Nakon što je procurila vijest o teškoj materijalnoj situaciji i žrtvovanju koje Gattuso podnosi za Hajduka, otvoren je žiro račun

Subota

17. 8. 2024.

Makarska je proglasila dan žalosti nakon odluke Udruge iznajmljivača apartmana, ponosa makarskog turizma, da snizi cijene apartmana. Razlog je dobro poznat. Sezona je podbacila i vrijeme je za radikalne rezove. Nakon 20 godina stalnog rasta cijena smještaja makarski su iznajmljivači snizili cijene, ali odluka nije bila nimalo laka: "Moj mali je ove zime planira kupit sedmi stan u Zagrebu, a sada će ozbiljno razmislit. Ljudi ne razume da ako mi gori ne budemo kupovali stanove, da Indijci i Nepalci neće imat di živit", rekao nam je šjor Marko, predsjednik udruge. Koliko je sezona u Makarskoj loša, dovoljno govori podatak da su tučnjave iznajmljivača ležaljki na plažama i prodavača turističkih izleta smanjene na 50 posto.

Nedjelja

18. 8. 2024.

Osim zbog simpatičnih cijena, hrvatski turizam propada i zbog klimatskih promjena. Uskoro će hrvatsko priobalje biti gotovo pretoplo, temperature mora su visoke, ali malo vlaško mjesto iza Biokova ima rješenje. Danas je prvi put testirana moderna pumpa za more koju su poduzetnici iz Zagvozda instalirali u Baško Polje, odakle pumpaju more, koje se posebnim cijevima kroz tunel svetog Jure njima penje i dobro jutro veli zagvoškoj rivijeri! More je u Zagvozdu pušteno u nekoliko dolaca, a reakcije su podijeljene. Mladi su odmah prihvatili slanu novotariju, gosti su oduševljeni, ali stara Mara koju smo ulovili ispred nekadašnjeg Doma kulture, skeptična: "Šta će nama vliko slane vode? Da slana voda ičemu vridi, ne bi marva bižala od nje!"

Ponedjeljak

19. 8. 2024.

Ružne scene u Vukovaru! Ljudi su se zatvorili u kuće, braća međusobno ne pričaju, supružnici se svađaju. Sve ih je podijelio raskol između dva najveća hrvatska domoljuba, Marija i Ivana. Posebno je pogođena huliganska scena u Gradu Heroju. Lokalna podružnica BBB-a, koja je godinama širila domoljublje mlateći maloljetne Srbe po gradu, za koju je šira javnost saznala kada je zabunom pretukla nekoliko klinaca čiji su roditelji bili vukovarski ratni veterani, proživljava najteže dane. Momci su se podijelili i sada se mlate međusobno. Jedni su za Penavu, drugi za Radića.

Utorak

20. 8. 2024.

Policija je u Tkalčićevu ulicu u Zagrebu, nakon nekoliko napada na Indijce, uvela policijski sat. Tkalčom patroliraju pripadnici policijskih snaga, viđeni su i policajci na konjima, a na važnijim raskršćima stoje interventni policajci s dugim cijevima. Nakon više desetaka fizičkih napada koje izvode mladi Hrvati, vlast je konačno reagirala. Stanovnici Tkalčićeve dočekali su policajce cvijećem i lijepim riječima. Kažu da se osjećaju puno sigurnije i nadaju se da će sada rasistički napadi prestati. Oglasio se i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Balakrišna Brahma Singh: "Pozivam mlade predstavnike hrvatske nacionalne manjine da prestanu s napadima, jer će policija znati zaštititi živote i imovinu većinskog naroda. Nacionalne manjine poštujemo, a ako nekome ne odgovara život u Hrvatskoj, neka se seli van iz naše zemlje!"

Srijeda

21. 8. 2024.

Nije tajna da se Split i Gennaro Gattuso vole javno, ali ovo što se događa nakon što je u javnost procurila vijest o teškoj materijalnoj situaciji i žrtvovanju koje Gattuso i njegova obitelj podnose za Hajduka, budućeg prvaka Republike Hrvatske, prelazi sve granice. Nakon što je splitskim ulicama prostrujila vijest da je Gennaro plaćen pišljivih 2,4 milijuna eura i da će se na mjesečnoj razini patiti za skromnih i dostojanstvenih dalićevskih tek nešto više od 100 tisuća eura, Split se digao na noge! Otvoren je žiro račun na koji građani uplaćuju novac, svi traže način kako da daju ruke bidnom Gennaru. Tako mu je Zlatko Vujović ponudio da će ponovno obuti kopačke i zaigrati u napadu bijelih. Kako igraju, štetu sigurno napraviti neće...

Četvrtak

22. 8. 2024.

Marijev brat optužio Ćipu da je jamio nešto sitno love iz udruge Centar "Dr. Ivan Šreter", za kulturu sjećanja na žrtve ratova i poraća. Ćipe se brani da nije ni u ludilu i da ne bi on nikad. Ćipe je uz Ivana, optužuje ga Markov brat. Ćipe kaže da je to zato što je uz Ivana i što idu izbori u stranci. Mario kaže da je tajming slučajan i da on nije nagovorio brata da baš sada optuži Ćipu i da ne bi on to ni u ludilu i da ne bi nikad. HDZ-ovci promatraju cijeli cirkus i smiju se. Poručuju Ćipi da je amater: "Čovječe, da smo mi tako uzimali, još bi Ina, banke i telekomunikacije bili u hrvatskom vlasništvu!", izjavio je izvor iz vrha stožerne stranke koji je poželio ostati anoniman. Kada smo ga pitali zašto ne želi otkriti identitet, samo je kratko odgovorio: "Zna se!"

Petak

23. 8. 2024.

Traju pripreme za veličanstvenu turneju Marka Perkovića Thompsona po Srijemu, Banatu i Bačkoj, za koje mnogi tvrde da se zapravo nalaze u susjednoj, prijateljskoj Republici Srbiji. Iz Udruge ljubitelja domoljubnih pjesama "Jure i Boban" javljaju nam da su se oko veličanstvenog koncerta u Zemunu, posljednjeg na turneji, pojavili manji prijepori s domaćinima koji su predložili da predgrupa Marku bude Baja Izrazito Mali Knindža. Tu je nastao problem pravne prirode, kažu nam u Markovu Glavnom stanu. Naime, BIMK ne može nastupati nigdje na teritoriju Hrvatske, pa tako ni u Zemunu.

