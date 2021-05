Milanović komentirao obvezni vojni rok i poručio Plenkoviću: 'Ide okolo i lupeta kao baba na placu'

Na međunarodnoj vojnoj vježbi ''Immediate Response 21'' u Slunju su danas nazočili predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić. Na vojnom poligonu ''Eugen Kvaternik'' sudjelovalo je više od 1500 pripadnika hrvatskih, partnerskih te savezničkih oružanih snaga.

Osim Milanovića i Banožića, na vježbi je sudjelovao i admiral Robert Hranj te zapovjednik američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku, general zbora Christopher Cavoli.

– Naš Ustav je jasan, zasad ne postoji obavezni vojni rok. Muškarci i žene sudjeluju ako imaju sposobnosti, ali to ne žele. U EU samo nekoliko država ima vojni rok, a nemaju ga ni Rusi – kazao je Milanović nakon održane vojne vježbe.

– Ja imam punoljetno dijete i ne mogu ga više odgajati. Što sam odgojio, odgojio sam. Svakako bi se ovo trebalo pripremati nekoliko godina i to bi koštalo. No, ponavljam, imamo ograničavajući Ustav. Imamo i sve manje dobrovoljaca, istina, no oni su svi visoko motivirani tako da nismo baš bespomoćni – nadodao je.

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu o slučaju na Brdu kod Kranja i pitao na što je premijer točno mislio.

– Hrvatski premijer napada k'o baba na placu. Da ja sada kažem da je ovdje bilo 50 vojnih aviona u naletu, osjećao bih odgovornost da vam objasnim što sam rekao. Ja sam za njega kazao da je komedijaš, ali kad mi kaže da sam huškač i to iz čista mira, čime? Time što sam upozorio da je politika jedne države prema drugoj državi štetna – nadodao je.

– Danas postoje bošnjaci, bošnjački jezik, zamislite da im Hrvatska zabrani pravo da se koriste bošnjačkim jezikom. Što se to dogodilo što Plenković zna, a ni ja ni vi ne znamo što je? To je vrlo neodgovorno ponašanje, pitajte ga na što je mislio. Policija ništa nije objavila, nekom se prosula torba bolanije – kazao je te komentirao i lokalne izbore.

– Uvijek je zabrinjavajuća situacija. Dolazi nova epoha i to neki ljudi ne mogu izdržati. Zvati ljude plaćenicima neodgovorno je i zato se događaju incidenti – nadodaje.

Nakon Milanovića govor je održao i ministar obrane Mario Banožić koji je komentirao prijedlog o uvođenju obaveznog vojnog roka.

– Još treba razgovarati o modelu na koji način povećati broj ročnika. Hoće li to biti obavezni vojni rok ili će to biti nešto drugo, to ćemo vidjeti – kazao je.

Pronađe li se prihvatljiv model, Banožić govori da bi ga premijer prihvatio.

– Ako nađemo model koji je prihvatljiv za hrvatsko društvo, siguran sam da će to premijer podržati – kazao je ministar.



VIDEO Demografski slom: U deset godina iz Hrvatske je iselilo više od 370 tisuća ljudi!