjeća se da je dobila primjerak ugovora s agencijom. Tvrtku Profoot International Limited, izjavila je na sudu, poznaje samo po imenu. Riječ je, inače, o tvrtki Marija Mamića s kojom su, kako se navodi u optužnici, Brodići potpisali ugovor o prijenosu prava na polovicu obeštećenja u slučaju transfera u inozemstvo.

– Moj sin, suprug i ja od te agencije nismo nikada primili nikakav novac – odgovorila je na upit tužitelja. Po ugovoru koji joj je prezentiran, proizlazi da su potpisom ugovora primili 300.000 eura u gotovini. – To nije točno – istaknula je. – Nakon potpisivanja ugovora s agencijom, ta se agencija nije brinula o karijeri mog sina – rekla je. – Mario Mamić nije sudjelovao u pregovorima o transferu moga sina u Belgiju – kazala je.

Na upit obrane u vezi sa spomenutih 300.000 eura, ponovila je da nisu pri potpisivanju primili taj novac. Na upit zašto su onda potpisali taj ugovor, odgovorila je da je tada razumjela kako će ga primiti u budućnosti. Nije kasnije pitala što je s tim novcem jer kako je Fran dobio 200.000 neto od Dinama, smatrala je, istaknula je, da je to to. – Jednom smo bili u toj agenciji. Kada smo došli, svi ugovori bili su spremni za potpisivanje i nije bilo nikakvih pregovora – rekla je. Obrana je stavila primjedbu na dio iskaza gdje je svjedokinja navela da nije dobila 300.000 eura.

Više detalja znao je Franov otac Mladen Brodić. – Marija Mamića slučajno sam upoznao preko Zdravka koji je rekao kako bi bilo dobro da Fran bude u njegovoj agenciji i da Mario brine o karijeri moga sina. Koji dan kasnije išli smo k Mariju i potpisali ugovor.

Ugovor je bio na engleskom, ali je bio jako kompliciran pa ga nismo dobro ni razumjeli – započeo je Mladen Brodić. Fran Brodić u Dinamo je došao iz NK Zagreba, na stipendijski ugovor.

Na upit tužitelja Svena Miškovića, potvrdio je kako je na stipendijskom ugovoru njegov potpis. Prezentiran mu je potom i ugovor o profesionalnom igranju, a i na njemu je svjedok prepoznao svoj potpis. Kazao je i kako je postavljao određene financijske uvjete za potpisivanje profesionalnog ugovora. – Vjerojatno sam tražio i podjelu transfernog obeštećenja, ali se ne sjećam – rekao je M. Brodić. U istrazi je ustvrdio da nisu tražili podjelu transfera niti su time uvjetovali potpisivanje ugovora s Dinamom. – Rekao sam danas da se ne sjećam – komentirao je svjedok na sudu.

Pokazan mu je potom novi ugovor s agencijom Profoot International. – To smo potpisali kod Marija Mamića u uredu. Nismo dobili tada primjerak ugovora iako sam ga tražio, rečeno mi je da ćemo ga dobiti kada bude potpisan od strane tvrtke. Nikada nisam upoznao nikoga iz te tvrtke s kojom sam potpisao ugovor na engleskom jeziku. Nisam taj ugovor previše razumio, iako sam ga učio u školi. Mario Mamić mi je sigurno bio objasnio taj ugovor, u smislu da će se on brinuti o karijeri moga sina, a da tvrtka koja je navedena stoji iza svega toga – izjavio je svjedok.

Što se tiče već spomenutih 300.000 eura iz tog ugovora, rekao je: – Nisam primio nikakav novac od tvrtke Profoot International.

– Rečeno je da to samo fiktivno mora stajati u ugovoru, da to nikad neće biti isplaćeno – nastavio je. U istrazi je rekao kako mu je M. Mamić objasnio da je Profoot zainteresiran da otkupi prava Frana Brodića na podjelu transfera pa da će potpisati ugovor.

– Vjerojatno je točno da bi ta tvrtka imala pravo na polovicu obeštećenja zato što se brine oko karijere moga sina – rekao je danas.

Što se tiče njegova ranijeg iskaza da nisu tražili podjelu transfernog obeštećenja u pregovorima, ali da je ona naknadno uvedena te da je Zdravko Mamić rekao kako bi bio red da i on nešto dobije od budućeg transfera F. Brodića jer je kroz godine odradio mnoge transfere i nije ništa dobio. – Ako sam tako rekao, onda je tako bilo, danas se više ne sjećam – komentirao je svjedok.

Samoinicijativno su roditelji razgovarali s belgijskim klubom Brugge. – Zdravko Mamić rekao nam je da slobodno idemo ako smo se dogovorili s Bruggeom, izašao nam je u susret pa je Fran mogao i ranije početi igrati – prisjetio se Brodić. Na upit tužitelja rekao je kako nije potraživao 300.000 eura od agencije. – Nismo nikad ni došli do toga jer se to nikad nije ni realiziralo, niti smo imali ikakve veze s ugovorenim postotkom transfernog obeštećenja – zaključio je. I na njegov je iskaz obrana uložila primjedbu.