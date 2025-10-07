Na liječenje zbog ovisnosti o drogama lani se prijavilo 5900 osoba

Na liječenje zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima lani su se prijavile 5904 osobe, od toga 4489 zbog opioida kao glavnog sredstva ovisnosti u 76 posto slučajeva, a ostalih 1415 osoba zbog neopijata. Osobe srednje dobi s opioidima kao glavnim sredstvom ovisnosti i dalje predstavljaju najveću skupinu u tretmanu, što je pokazatelj njihove izražene potrebe za liječenjem i duljeg zadržavanja u sustavu liječenja, no istodobno se kod mlađih dobnih skupina bilježi porast zahtjeva za liječenje zbog uporabe kanabinoida, kokaina i amfetamina.

Podaci o osobama na liječenju zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima ili njihove zloporabe prikupljaju se, obrađuju i analiziraju u Registru ovisnosti, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Agencija Europske unije za droge (EUDA) objavila je "Europsko izvješće o drogama 2025.: trendovi i kretanja" sastavljeno prema podacima iz 29 europskih zemalja, koje ukazuje na zabrinjavajuće trendove – sve veću raznolikost dostupnih psihoaktivnih tvari, njihovu visoku potentnost i čistoću te sve rašireniju istodobnu uporabu više različitih psihoaktivnih tvari. Značajan porast bilježi se kod sintetskih katinona, koji postaju sve dostupniji na tržištu, a broj osoba koje su zatražile liječenje zbog njihove uporabe porastao više od četiri puta u posljednjih pet godina. Upozorava se i na sve veće širenje sintetskih opioida, posebice iz skupine nitazena.

Od 2009. na europskom tržištu identificirano je 88 novih opioida, od kojih 22 pripadaju skupini nitazena. Njihova visoka potentnost povezana je s velikim brojem smrtnih slučajeva, osobito u Estoniji i Latviji. Posebnu zabrinutost izaziva sve veća dostupnost krivotvorenih lijekova koji sadrže nitazene i oponašaju legalne lijekove poput oksikodona ili benzodiazepina. Kao odgovor na to sve više zemalja, ističu u HZJZ-u, uvodi programe za distribuciju naloksona, sredstva koje spašava život u slučaju predoziranja. Značajne promjene bilježe se i na tržištu kanabisa, koji ostaje najčešće konzumirana ilegalna droga u Europi, s procijenjenih 24 milijuna korisnika u posljednjih godinu dana.

Sadržaj THC-a u smoli kanabisa gotovo se udvostručio tijekom posljednjeg desetljeća i iznosi prosječnih 23 posto, dok se istodobno pojavljuje sve više novih i snažnijih oblika, uključujući ekstrakte i jestive proizvode. Poseban izazov predstavljaju polusintetski kanabinoidi poput HHC-a, čija se uporaba povezuje s nizom slučajeva otrovanja, uključujući i ona među djecom. U 2024. godini čak 18 od 20 novootkrivenih kanabinoida bilo je polusintetskog podrijetla. Brojne zemlje poput Njemačke, Malte i Luksemburga zato mijenjaju zakonski pristup kanabisu. Kokain ostaje najraširenija ilegalna stimulativna droga u Europi. Procjenjuje se da ga je u posljednjih godinu dana konzumiralo oko 4,6 milijuna odraslih. U Hrvatskoj, kao i prethodnih godina, većinu liječenih osoba čine muškarci s omjerom 4,7:1.

- Kao i u cijeloj Europi, i u Hrvatskoj populacija liječenih zbog uporabe droga sve više stari te se u posljednjih deset godina njihova prosječna dob povećala za gotovo osam godina. Prosjek godina za žene bio je 39,7, a za muškarce 42,2 godine. Najviše ih se, 60 posto, na liječenje javilo samoinicijativno, 14 posto su uputili liječnici primarne zdravstvene zaštite, a obitelj je tek na trećem mjestu sa 7,7 posto.