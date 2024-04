Naši građani sve više ulažu u vile i apartmane u turističkim resortima

Vikendica ili stan u nekom jadranskom mjestu dugo je bila rješenje za sve koji su željeli imati nešto svoje na moru. Relativno odnedavno, pak, može se kupiti apartman ili vila i u sastavu luksuznih turističkih resorta. Koliko se ta formula, po kojoj se prodane vile i apartmani u sklopu resorta iznajmljuju u ime vlasnika, primila među Hrvatima te o drugim zanimljivostima na tržištu nekretnina, razgovaramo s Markom Pažaninom, direktorom i partnerom u Croatia Sotheby’s International Realtyju.

- Jednako kao i građani drugih zemalja, Hrvati su u svijetu, a odnedavno i u Hrvatskoj, prepoznali sve prednosti ulaganja u apartmane i vile koji su dio luksuznih resorta. Naime, klijenti iz Hrvatske do sada su ulagali u susjednu Crnu Goru, mediteranske zemlje ili čak Dubai, a sada na domaćem tržištu, recimo, imamo i istarski Petram Resort&Residences koji su kupci i investitori već prepoznali. To ima puno prednosti, zainteresirani mogu kupiti nekretninu i jednostavno uživati u njoj, znajući kako njezina vrijednost raste te je iznajmljivati u dijelu godine kada se ne koristi. Ako, pak, žele investirati, imaju osiguran povrat od pet posto godišnje tijekom prve dvije godine, a dugoročno gledajući očekuju se i veći prihodi. Neke banke, recimo, osiguravaju i kreditno financiranje u iznosu do 50 posto vrijednosti nekretnine.

Kakve su cijene u odnosu na apartman u zgradi?

- Apartmani u sklopu resorta su u startu dvadesetak posto skuplji od sličnih apartmana u stambenoj zgradi. Naravno, treba uzeti u obzir vrhunske usluge i sadržaje koje resort pruža, kao i mogućnost povrata investicije koja je znatno viša nego što je slučaj s klasičnim apartmanima. To u konačnici znači da je cijena zapravo povoljnija za samog kupca. Konkretno, apartman u resortu košta 7500 eura po kvadratu, dok sličan apartman u Rovinju u novogradnji postiže cijenu od 6250 eura.

Tko su stranci koji žele nekretninu na hrvatskoj obali? Što najčešće traže, gdje i s kakvim budžetom u prosjeku dolaze?

- Hrvatska je jedna od najatraktivnijih destinacija za kupce i investitore iz Europske unije, a mogu posebno izdvojiti Nijemce, Slovence, Čehe i Slovake. Često se radi o obiteljskim ljudima, koji obavljaju zahtjevne poslove na vodećim mjestima u kompanijama, ali javljaju nam se različiti profili klijenata, koji prvenstveno prepoznaju ljepote Hrvatske, njezinu sigurnost kao članice EU, povijesnu baštinu te izvrsnu prometnu povezanost. Vrijedi spomenuti i da bilježimo rast interesa iz susjednih država, ali i SAD-a, koji je posebno vidljiv među klijentima s obiteljskim ili kulturnim vezama s Hrvatskom. Svakako, privlačnost našeg tržišta nekretnina za međunarodne klijente je postojana, a i Hrvati sve više sudjeluju u tržišnom rastu. Klijente najviše privlači obala, područje od Šibenika do Splita te otoci Brač i Hvar, a značajan interes postoji i za opatijsku rivijeru, kao i zapadnu obalu Istre. Najpopularnije lokacije su u prvom redu uz more i naši obalni gradovi, gdje se najčešće traže nekretnine u centru zbog povijesne baštine i bogatstva sadržaja.

Ima li razlike u zahtjevima kupaca iz Hrvatske i stranaca?

- Primjetnih razlika nema što dokazuje rastući interes za spomenuti Petram Resort. Kada na vrhunskoj lokaciji imate ekskluzivne restorane, wellness centar s najvećim krovnim infinity bazenom u Europi, sadržaje za djecu, sportske aktivnosti, pristup plaži i najveći golf teren u Hrvatskoj, kao i recepcijske te concierge usluge na najvišem svjetskom nivou, klijenti brzo prepoznaju prednosti ulaganja jer luksuz nije samo pitanje novca već cjelokupnog doživljaja, neovisno iz koje zemlje dolazili.

Je li korona promijenila trendove?

- Pandemija je uzrokovala trenutni poremećaj na tržištu, ali trofejne nekretnine su se i dalje prodavale. Ipak, primjetno je da se ljudi sve više okreću zelenoj gradnji gdje se naglasak stavlja na suživot s prirodom. Raste svijest o važnosti zdravog načina života, umjesto isključivog naglaska na hedonizmu. Kupci žele živjeti u domovima koji su izgrađeni od ekološki prihvatljivih materijala, kao i u energetski neovisnim kućama. Zato se traže lokacije i nekretnine koje pružaju mogućnost za aktivnost na otvorenom te izravnu povezanost s prirodom, kojima Hrvatska, srećom, obiluje.



Koja je najskuplja nekretnina koju ste prodali u Hrvatskoj i što je imala?

- Uvijek izdvajam jedinstvenu Vilu Castello, u prvom redu uz more, u Medveji pokraj Opatije. Prodali smo je slovačkom investitoru za nešto više od osam milijuna eura. Glavna zgrada sagrađena je 1916. u arhitektonskom stilu neoklasicizma. Sastoji se od suterena, u kojem su servisne prostorije, prizemlja s trima salonima i kuhinjom, na prvom katu su četiri spavaće soba s kupaonicama dok je na drugom katu apartman sa spavaćom sobom, dnevnim boravkom i kupaonicom. Najviši kat zgrade je toranj, odnosno vidikovac, a okoliš je pomno hortikulturno uređen, s popločanim stazama preko travnjaka te pošljunčanom šetnicom iznad stijena na obali.

Kakve su cijene u Španjolskoj, Italiji ili, recimo, Grčkoj?

- Cijena ovisi o velikom broju čimbenika i usporedbe su nezahvalne. No, Hrvatska je, ako uspoređujemo cijene vila u resortima, u odnosu na Španjolsku, Grčku ili Italiju, još uvijek povoljnija destinacija. Na primjer, u crnogorskom Portu Montenegro sada se grade nekretnine u kojima će kvadrat ići i do 25.000 eura, a Španjolska i Grčka su, pak, daleko ispred po broju izgrađenih resorta i raznovrsnosti ponuđenih nekretnina.

Jesu li rat u Ukrajini i kriza utjecali na tržište nekretnina i kako?

- Rat u Ukrajini je, uz povećanje kamatnih stopa na kredite, apsolutno utjecao na cjelokupnu ekonomiju Europske Unije. Prvenstveno na Njemačku, kao najveće gospodarstvo, ali i na ostale zemlje. Zbog toga je u prošloj godini zabilježen pad tržišne aktivnosti, odnosno internacionalni kupci su u Hrvatskoj kupili 25 posto manje stambenih nekretnina nego 2022. Ipak, treba naglasiti kako u prošloj godini nije došlo do korekcije cijena. Transakcije luksuznih nekretnina se i dalje ostvaruju, što dokazuje kako je naše tržite otporno i stabilno.



Što će se događati u narednim godinama?

- Optimističan sam te očekujem blagi rast tržišta i stabilnost cijena. Investicije u resorte će dodatno poboljšati rejting Hrvatske kao destinacije, što će uz vrhunske globalne brendove koje takva ulaganja privlače, rezultirati pozitivnim utjecajem na turistički sektor i cjelokupno gospodarstvo.