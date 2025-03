Ivica Vrdoljak: Volio bih da je to istina, ali ja taj aneks ugovora nisam potpisao

Bivši nogometaš Ivica Vrdoljak prisjetio se u ponedjeljak na suđenju braći Mamić svog transfera iz NK Zagreb u Dinamo, koji je i predmet optužnice za izvlačenje novca iz maksimirskog kluba. - Dobio sam poziv predsjednika NK Zagreba Dražena Medića da prelazimo u Dinamo. Dobio sam ugovor s kojim sam se složio i potpisao sam ga. Imao sam tada menadžera, zapravo odvjetnika, ali ja sam praktički bio doveden pred gotov čin, potpisao sam i prešao. Pregovora s moje strane nije bilo, bio sam zadovoljan ponuđenim, imao sam 100.000 eura godišnje. Mario Mandžukić i ja smo zajedno došli i potpisali. Dinamo je ispitivao ugovor, novac sam dobivao na račun - započeo je Ivica Vrdoljak.

Tri je godine igrao u dresu Dinama. Ugovor mu je posljednju godinu dana povećan. - Neposredno nakon pokopa moje majke, otišli smo u Salzburg na utakmicu gdje mi je rečeno da ću dobiti povišicu. Ne znam je li to bilo iz sažaljenja zbog smrti moje majke ili zbog mojih sportskih zasluga - nastavio je Vrdoljak.

Iz Dinama je otišao u Legiju iz Varšave u lipnju 2010. godine. Dok je igrao u Dinamu, nije imao, kazao je, pravo na podjelu transfernog obeštećenja u slučaju odlaska u inozemstvo. Na upit tužitelja, odgovorio je kako iznos svog transfera iz NK Zagreba u Dinamo zna iz medija, a po novinskim napisima, on je iznosio 2 milijuna eura plus PDV. - Ja od toga nisam ništa dobio jer sam morao potpisati da se svega odričem još dok sam igrao u NK Zagreb - dodao je. Što se tiče Marija Mandžukića, kazao je kako je njegov menadžer uvijek bio Ivan Cvjetković. Ivica Vrdoljak nije se mogao sjetiti kako mu je regulirana spomenuta povišica - je li se radilo o aneksu postojećeg ugovora ili novom ugovoru. - Kad bolje razmislim, vjerojatno je bio novi ugovor - ispravio se svjedok.

Što se tiče transfera u Legiju, po saznanjima ponovno iz medija, rekao je, doznao je kako je taj transfer iznosio milijun eura.

- Zdravkova je rečenica glasila "Ljubavi, Dinamo ne radi transfere ispod milijun eura, pa nećeš za manje ići ni ti" - izjavio je Vrdoljak, dodajući kako nije ništa od toga dobio. Tužitelj mu je predočio aneks ugovora iz 2007., potpisan istoga dana kad i Vrdoljakov prvi profesionalni ugovor s Dinamom, a iz kojega proizlazi da igrač ima pravo na podjelu transfera.

- Volio bih da je to istina, ali ja taj aneks ugovora nisam potpisao. To nije moj potpis, ja slovo V pišem drugačije - istaknuo je svjedok.

Na upit obrane, odgovorio je kako nije bio prisutan pregovorima oko njegova prelaska iz Dinama u Legiju. Vrdoljak danas radi za jednu sportsku agenciju, kao agent. Načelno, iz svog iskustva, kazao je kako igrači obično ne sudjeluju pregovorima između klubova o transferu.

- Uobičajeno je da budu angažirana dva agenta, a može nekada i sve jedan agent riješiti, ovisi o tome ima li igrač agenta. U većini slučaja agenta plaća klub u koji prelazi - dodao je. Izjavio je kako ga Mario Mamić i Nikky Arthur Vuksan nisu kontaktirali u vezi njegova transfera iz Zagreba u Dinamo, pa ni u vezi prelaska iz Dinama u Legiju. U svojoj praksi nije se susreo, rekao je, sa slučajem da bi u jednoj realizaciji transfera sudjelovala tri agenta. - Bavim se ovim poslom pet godina. To je moguće, ali ne vidim zašto bi klub koji prodaje igrača imao agenta - kazao je.

Po optužnici, u ime Dinama, Damir Vrbanović sklapao je s tvrtkom Rasport Management A.G., čiji je stvarni vlasnik i voditelj poslovanja bio Mario Mamić, sporazume kojima se utvrđuje naknada za posredovanje pri transferima igrača Eduarda Alves Da Silve iz Dinama te Marija Mandžukića, Ivice Vrdoljaka, Boška Balabana i Georga Kocha u Dinamo, u ukupnom iznosu od 1.175.829 eura i 500.000 britanskih funta. Događalo se to od srpnja 2007. do listopada 2009., a Vrbanović je, tereti se, postupao u dogovoru sa Zdravkom Mamićem i Marijem Mamićem. Plaćanje tih iznosa, temeljem fiktivnih računa koje je ispostavljao Rasport Management A.G., neosnovano je i na štetu kluba nalagao Zdravko Mamić. Znali su, pak, da će tako isplaćeni novac Mario Mamić koristiti za svoje potrebe. Primjerice, za posredovanje pri dolasku Marija Mandžukića i Ivice Vrdoljaka iz NK Zagreb u Dinamo, tvrtki Rasport Management A.G. isplaćeno je 300.000 eura, iako je sve oko transfera odradio Zdravko Mamić.

Svjedočio je i Dane Pavičić, otac nogometaša Domagoja Pavičića. - Ne znam što bih rekao više - započeo je zbunjeno Pavičić, koji je već ispitan u istrazi. - Domagoj je trebao ići odmah iz Jaruna u Dinamo, ali ja sam htio da ide u NK Zagreb. Imao je 12 godina kada je prešao iz Zagreba u Dinamo. Imao je prvo stipendijski ugovor - ispričao je svjedok. Sve je dogovarao, kazao je, sa Zdravkom Mamićem.

- Nisam htio voziti sina s Jaruna u Maksimir, a Zdravko je rekao: "Mene je moj otac iz Bjelovara vozio u Dinamo, a Vi nećete s Jaruna". I tako, onda smo prešli - nastavio je. - Kada je Domagoj imao 21 godinu, imao je 120.000 eura godišnje, a s 23 godine imao je 240.000 eura godišnje - naveo je.

Nikky Arthur Vuksan i Mario Mamić bili su menadžeri njegovog sina deset godina, sve do prije tri godine, kada su ga raskinuli. Ne sjeća se, pak, kako se zvala njihova agencija s kojom su potpisali ugovor. - Ja sam sve sa Zdravkom ispregovarao, kada smo novce dogovarali, nisam s njima dvojicom. Agencija je bila tu samo u slučaju da Domagoj ide igrati u inozemstvo - izjavio je.

Nogometaš Pavičić imao je pravo na podjelu transfernog obeštećenja pola - pola, no kako nije otišao van igrati, to nije ni realizirano. Sve što je dogovoreno ugovorom, rekao je igračev otac, Dinamo je ispoštovao, a sin mu nikad nije dobio novac u gotovini. Tužitelj Sven Mišković predočio je svjedoku stipendijski ugovor zaključen između Domagoja Pavičića i Dinama. - Valjda jest to taj ugovor, nisam ponio naočale. Potpis jest moj - komentirao je svjedok.

- Kada je moj sin potpisao ugovor o profesionalnom igranju, dobili smo jednokratno 50.000 eura - rekao je nešto kasnije. Tužitelj mu je potom predočio i njegov raniji iskaz iz istrage, kada je naveo kako ni on ni sin Domagoj nisu tražili dio transfernog obeštećenja, već samo jednokratnu naknadu. - Jeste li u pregovorima tražili da se podjela transfera ugovori? - upitalo je tužitelj. - Mislim da nismo - odgovorio je.

Što se tiče agencije Marija Mamića, rekao je kako mu je najvjerojatnije Zdravko Mamić rekao da dođe u agenciju njegova sina Marija. - Ne znam kako bih drugačije došao do njih jer ih ranije nisam poznavao - nastavio je. Predočio mu je tužitelj i ugovor kojega je Domagoj Pavičić potpisao s tvrtkom Expertmax, a po kojem Domagoj za 50.000 eura prodaje toj tvrtki sva svoja ekonomska prava. - To jest potpis moga sina. Nismo o tome nikad razgovarali. Nisam nikad čuo za tu tvrtku - rekao je Dane Pavičić.

Iako je u istrazi naveo kako mu je sve detalje tog ugovora, inače na engleskom jeziku, objasnio Mario Mamić, na sudu je rekao kako se toga ne sjeća. Od Marija Mamića nije nikada, izjavio je, primio novac u gotovini. - Od agencije i Marija Mamića nismo nikad ništa dobili - istaknuo je svjedok.

- Iznos od 50.000 eura primisli smo od Dinama - zaključio je svjedok. Obrana je stavila primjedbu na iskaz da Domagoj Pavičić nije primio 50.000 eura od agencije u gotovini. - Moj sin nikad nije primio novac od agencije i u gotovini - ponovio je Dane Pavičić.