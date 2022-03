Moskva dala Ukrajini rok do 5 sati da preda Mariupolj; Kijevom odjekuju snažne eksplozije

Ruska invazija Ukrajine ušla je u 25. dan. Više od 3,3 milijuna izbjeglica pobjeglo je iz Ukrajine preko zapadnih granica, rekla je potpredsjednica vlade Irina Veresčuk, a još oko 2 milijuna raseljeno je unutar zemlje.

Najmanje 6623 osoba je evakuirano kroz humanitarne koridore iz ukrajinskih gradova u subotu. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je ubijeno gotovo 14.400 ruskih vojnika te da su uništili tisuće komada ruske opreme.

Gradske vlasti tvrde kako je nekoliko tisuća stanovnika Mariupolja deportirano u Rusiju. Kažu kako su okupatori prisilno odveli tisuće ljudi, uglavnom žene i djecu, a koji su se skrivali od bombardiranja.

Ključni događaji:

Stanovnici Mariupolja, koji je neprestano pod ruskim raketiranjem, odvedeni su u Rusiju tijekom prošlog tjedna, izvijestilo je gradsko vijeće

Više od dva milijuna izbjeglica ušlo je u Poljsku otkad je počeo rat

Britansko Ministarstvo obrane izvijestilo je da ruske snage još uvijek nisu uspjele steći nadmoć nad ukrajinskim zračnim prostorom

EK obustavila prekograničnu suradnju s Rusijom i Bjelorusijom

Više nema željezničkog prometa između Ukrajine i Bjelorusije, tvrdi Oleksandr Kamyshin, predsjednik ukrajinske željezničke mreže

VIDEO Rusi prodiru sve dublje u Mariupolj, vode se ulične borbe: 'Centar grada više ne postoji'

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

23:06 - Rusija poziva ukrajinske vojnike u Mariupolju da polože oružje u ponedjeljak ujutro i napuste taj lučki grad, praktički sravnjen sa zemljom u napadima. General bojnik Mihail Mizincev rekao je ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass da će siguran koridor biti uspostavljen između 10 i 12 sati po moskovskom vremenu.

Rusija predlaže Ukrajini da sve njezine vojne postrojbe napuste grad "bez oružja i streljiva na ruti dogovorenoj s Ukrajinom", navodi se u izvješću. Rusija inzistira na "službenom pisanom odgovoru" Ukrajine na prijedloge do 5 sati ujutro u ponedjeljak po moskovskom vremenu. Ukrajinska strana zasad nije reagirala na tu ponudu.

Prema Mizincevu, civilima će također biti dopušteno da napuste grad i krenu prema Rusiji ili područjima pod kontrolom Ukrajine. Po ruskim podacima, u gradu je ostalo oko 130.000 civila.

Ruski dužnosnici kažu da je u nedjelju dovezeno u Rusiju 16.400 ljudi iz Donecka i Luhanska. Ukupno je od 24. veljače u Rusiju dovezeno 330.686 ljudi iz Ukrajine, rekli su. Gradsko vijeće Mariupolja nedavno je optužilo Moskvu da odvodi civile u Rusiju protiv njihove volje. Mizincev je zauzvrat optužio Kijev da civile u Mariupolju drži kao taoce.

22:48 Kijevom odjekuju eksplozuje, javlja gradonačelnik Vitalij Kličko.

⚡️Several explosions heard in Kyiv's Podil district, according to mayor Vitali Klitschko.



Photo: Vitali Klitschko/Telegram pic.twitter.com/2fpkonAZX5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Vijest su potvrdili i CNN-ovi dopisnici iz Kijeva.

CNN je nekoliko minuta vidio kako protuzračni topovi pucaju u noćno nebo u nešto što se činilo kao najmanje dvije protuzračne rakete koje su također ispaljene u zrak. Nije jasno na što su Ukrajinci pucali, ali ekipa CNN-a vidjela je osvijetljenu točku kako prelazi nebom iznad glavnog grada, što je možda bio zrakoplov.

22:45 Generalni konzul Grčke u Mariupolju, posljednji diplomat zemlje članice EU-a koji je napustio opkoljenu luku, rekao je u nedjelju da se Mariupolj pridružuje popisu mjesta poznatih po tome što su uništena u ratu.

U utorak je napustio Mariupolj i nakon četverodnevnog putovanja kroz Ukrajinu preko Moldavije prešao u Rumunjsku, zajedno s još 10 grčkih državljana.

- Ono što sam vidio nadam se da nitko više neće vidjeti - kazao je Androulakis, posljednji diplomat EU-a koji je napustio Mariupolj, grad koji ruska vojska bombardira više od dva tjedna.

22:30 Rusko ministarstvo obrane ponudilo je otvaranje humanitarnih koridora u ponedjeljak ujutro iz Mariupolja, a pozvali su i ukrajinske vojnikeda polože oružje i napuste grad.

Tada će od 12 sati humanitarnim konvojima s hranom, lijekovima i drugim potrepštinama biti omogućen siguran prolaz u grad iz oba smjera, rekao je. Kijevu su dali do pet sati ujutro, po moskovskom vremenu, da odgovore na ovu ponudu, piše The Guardian.

22:25 Ukrajinska vojska objavila je da je danas u Donbasu ubijeno 170 ruskih vojnika, uništeno 12 tenkova, desetak oklopnih vozila, jedan zrakoplov SU-34 i helikopter, prenosi Kyiv Independent.

22:15 Više od 7.200 ljudi evakuiralo je Mariupolj u nedjelju koristeći četiri humanitarna koridora, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Iryna Vereshchuk.

Ukupno je tijekom dana evakuirano gotovo 7.295 ljudi, među njima je 3.900 ljudi evakuirano iz Mariupola u Zaporižje autobusima i privatnim prijevozom.

- Zbog kršenja primirja evakuacija iz Borodjanke u Bilu Cerkvu nije uspjela drugi dan zaredom, a humanitarna pomoć nije bila moguća u selo Mala Rohana. Izgubljena je komunikacija sa šest osoba koje su trebale dostaviti pomoć gradu Vovčansku - rekla je Vereshchuk.

22:10 Ruska vojska napredovala je još 12 kilometara u istočnoj Ukrajini. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov objavio je da je došla do mjesta Nikolske kod Mariupolja, prenosi dpa. Nema potvrde s ukrajinske strane.

Na Facebooku je ukrajinski glavni stožer objavio da Rusija mobilizira svoje postrojbe u području Luhanska i Donecka. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je Rusija od početka "specijalne vojne operacije" uništila 214 dronova, 1438 tenkova i oklopnih vozila, 150 raketnih bacača, 584 komada artiljerija i 1279 vozila ukrajinske vojske.

22:05 Marina Ovsyannikova, urednica ruske televizije koja je prekinula emitiranje vijesti u znak protesta protiv rata u Ukrajini rekla je u nedjelju da je njezin potez bio potaknut nezadovoljstvom propagandom koju širi vlada Vladimira Putina, prenosi The Guardian.

Također je rekla da je odbila ponudu azila u Francuskoj unatoč strahu od daljnje odmazde. Sud u Moskvi kaznio ju je s 30.000 rubalja (280 dolara) zbog "spontanog" čina pobune.

21:30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je prilikom obraćanja Knesetu putem video veze, da će Izrael morati živjeti s odlukama koje donosi o tome hoće li pomoći Ukrajini da se zaštiti od ruske invazije. Povlačeći usporedbe između ruske ofenzive i "konačnog rješenja" - plana nacističke Njemačke da istrijebi Židove - Zelenski je problematizirao nevoljkost Izraela da proda proturaketni sustav Željezna kupola Ukrajini.

"Svi znaju da su vaši sustavi proturaketne obrane najbolji... I da, definitivno možete pomoći našem narodu, spasiti živote Ukrajinaca, ukrajinskih židova", rekao je Zelenskij koji je i sam židov.

"Možemo se pitati zašto ne možemo dobiti oružje od vas, zašto Izrael nije uveo snažne sankcije Rusiji ili ne vrši pritisak na rusko gospodarstvo. U svakom slučaju, izbor je na vama, braćo i sestre. Narode Izraela, morate živjeti sa svojim odgovorom", dodao je.

U svom video obraćanju također je citirao pokojnu izraelsku premijerku Goldu Meir riječima "mi želimo živjeti, ali naši susjedi žele nas mrtve".

"Ostajemo, spremni smo na kompromis", dodao je. Povukao je i izravnu paralelu između sadašnje Ukrajine i povijesti Izraela, suočenog s arapskim neprijateljstvom.

20:45 - Britanski premijer Boris Johnson u razgovoru s Volodimirom Zelenskim obećao je nastaviti davati vojnu potporu Ukrajini.

Premijer je istaknuo stalnu predanost Ujedinjenog Kraljevstva da radi zajedno s međunarodnim partnerima na koordinaciji potpore za jačanje samoobrane Ukrajine - stoji u priopćenju Downing Streeta.

Oba čelnika naglasili su kontinuiranu važnost sankcija u vršenju pritiska na Putina i osudili su napade na nedužne civile nakon užasnih bombaških napada u Mariupolju.

20:16 - Kyiv Independent piše da je Rusija izgubila cijelu tenkovsku jedinicu u napadu na Kijev. Doznaju to iz Glavnog stožera vojske Ukrajine.

19.44 Rusija je potvrdila smrt mornaričkog časnika u Mariupolju

Ruski dužnosnici potvrdili su da je zamjenik zapovjednika ruske Crnomorske flote, poručnik bojnog broda Andrej Palij poginuo u borbi u Mariupolju, prenosi BBC. Ranije je BBC izvijestio kako je Ukrajina objavila da su njene snage ubile Palija.

Žestoke borbe nastavljene su u nedjelju u opkoljenom lučkom gradu koji granatira ruska vojska. Palijevu smrt prvotno je potvrdio tajnik Nahimovske škole ratne mornarice Konstantin Carenko na društvenoj mreži Vkontakte (VK). Kasnije je ruski senator iz Sevastopolja, sjedišta Crnomorske flote na anektiranom Krimu, napisao na VK-u da je "Sevastopolj pretrpio težak, nenaknadiv gubitak. Palij je poginuo u borbama za oslobođenje Mariupolja od nacista".

Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev napisao je na Telegramu da je "Andrej Nikolajevič izabrao obranu domovine kao svoje životno djelo te je umro za našu mirnu budućnost". Ukrajinska vojska objavila je da je ubila pet ruskih generala tijekom ruske invazije na zemlju koja je započela 24. veljače. Rusija je potvrdila smrt samo jednog generala - Andreja Suhoveckog.

19.28 - Dio radnika Černobila napokon uspio otići

Nakon što su ih ruske trupe zapravo držale kao taoce više od tri tjedna, 64 radnika u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini konačno je uspjelo otići. Zamijenilo ih je pak 46 zaposlenika koji su se dobrovoljno javili da rade ondje. Oko 200 radnika i pripadnika ukrajinske garde, podsjetimo, bilo je zarobljeno u elektrani od prvog dana rata, odnosno kada su je ruske trupe zauzele.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS FILE PHOTO: A general view shows the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant in Chernobyl, Ukraine November 22, 2018. Picture taken November 22, 2018. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

18.57 - Skup potpore Ukrajini u Beogradu

Stotine ljudi okupile su se jučer u Beogradu na još jednom proturatnom skupu potpore Ukrajini s kojeg je od srbijanskih vlasti zatraženo da nedvojbeno osude rusku agresiju i s ulica i javnih površina uklone znak "Z" koji koriste ruske trupe u pohodu na Ukrajinu i mural povećen ruskom predsjedniku Putinu.



>> VIŠE PROČITAJTE OVDJE

Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS People walk next to a mural of Russian President Vladimir Putin, which has been vandalised with red spray paint and the word "Murderer" written above the original text reading: "Brother", following Russia's invasion of Ukraine, in Belgrade, Serbia, March 6, 2022. REUTERS/Zorana Jevtic Photo: ZORANA JEVTIC/REUTERS

18.26 Šef Pentagona: Ruske nadzvučne rakete ne mijenjaju tijek sukoba u Ukrajini

Rusija je danas, drugi dan zaredom, objavila da je, podsjetimo, u Ukrajini ponovno upotrijebila hipersonične projektile. Američki ministar obrane Lloyd Austin kaže da oni "ne mijenjaju tijek sukoba" kada je posrijedi otpor ukrajinske vojske.

- Ne mislim da je to oružje koje će izmijeniti tijek borbe - rekao je Austin za američki CBS, ne želeći ni potvrditi ni zanijekati informaciju po kojoj je Moskva upotrijebila tu vrstu projektila.

17.48 - Bijela kuća je izvijestila javnost kako američki predsjednik Joe Biden nema namjeru posjetiti Ukrajinu naredni tjedan kada planira putovanje u Europu na hitne summite.

- Putovanje će biti usredotočeno na nastavak okupljanja svijeta u znak podrške ukrajinskom narodu i protiv invazije predsjednika Putina na Ukrajinu, ali nema planova za putovanje onde - rekla je glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, na Twitteru,

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022

17.32 - Zelenski: Spreman sam za pregovore s Putinom

Ukrajinski predsjednik je istaknuo danas u razgovoru za CNN kako "bez pregovora, rat se neće zaustaviti". Zelenski je branio više krugova pregovora Kijeva i Moskve održanih od početka ruske invazije na Ukrajinu, ocijenivši da u njima ima "puno vrijednoga".

- Ako postoji samo 1 posto izgleda da se zaustavi ovaj rat, moramo je iskoristiti - rekao je.

Turska, koja nastoji posredovati između Moskve i Kijeva, rekla je u nedjelju da su Rusija i Ukrajina postigle napredak u pregovorima. Suočeni s ruskom vojskom koja je ušla u Ukrajinu kako bi "istrijebila" stanovništvo, "moramo iskoristiti sve formate, sve prilike za pregovore, mogućnost za razgovor s Putinom", rekao je Zelenskij.

- Ali ako ti pokušaji ne uspiju, to bi značilo da je ovo Treći svjetski rat - upozorio je.

17.08 - Francuska blokirala gotovo 850 milijuna eura imovine ruskih oligarha

Od početka rata u Ukrajini na svojem teritoriju je blokirala gotovo 850 milijuna eura vrijednu imovinu ruskih oligarha - jahte, stanove, bankovne račune, izjavio je danas francuski ministar gospodarstva i financija Bruno Le Maire.

- Sankcije štete Rusiji, štete ruskoj državi, a škode i ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu - rekao je Le Maire, dodavši da su dosad blokirane oko 22 milijarde eura aktivnih sredstava Središnje ruske banke.

17.00 - Putin pristao susresti se sa Zelenskim

BBC izvještava da će Putin "u nekom trenutku" osobno prisustvovati pregovorima zbog velikog međunarodnog pritiska.

>> VIŠE PROČITAJTE OVDJE

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

16.17 - Sprema se atentat na Putina?

Skupina utjecajnih Rusa, dio ruske poslovne i političke elite, planira izvršiti atentata na ruskog predsjednika Vladimira Putina, izvještava Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine, a prenosi portal Ukrajinska pravda.

>> VIŠE PROČITAJTE OVDJE

16.11 - Ruski oligarh pogođen sankcijama Zapada: 'Ne znam kako ću živjeti s 3000 eura mjesečno'

d početka ruske invazije na Ukrajinu veću pozornost javnosti dobili su i ruski oligarsi koji su pogođeni sankcijama zemalja zapadnog svijeta. Jedan od njih je i Mikhail Fridman, porijeklom Ukrajinac, koji je za portal Bloomberg u intervjuu kazao kako ne zna kako će "preživjeti s 3000 eura mjesečno".

>> VIŠE PROČITAJTE OVDJE

Russian oligarch Mikhail Fridman, who has a net worth of $10.1 billion, said in an interview that he didn't know how to live, three weeks after coming under sanctions, because he has an allowance of $3,300 a month and needs UK government permission to spend money. 😂😂😂 — @297_Aruba_Lover (@297_ArubaLover) March 17, 2022

15.18 - Zelenski: Spreman sam za pregovore s Putinom, ali ako ne uspiju - bit će svjetski rat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman pregovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali je upozorio kako bi neuspjeli pregovori mogli značiti početak trećeg svjetskog rata.

>> VIŠE DETALJA OVDJE

Foto: Reuters/PIXSELL

14:31 - Prosvjednici se okupljaju u okupiranim ukrajinskim gradovima

💪 Суспільне Херсон повідомляє, що у тимчасово окупованому місті люди вийшли на мирний мітинг. Вже зібралось кілька тисяч містян. Скандують "Домой, пока живой!", "Херсон - це Україна!" pic.twitter.com/IMW1lzpACU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke prosvjeda koji se danas održavaju u Hersonu, Kahovki i Berdjansku - svim gradovima koji su sada pod kontrolom ruskih vojnika.

Čini se da su skupovi mirni i da ih ruske okupacijske snage još nisu rastjerale.

Na jednom videu, koji je podijelila informativna kuća Ukrayinska Pravda, vidi se mnoštvo kako mašu ukrajinskim zastavama u Hersonu, uzvikujući "Kherson je Ukrajina!".

14:15 - UN: Deset milijuna napustilo je svoje domove u Ukrajini

Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Filippo Grandi, objavio je na Twitteru da je 10 milijuna ljudi sada napustilo svoje domove u Ukrajini kao rezultat ruske invazije - više od četvrtine njezinog stanovništva.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

13:38 - Slovačka počela razmještati proturaketni sustav Patriot

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS A U.S. Army MIM-104 Patriot, a surface-to-air missile (SAM) system launcher is pictured at Rzeszow-Jasionka airport, Poland, March 16, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch Photo: Fabrizio Bensch/REUTERS

Sustav Patriot bit će dio nove NATO-ove borbene skupine u Slovačkoj, koja graniči s Ukrajinom.

>> OPŠIRNIJE OVDJE

13:05 - Mariupolj: Katastrofa kakvu Europa nije vidjela desetljećima

Tragedija nezamislivih razmjera traje već tjednima u Mariupolju. Oko 400 tisuća stanovnika izloženo je neprestanom ruskom bombardiranju.

Poginulo je više od dvije tisuće ljudi, a vjeruje se kako je oštećeno ili uništeno 90% svih zgrada u tom gradu koji je strateški najznačajnija točka u ovom trenutku. Njegov pad, koji se čini izglednim, spojio bi anektirani Krim s Donetskom i Luganskom, pokrajinama pod kontrolom proruskih separatista.

Unatoč djelomično uspješnim napornima za evakuaciju, humanitarna katastrofa kakvu Europa nije vidjela desetljećima traje. Stanovništvo je bez struje, vode, grijanja, a sve je teže osigurati i zalihe hrane i vode budući da su prometni i komunikacijski kanali gotovo u potpunosti odsječeni.

Prije svega mjesec dana grad je živio normalnim životom, no danas gradski vijećninici Mariupolja poručuju: 'Centar grada je izrisan s lica Zemlje'

12:53 - Papa Franjo nazvao je sukob u Ukrajini neopravdanim "besmislenim masakrom" i zatražio od čelnika da zaustave "ovaj odvratni rat"

"Nasilna agresija na Ukrajinu nažalost ne jenjava", rekao je desecima tisuća ljudi na Trgu sv. Petra u svom tjednom nedjeljnom obraćanju i blagoslovu.

“To je besmislen masakr u kojem se svakodnevno ponavljaju pokolji i zvjerstva”, rekao je.

Pope Francis today:



"The aggression against Ukraine has not ceased...there is no justification for this."



The pope recalled his visit yesterday to wounded Ukrainian children being treated in Rome and those continuing to flee war.



"All is this is inhumane and sacrilegious" pic.twitter.com/G6fCRM5g7D — Christopher White (@cwwhiteNCR) March 20, 2022

12:41 - Svijet u strahu od ruske 'Mrtve ruke', Putinova izjava iz 2011. o uništenju svijeta danas još više brine

Foto: Reuters/WallPaperAccess

Usred ruske invazije na Ukrajinu isplivala je zlokobna Putinova izjava iz 2011. godine kada je odgovarao na pitanje koliko brzo Rusija može napasti Ameriku nuklernim arsenalom...

>> OPŠIRNIJE OVDJE

12:29 - Ukrajina: Ubijeno je gotovo 15 tisuća ruskih vojnika

Ukrajinske oružane snage ažurirale su svoju procjenu procijenjenih gubitaka nanesenih Rusiji, izvještava Kyiv Independent.

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 20, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/wuyU0L7Xmb — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Sinoć je utjecajni Institut za proučavanje rata, američki thinktank koji prati borbe, objavio: “Ukrajinske snage su porazile početnu rusku kampanju ovog rata. Njegova kulminacija je stvaranje uvjeta zastoja u većem dijelu Ukrajine.”

NEW: Ukrainian forces have defeated the initial #Russian campaign of this war. Its culmination is creating conditions of stalemate throughout most of #Ukraine.



Read the latest Russian offensive campaign assessment from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/EtMCrMbAjO pic.twitter.com/4XrCCj5Gnj — ISW (@TheStudyofWar) March 19, 2022

11:44 - U kojoj su fazi pregovori: 'Do trajnog primirja jedino susretom Putina i Zelenskoga'

Foto: DILARA SENKAYA/REUTERS People take part in an anti-war protest, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, in Istanbul, Turkey February 27, 2022. REUTERS/Dilara Senkaya Photo: DILARA SENKAYA/REUTERS

Turska, članica NATO saveza, dijeli morsku granicu i s Ukrajinom i s Rusijom u Crnom moru i s obje zemlje je u dobrim odnosima te se ponudila kao posrednik u pregovorima između njih.

>> OPŠIRNIJE OVDJE

11:36 - Glasnogovornik ukrajinske Legije stranaca: 'Imamo i Hrvata, neki imaju iskustvo iz rata 90-ih'

Kada stignu, potpišu ugovor. Od toga su trenutka sastavni dio ukrajinskih oružanih snaga. Nakon toga imamo individualnu procjenu svakog novog pripadnika. Provjeravamo jesu li pogodni za služenje, njihovo iskustvo. Zatim ih smještamo u borbene jedinice na razini odreda i voda, ovisno o njihovu iskustvu, a pazimo i na jezični faktor kako bi bilo odgovarajuće interne komunikacije unutar skupine. Nakon što se oformi vod odmah ga se šalje na bojište - opisao je.

>> OPŠIRNIJE OVDJE

11:14 - Poljska je postala moćna država o kojoj sada ovisi EU: 'Tajna uspjeha? Nismo bili kao Hrvati'

Foto: Reuters

Naš reporter Juraj Filipović nakon povratka iz Ukrajine boravio je u Poljskoj - zemlji koja granicu dijeli s Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom. Njezin geostrateški položaj u kontekstu rata u Ukrajini strahovito je važan za budućnost Europe. No, Poljska ne bi bila spremna za ratno stanje i prihvat izbjeglica da u posljednja dva desetljeća nije postala moćna država sa snažnom ekonomijom, visokim standardom, demografskim plusom i opremljenom vojskom. Do jučer je Zapad govorio da su Poljaci ekstremni katolici i desničari koji su antieuropski raspoloženi. No, koliko tu ima istine i u čemu je tajna njihovog ekonomskog booma?

>> REPORTAŽU PROČITAJTE OVDJE

11:02 - Vukovar, Srebrenica, Mariupolj, a rekli su nikad više. Zašto se ratni zločinci ne plaše kazne?

Pa i zato što je jedan od kreatora zločina u Hrvatskoj i u BiH, KOS-ovac Aleksandar Aca Vasiljević, umjesto da postane prvooptuženi, postao amicus curiae, odnosno prijatelj Haaškog suda!

>> OPŠIRNIJE OVDJE

10:43 - VIDEO Žestoke ulične borbe na ulicama Mariupolja

Glavni stožer ukrajinske vojske objavio je na Facebooku video žestokih uličnih borbi tijekom koje je uništen tenk ruske vojske.

Riječ je o borbenom djelovanju specijalne postrojbe Azov osnovane 2014.

Tjednima se Mariupolj odupire ruskom napadu, a brani ga nacionalistički bataljun od oko 800 dobrovoljaca, piše BBC. Bojna Azov formirana je kako bi se borila s proruskim separatistima koji su zauzeli područja istočne Ukrajine 2014. godine. Bataljun je ime dobio po Azovskom moru, na čijoj obali se nalazi Mariupolj.

Ukrajincima su oni heroji koji se bore protiv daleko brojnijih ruskih osvajača i gube živote u bombardiranju u kojem je ubijeno više tisuća civila Mariupolja i oštećeno do 90% zgrada.

10:19 - Britanske službe: Rusija neselektivno granatira ukrajinske gradove

U dnevnom izvješću objavljenom na Twitteru, britanski dužnosnici kažu da je rusko granatiranje velikog broja gradova rezultiralo "široko rasprostranjenim razaranjem" i ogromnim brojem civilnih žrtava.

U postu se također navodi da ruske snage "nastavljaju okruživati ​​brojne gradove diljem istočne Ukrajine", ali napominje da su postigle samo "ograničen napredak" u hvatanju ovih ključnih ciljeva tijekom prošlog tjedna.

Britanci upozoravaju da je vjerojatno da će moskovske snage koristiti tešku paljbu iz zraka i s kopna podršku napadima na urbana područja jer pokušava ograničiti svoje već značajne gubitke, po cijenu daljnjih civilnih žrtava.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4JKS04Ob7r



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TB9B35K1A0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2022

10:14 - Ukrajina ima za cilj doseći 70 posto prošlogodišnje žetve unatoč ratu

Jedna desetina svjetske pšenice dolazi iz Ukrajine, dok su Rusija i Ukrajina zajedno odgovorne za oko 80% svjetske opskrbe suncokretovim uljem. Zemlje u razvoju u sjevernoj Africi, Aziji i na Bliskom istoku među najviše ovise o Rusiji i Ukrajini, što je dovelo do toga da Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu upozori da bi invazija mogla dovesti do svjetske krize s hranom.

⚡️Ukraine aims to reach 70% of last year's harvest despite war.



Rostyslav Shurma, deputy head of presidential office, said that Ukraine is launching a government program to support agricultural producers through subsidies. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

10:09 - Jedna od najvećih europskih čeličana navodno je uništena

Nakon ranijih izvješća o eksplozijama u željezari i čeličani u Mariupolju, poznatoj kao tvornica Azovstal, ukrajinski zastupnici sada kažu da je "uništena" ruskim granatiranjem.

Glavni direktor Azovstola rekao je na Telegramu da je tvornica pogođena, ali nije precizirao razmjere štete.

Rekao je da su radnici tvornice poduzeli sigurnosne mjere od početka rata kako to ne bi predstavljalo širi rizik za stanovnike.

Čeličana je bila ključna imovina u Mariupolju, na Asovskom moru, protiv kojeg se Moskva bori već dva tjedna.

09:50 - Rusija priznala korištenje hipersoničnog oružja

Rusija je udarila Ukrajinu krstarećim projektilima s brodova u Crnom moru i Kaspijskom jezeru i lansirala hipersonične rakete iz krimskog zračnog prostora, objavilo je rusko ministarstvo obrane:

Glasnogovornik ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je da je Rusija sinoć i jutros izvela napade na ukrajinsku vojnu infrastrukturu.

“Krstareće rakete Kalibr lansirane su iz voda Crnog mora na tvornicu u Nižinu koja popravlja ukrajinska oklopna vozila oštećena u borbama”, rekao je.

Rusija je ispalila krstareće rakete Kalibr iz Kaspijskog mora i hipersonične rakete Kinžal (Bodež) iz zračnog prostora Krima, poluotoka koji je Rusija anektirala Ukrajini 2014., kako bi uništila skladište goriva koje koristi ukrajinska vojska, rekao je Konašenkov.

Rusija je također pogodila ukrajinski vojni pripremni centar u kojem su se nalazili strani borci koji su se pridružili kijevskim snagama, rekao je.

09:39 - Ukrajina objedinjuje sve medije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret kojim se objedinjuju svi nacionalni TV kanali u jednu platformu, navodeći važnost "jedinstvene informacijske politike" u okviru izvanrednog stanja, objavio je njegov ured u priopćenju.

Ukrajinski privatni medijski kanali do sada radili od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače. U objavi dekreta, objavljenoj na predsjedničkim web stranicama, nije precizirano koliko brzo će nova mjera stupiti na snagu.

09:25 - UNICEF: Neprestano rusko bombardiranje otežava humanitarnu pomoć

Radnik dječje agencije Ujedinjenih naroda Unicef ​​rekao je za BBC da stanovnicima opkoljenog jugoistočnog grada Mariupolja očajnički treba humanitarna pomoć, ali da stalno bombardiranje Rusije čini rad humanitarnih organizacija gotovo nemogućim.

U razgovoru iz zapadnog grada Lavova, Joe English je za BBC kazao da "nema riječi koje bi mogle opisati "ozbiljnost situacije u gradu, ali da su mnogi humanitarni radnici stavljeni na "vatrenu liniju" kada pokušaju pomoći.

"Humanitarni koridori u načelu se mogu dogovoriti, ali stvarnost na terenu je nešto potpuno drugačije" istaknuo je.

Naglasio je važnost dopuštanja humanitarnim skupinama da rade učinkovito, napominjući da se to ne odnosi samo na izvlačenje ljudi ih tih područja, već i dopremanje zaliha jer neće svi moći otići.

English je također govorio o kriznoj situaciji u kojoj se djeca nalaze, a koja je izbila diljem zemlje.

"Jučer sam se susreo s djetetom po imenu Danilo koji je dobio leukemiju T-stanica", rekao je. "Ovo je dijete kojemu je potrebna poseban medicinski tretman koji ne može dobiti ovjde"

"Ali svaki dan se susrećemo s takvim pričama. Dan prije toga bio je to Andrij (15), koji se ozlijedio kada je stao na minu, a mama mu je poginula. Dan prije toga bila je to 10-tjedna beba po imenu Anna čija je majka rodila i donijela najtežu odluku za svakog roditelja, a to je da je ostavi u rodilištu u Kijevu jer Anna ima srčanu manu i trebat će intenzivnu liječničku podršku, a ona joj to ne može omogućiti."

09:12 - Javelin postao simbol ukrajinskog otpora, na društvenim mrežama pretvoren u vjersku ikonu

Foto: REUTERS/PIXSELL

S dometom od 2.500 metara, može se koristiti za izravan napad kako bi se uništila meta ili kako bi se oborila letjelica koja leti nisko poput helikoptera. No, također se može koristiti za neizravan napad, odnosno napad odozgo

>> OPŠIRNIJE OVDJE

08:52 - Zašto je Mariupolj ključna točka?

S obzirom na brojne vijesti koje jutros stižu iz Mariupolja, odgovaramo na pitanje zašto Rusija smatra južni grad tako važnim.

Ako Mariupolj padne, to bi Rusiji dalo kontrolu nad jednom od najvećih ukrajinskih luka i stvorilo kopneni koridor između Krima i regija Luganska i Donetska koje podržava Rusija.

Povezivanje Krima s kopnenom Rusijom preko područja pod kontrolom pobunjenika bi Rusiji znatno olakšalo premještanje robe i ljudi na i s Krima. Rusija to želi od 2014. godine, kada je počeo sukob na istoku.

Trenutno je poluotok povezan s Rusijom preko jednog mosta, izgrađenog uz velike troškove nakon ruske aneksije.

Foto: Institute for the Study of War

08:24 - Ruske snage bombardirale su umjetničku školu u Mariupolju u kojoj se skrivalo 400 stanovnika, priopćilo je gradsko vijeće, prenosi The Guardian.

U objavi na Telegramu piše da je zgrada uništena i da su ljudi pod ruševinama. U školi su bili žene, djeca i starci, rekli su dužnosnici.

Komunikacijske veze s Mariupoljom su nevjerojatno teške, stoga u ovom trenutku nije moguće potvrditi informaciju iz više izvora.

08:12 - Dva "teško traumatizirana" i pothranjena lava i dva tigra stigli su u subotu u utočište na sjeveru Nizozemske, potvrdila je nizozemska organizacija koja ih je preuzela na granici Ukrajine i Poljske.

"To su (...) dva mužjaka lava stari tri i jednu godinu, šestomjesečni mužjak tigra i petogodišnja tigrica", priopćila je udruga "Stichting Leeuw" na Facebooku, koja je preuzela životinje u petak navečer.

Životinje su "teško traumatizirane" i pothranjene, rekao je za AFP direktor organizacije Robert Kruijff, koji procjenjuje da možda nisu hranjene tjedan ili dva. "Četiri životinje prešle su težak put do Poljske u autobusu punom ukrajinskih životinja", rekao je.

07:49 - Ruske snage napredovale su dublje u Mariupolj. Uz zračno granatiranje, sada dolazi i do intenzivnih borbi na ulicama. Britanska vojska tvrdi da Rusija koristi strategiju iscrpljivanja kako bi zauzela Mariupolj. Gradonačelnik je rekao za BBC da ulične borbe ometaju i napore za spašavanje preživjelih zarobljenih ispod kazališta koje je granatirano u četvrtak.

Mariupolj je potpuno okružen ruskim trupama, a procjenjuje se da je u njemu oko 300.000 ljudi zarobljeno bez struje, vode ili grijanja.

- Nema više centra grada. Ne postoji ni mali komad zemlje u gradu koji nema znakova rata - rekao je gradonačelnik Vadym Boichenko.

Policajac iz Mariupolja kazao je da je lučki grad "izbrisan s lica zemlje" te je zamolio predsjednike Sjedinjenih Država i Francuske da njegovoj zemlji osiguraju moderni sustav protuzračne obrane.

U videoporuci s ulice pune ruševinama, policajac Michail Vershnin rekao je Joeu Bidenu i Emmanuelu Macronu da su obećali pomoć, "ali ono što smo dobili nije baš to" i pozvao ih je da spase civilno stanovništvo, prenosi ABC News.

- Umiru djeca i stariji. Grad je uništen i izbrisan je s lica zemlje - rekao je.

- Obećali ste da će biti pomoći, dajte nam tu pomoć. Biden, Macron, vi ste veliki vođe. Budite to do kraja - dodao je.

07:31 - Papa Franjo u subotu je neočekivano posjetio mlade ukrajinske izbjeglice koji se liječe u pedijatrijskoj bolnici u Rimu.

Devetnaest ukrajinske djece trenutno se liječi u dvije podružnice bolnice Bambino Gesu od raka, neuroloških stanja ili teških ratnih ozljeda uzrokovanih eksplozijama, priopćio je Vatikan. Od početka rata u bolnici je liječeno oko 50 djece iz Ukrajine.

"Krv i suze djece, patnja žena i muškaraca koji brane svoju zemlju ili bježe od bombardiranja potresaju našu savjest", rekao je Franjo u poruci okupljenima na Europskim katoličkim socijalnim danima u Slovačkoj u petak.

07:29 - Ukrajinske vlasti kažu da su uspjele evakuirati 71 dijete iz sirotišta u Sumiju, nakon višetjednog skrivanja u bunkeru.

Regionalni guverner Dmitro Živitski naveo je kako su djeca evakuirana kroz humanitarni koridor "prvom prilikom".

Riječ je o djeci koja nemaju roditelje, a većini je potrebna stalna liječnička pomoć. Kako je naveo guverner, neki su ostali pod brigom bolničkog osoblja.

Ruske trupe opkolile su grad na sjeveroistoku i ovaj tjedan je došlo do granatiranja.

07:23 - Jugoistočni grad Mariupolj pod opsadom je već nekoliko tjedana, ruski napadi su svakodnevni.

Zapovjednik ukrajinske vojske rekao je CNN-u da građani riskiraju živote svaki put kada izađu iz podzemnih bunkera. Ustvrdio je da se strateška luka suočava s najintenzivnijim borbama bilo gdje u zemlji.

Mariupoljsko kazalište, bombardirano prije nekoliko dana, gotovo je potpuno uništeno, a ispred njega se još uvijek vidi poruka ruskoj vojsci - natpis "djeca".

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Mariupolj

07:15 - Ukrajinska vojska kaže da su ruske snage tijekom subote bile uglavnom usredotočene na nadopunjavanje gubitaka i popravak oštećene opreme, umjesto na pokretanja novih ofenziva.

Također, optužuju Rusiju da je "namjerno stvorila uvjete za humanitarnu krizu" u područjima koja su njezine snage okupirale, prenosi BBC.

06:58 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja "teror koji će se pamtiti stoljećima koja dolaze".

U kasnonoćnom prijenosu, Zelenski je rekao da će opsada Mariupolja "ući u povijest odgovornosti za ratne zločine", prenosi Reuters.

- Učiniti ovo mirnom gradu je teror koji će se pamtiti stoljećima koji dolaze - naveo je i istaknuo važnost mirovnih pregovora s Rusijom, iako oni nisu "lagani i ugodni".

06:53 - Ruske trupe zaustavile su autobuse koji išli prema Mariupolju kako bi evakuirali stanovnike, piše The Kyiv Independent.

⚡️Russian troops halt convoy of buses traveling to evacuate residents of Mariupol. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

06:50 - Upozorenja o zračnim napadima oglasila su se u gotovo svim ukrajinskim regijama, navodi The Kyiv Independent.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region of Ukraine.



Sirens have been activated in the Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odesa oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

06:34 - Vrijeme će pokazati da Kina stoji na pravoj strani povijesti u vezi s ukrajinskom krizom, a njezin je stav u skladu sa željama većine zemalja, rekao je u nedjelju kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi.

"Kina nikada neće prihvatiti nikakvu vanjsku prisilu ili pritisak te se protivi bilo kakvim neutemeljenim optužbama i sumnji protiv Kine", rekao je Wang prema priopćenju Ministarstva.

06:32 - Britansko Ministarstvo obrane izvijestilo je da ruske snage još uvijek nisu uspjele steći nadmoć nad ukrajinskim zračnim prostorom, prenosi CNN.

"Ukrajinske zračne snage i snage protuzračne obrane nastavljaju učinkovito braniti ukrajinski zračni prostor", objavilo je Ministarstvo.

Priopćili su da Rusija nije uspjela steći kontrolu te da ovisi o oružju koje je "upotrebljeno iz sigurnosti ruskog zračnog prostora za napad na ciljeve u Ukrajini".

"Stjecanje kontrole nad zračnim prostorom bio je jedan od glavnih ciljeva Rusije u prvim danima sukoba, a njihov kontinuirani neuspjeh značajno je umanjio njihov operativni napredak", ističe Ministarstvo.

06:30 - Europska komisija obustavila je sve projekte koje su zemlje Europske unije imale s Rusijom i Bjelorusijom, a koji su sufinancirani iz fondova EU-a, potvrdila je europska povjerenica za kohezijsku politiku Elisa Ferreira.

"Interreg i prekogranični programi suradnje su zaustavljeni. Ne sami programi, nego tranše novca koje su trebale poduprijeti rusku i bjelorusku stranu u toj suradnji", izjavila je Ferreira na 8. Kohezijskom forumu u Bruxellesu, skupu posvećenom kohezijskoj politici.

"Sada radimo na reprogramiranju tog novca da pomogne u prekograničnoj suradnji s Ukrajinom, kako bi joj pomogao u rješavanju njenog problema", dodala je Ferreira.

Europska komisija mogla bi novac stopiran Rusiji i Bjelorusiji upotrijebiti za zbrinjavanje izbjeglica iz ratom pogođene Ukrajine.

