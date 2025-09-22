Dvije optuženice iz grupe koja se tereti za krijumčarenje, ali i krađu 200 kg kokaina priznale krivnju i nagodile se s USKOK-om

Iako je na zagrebačkom Županijskom sudu trebalo početi suđenje Aleksandru Pendevu (67) i njegovim suoptuženicima koji se terete da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarili stotine kilograma kokaina, te se po tom putu posvađali s partnerima u zločinu, što je rezultiralo krađom 200 kilograma kokaina, koji je potom skriven u bačvama, suđenje ipak nije počelo. Razlog je jer se jedan od optuženika razbolio, a dvije su optužnice, odlučile priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Stoga je postupak u odnosu na njih razdvojen te im je izrečena presuda na temelju sporazuma s USKOK-om. Kristina Mokrović je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Oduzeta joj je nepripadna imovinska korist od oko 43.000 eura te mora platiti i oko 2300 eura sudskih troškova. Ljubica Lukić je osuđena na tri i pol godine zatvora.

USKOK je optužnicu protiv Pendeva i još osam osoba podigao 2023., a pravomoćna je postala u ožujku ove godine. Razlog tome je opetovani zahtjev obrana da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje snimke tajno snimljenih razgovora. Obrane su to tražile i tvrdile da se na njima čuju neku šumovi, no sudovi su smatrali da je riječ o zakonitom dokazima pa je zahtjev obrana odbijen. Prije Kristine Mokrović i Ljubice Lukić još su se neki optuženici nagodili s USKOK-om, a prema USKOK-ovoj optužnici, Matej Žaja (31), bio je taj koji je od ljeta 2021. do 2. studenoga 2022. povezao Pendeva i Gorana Brusića, nakon čega je zločinačko udruženje počelo djelovati u Hrvatskoj, Belgiji Kolumbiji, Ekvadoru i Dominikanskoj Republici. U njega su bile uključene i neke nepoznate osobe, a cilj je bio nabava, transport i preprodaja kokaina na ilegalnom narko tržištu.

USKOK tvrdi da su svi koji su se nalazili unutar krijumčarsko-distributivnog lanca ispunjavali upute i obavljali zadatke koje im je zadao Žaja, koji je sam bio zadužen da u Dominikanskoj Republici i Ekvadoru osigura nabavu i preuzimanje većih količina kokaina radi krijumčarenja u Europu. Kokain se krijumčario preko tvrtki koje su služile kao paravan te su drogu krijumčarile kroz uvoz legalne robe. U posao je bilo uključeno i više za sada nepoznatih osoba, koje su se trebale pobrinuti i za brži protok i lakše izvlačenje droge. Osim toga, u priču je bila upletena osoba koja je radila na carini u luci Rijeka te je imala pristup brodskim kontejnerima. Žaja je, navodi USKOK, bio zadužen za saniranje bilo kakvih problema ili nastale štete u vezi s dopremljenom drogom.

Pendev, inače državljani Sjeverne Makedonije, je prema tvrdnjama USKOK-a, pak bio zadužen da u Hrvatskoj i Belgiji organizira nabavu, prijevoz i prihvat kokaina i to preko tvrtki kojima je, posredno upravljao. U taj posao bili su uključeni i ostali okrivljenici, a svatko je imao svoj zadatak. Kristina Mokrović je bila zadužena za administrativne poslove, odnosno za izradu poslovne dokumentacije koja je bila potrebna za obavljanje uvoza legalne koja je služila kao krinka za krijumčarenje kokaina. Njezin je posao bio i da čuva novac zarađen na preprodaji kokaina, a s još dvije optuženice, među kojima je bila i Ljubica Lukića, bila je zadužena za osiguranje najma skladišnih prostora u koje će se dostaviti legalna roba te uskladištiti prokrijumčarena droga.

No u nekom trenutku pojavili su se problemi između Žaje i Pendeva, jer je Pendev smatrao da je zakinut, odnosno da ne dobiva onoliko novca koliko je bilo dogovoreno, pa je u svibnju 2022. organizirao krađu jedne pošiljke kokaina. Konkretnije radilo se oko 200 kilograma kokaina, a Pendev se tereti i da je onda nekolicinu drugih optuženika angažirao za skladištenje, čuvanje, prijenos i preprodaju ukradenog kokaina. USKOK navodi da je Pendev kokain preuzimao osobno ili uz pomoć još nekolicine optuženika, kojima je posao bio i da obave izvidnicu prije transporta.

Prema optužnici, u 10 mjeseci bilo je najmanje sedam uvoza, i to preko tri tvrtke, s tim da se u tri slučaja radilo o tzv. probnom uvozu, dok je u preostala četiri slučaja u Hrvatsku prokrijumčaren kokaina vrijedan više od 7 milijuna eura. Od ukupno prokrijumčarene količine pronađeno i zaplijenjeno 105,4 kilograma kokaina, a droga je bila skrivena u - bačvama. Kod Pendeva je u pretragama nađen i prepravljeni plinski pištolj s prigušivačem i 10 komada streljiva, čije držanje građanima nije dozvoljeno, a USKOK je u optužnici predložio da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist od 3,1 milijun eura.