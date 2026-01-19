Naši Portali
DANIJEL KOVAČEC

Načelnik Kapele uputio apel Penavi: 'Vukovar odbija 27 milijuna eura, mi se za dvoranu još borimo'

Bjelovar: Na?elnici op?ina potpisali ugovore o obnovi lokalnih prometnica
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 15:39

Mi u Općini Kapela, s druge strane, kucamo na razna vrata ne bi li nam se pomoglo u financiranju 6 milijuna eura vrijedne dvorane za naše učenike i rekreativce. Za sad bez uspjeha, ali nećemo odustati, kazao je Kovačec

Načelnik Općine Kapela Danijel Kovačec oglasio se na društvenim mrežama povodom aktualnih rasprava o financiranju obrazovnih i sportskih projekata iz državnog proračuna. U svojoj objavi osvrnuo se na odluke vezane uz izgradnju školske infrastrukture u Vukovaru, ali i na izazove s kojima se susreće Općina Kapela u nastojanjima da osigura sredstva za vlastitu sportsku dvoranu.

Objavu Danijela Kovačeca prenosimo u cijelosti: - Slušam i ne vjerujem: gradonačelnik Vukovara odbija novac za ekonomsku školu s pripadajućom dvoranom koji je amandmanom na državni proračun osigurao njegov prethodnik Ivan Penava! Dok nariče nad sudbinom gradskih financija, istovremeno ne želi 27 milijuna eura da se projekt završi na radost djece i vjerujem svih građana. Mi u Općini Kapela, s druge strane, kucamo na razna vrata ne bi li nam se pomoglo u financiranju 6 milijuna eura vrijedne dvorane za naše učenike i rekreativce. Za sad bez uspjeha, ali nećemo odustati!

Zato bih iskoristio prigodu i pozvao potpredsjednika Sabora Ivana Penavu da uloži amandman na državni proračun i nama osigura sredstva za dvoranu. Ako gradonačelnik Vukovara neće, ima tko hoće! U znak zahvalnosti spremni smo proglasiti Ivana Penavu počasnim građaninom. - stoji u objavi. 

Ključne riječi
općina Kapela Vukovar Ivan Penava Danijel Kovačec

