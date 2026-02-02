Kako boje i materijali oblikuju atmosferu u spavaćoj sobi

Atmosfera prostorije gradi se kroz izbor boja i materijala koji dominiraju prostorom. Upravo oni određuju hoće li soba djelovati svijetlo ili tamno, toplo ili hladno, smireno ili izražajno. Pažljivo odabrane nijanse i površine mogu znatno utjecati na doživljaj prostora i učiniti spavaću sobu mjestom u kojem se lakše opuštamo i kvalitetnije odmaramo. U nastavku donosimo pregled najčešćih boja i materijala u uređenju spavaće sobe te objašnjavamo kako oni utječu na ukupni ugođaj prostora.

Inspiraciju za kombinacije boja, materijala i stilova pronašli smo u Lesnina XXXL novom katalogu "Za ugodne snove", koji donosi aktualne ideje za uređenje spavaće sobe. Katalog traje do 19. veljače, a asortiman je dostupan u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu.

Foto: Lesnina XXXL

Bijela i bež

Bijela i bež boja povezuju se s osjećajem svježine i jednostavnosti. U spavaćim sobama ove nijanse stvaraju miran i uredan dojam prostora, zbog čega su čest izbor za one koji žele nenametljiv i ugodan interijer. Svijetle boje vizualno povećavaju prostor, reflektiraju prirodno svjetlo i lako se kombiniraju s različitim stilovima. Bež tonovi, osobito u kombinaciji s mekanim tekstilima i prirodnim materijalima, prostoru daju ugodniji karakter.

Foto: Lesnina XXXL

Imitacija drveta

Materijali u imitaciji drveta u spavaću sobu unose osjećaj topline. Svjetlije drvene nijanse djeluju blago i nenametljivo, dok tamnije verzije prostoru daju ozbiljniji i izraženiji izgled. Dekor drveta lako se kombinira s različitim bojama i materijalima, a prostoru daje dodatnu dubinu i teksturu.

Foto: Lesnina XXXL

Tamne boje

Tamne boje poput antracita, tamnosmeđe ili grafitno sive sve su češći izbor u modernim spavaćim sobama. One prostoru daju snažniji vizualni dojam i naglašavaju osjećaj intimnosti. Tamne nijanse važno je koristiti umjereno, najčešće u kombinaciji sa svijetlim elementima, toplim osvjetljenjem i prirodnim materijalima, kako bi prostor ostao ugodan i uravnotežen.

Foto: Lesnina XXXL

Plave i zelene nijanse

Boje inspirirane prirodom, poputmenta zelene, plave i palete zelenih tonova, u spavaću sobu unose osjećaj svježine i smirenosti. Plave nijanse često se povezuju s lakšim uspavljivanjem, dok zelene boje prostoru daju osjećaj ravnoteže. Ove nijanse idealne su za spavaće sobe u kojima se želi postići lagan, prozračan i miran ambijent.

Bez obzira na to preferirate li svijetle, tamne ili prirodne tonove, važno je da boje i materijali budu usklađeni s vašim navikama i načinom života. Trenutno su dostupne pogodnosti na asortiman spavaćih soba u Lesnini u katalogu „Za ugodne snove“, koji traje do 19. veljače. Cjelokupan asortiman dostupan je u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu.