Penava na okupljanju DP-a grlio se s Mlinarićem pa opleo po Radiću: Želi nas izbaciti s vlasti

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava rekao je u subotu na neformalnom stranačkom okupljanju u Donjem Zvečaju da je njegov protukandidat na unutarstranačkim izborima Mario Radić po nalogu „duboke države“ na „suicidalnoj misiji ostavljanja spaljene zemlje“.

Napomenuo je da je Radićev cilj Domovinski pokret izbaciti iz vlasti. Uoči unutarstranačkih izbora u DP-u, najavljenih za 31. kolovoza, već nekoliko tjedana traju žestok verbalni sukobi dviju struja, okupljene oko Penave, odnosno Radića. U društvu glavnog tajnika DP-a i ministra poljoprivrede Josipa Dabre te saborskih zastupnika Ivice Kukavice, Tomislava Josića i Stipe Mlinarića – Ćipe te mnogih drugih članova stranke, Penava je novinarima izjavio kako se DP potvrdio kao treća politička snaga u državi, a plan je graditi dalje stranku uoči izbora za predsjednika Republike kao i lokalnih izbora iduće godine.

Vezano za predstojeće unutarstranačke izbore Penava je ocijenio da su pojedinci iz stranke „prešli crtu lijepog ponašanja“ i da je to i protustatutarno. Kao poseban problem naglasio je "napad na Stipu Mlinarića", referirajući se na to što je brat Maria Radića, Marko Radić protiv Mlinarića podnio kaznenu prijavu zbog navodnog izvlačenja novca iz udruge Centar za kulturu sjećanja na žrtve ratova i poraća „Dr. Ivan Šreter“ iz Vukovara, kojoj je Mlinarić na čelu.

„Ne sjećam se da je netko krenuo osobno preko brata kurira predavati kaznene prijave protiv hrvatskog branitelja na temu istraživanja ratnih zločina po zakladi čiji se rad bazira na privatnim financijskim sredstvima“, rekao je Penava.

Penava: Radićev cilj Domovinski pokret izbaciti iz vlasti

Dodao je kako ga je iznenadila Radićeva kandidatura, ali da joj se raduje te je ponudio i 'pomoć' u prikupljanju potpisa. Jer, pojasnio je Penava, Mario Radić je od stranke i njega osobno dobivao nekoliko prigoda za angažiranje „koje nitko ne bi mogao odbiti“.

No, Radić nije aktivirao saborski mandat te je naglo i neobjašnjivo odustao od pozicije ministra i potpredsjednika Vlade RH, mada je to bilo dogovoreno, te tako nanio veliku štetu stranci, dodao je Penava. Od takvog sam čovjeka očekivao da će ostati u sjeni jer je to očito bio njegov stav. Sada su počeli izlaziti detalji o njegovom životu koji su me iznenadili, naveo je Penava.

Na Izbornom saboru će biti 103 izaslanika, a Penava je uvjeren da Radić uživa podršku njih 20-tak posto, od kojih je mnogo onih koji su egzistencijalno vezani uz Radićeve tvrtke. Ocijenio je da je Radićev cilj uništiti Domovinski pokret i izbaciti iz vlasti stranku koja je desnija od Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Dabro: Ne mijenja se tim koji pobjeđuje

Mlinarić je rekao kako mu je čast biti uz Penavu, a Dabro da je više kandidata odraz razvitka unutarstranačke demokracije, naglasivši da se ne mijenja „tim koji pobjeđuje“. Kukavica je pozvao „takozvanu desnicu da počne respektirati muku i trud“ i da se jedino tako može „napraviti zaokret prema suverenizmu“. Tomislav Josić je, pak, izrazio žaljenje zbog tona unutarstranačke kampanje i pružio podršku Penavi, koji je i vukovarski gradonačelnik, a s kojim u Vukovaru godinama surađuje.

>>> Druženje članova Domovinskog pokreta