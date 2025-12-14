Naši Portali
GUBA POD KONTROLOM

Ministrica Hrstić: ‘Izolirani slučaj gube u Splitu ne prijeti javnosti’

Vedrana Larva/Hina
14.12.2025.
u 23:08

Govoreći o stranim radnicima, Hrstić je potvrdila da Ministarstvo zdravstva priprema stroža pravila zdravstvenih pregleda u kontekstu povećane radne migracije.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je u nedjelju nagađanja da se pojavu gube na splitskom području pokušalo zataškati, objasnivši da nije bilo potrebe obavještavati javnost o izoliranom slučaju koji ne predstavlja javnozdravstvenu prijetnju.

"S obzirom na to da se radi o jednom oboljelom, koji je odmah kontaktiran, gdje su i njegovi kontakti odmah kontaktirani, epidemiološki analizirani. Po pravilima struke nije bilo potrebe širu javnost obavještavati", izjavila je Hrstić u RTL-u Danas odgovarajući na pitanje zašto javnost desetak dana nije znala za slučaj gube dijagnosticiran kod stranog radnika.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) danas je potvrdio da je u Hrvatskoj nedavno zabilježen uvezeni slučaj lepre (gube), nakon što je sinoć ta vijest objavljena u medijima.  "Znači, ako govorimo o ovom konkretnom slučaju, neće biti nikakve ugroze i upravo iz tog razloga nije se smatrao da treba širiti paniku ili dizati to na n-tu potenciju", istaknula je Hrstić.

Pojasnila je da za sve zarazne bolesti, uključujući gubu, postoji zakonska obveza prijavljivanja te da HZJZ o takvim slučajevima redovito izvještava kroz tjedne epidemiološke biltene. Upitana bi li javnost ikada doznala za slučaj gube da RTL Danas nije poslao upit, odgovorila je: "Teško, ako bi se radilo o isključivo izoliranom slučaju". Istaknula je i kako tu nema "nikakvih naznaka zataškavanja". "Nitko u zdravstvu ne razmišlja o tome da javnost ne treba znati ono što treba znati", poručila je.

Također je ispravila informaciju o vremenskom tijeku događaja: "Nije deset dana, nego tri dana. Dijagnoza je postavljena, kako su mi rekli u HZJZ-u, u utorak. Prije deset se dana pojavila osoba sa simptomima". Naglasila je i da prijenos te bolesti nije običnim kapljičnim putem i neposrednim kontaktom, nego se prenosi pri dugotrajnom, trajnom boravku s oboljelim pacijentom.

Govoreći o stranim radnicima, Hrstić je potvrdila da Ministarstvo zdravstva priprema stroža pravila zdravstvenih pregleda u kontekstu povećane radne migracije. Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima stranih radnika trenutačno je u javnom savjetovanju, a njime se predviđa znatno detaljnija zdravstvena provjera osoba koje dolaze raditi u Hrvatsku iz zemalja s drukčijim epidemiološkim profilom.

Prema tim pravilima, strani radnici ubuduće će morati dostaviti zdravstvenu dokumentaciju iz matične zemlje, uključujući podatke o ranijim bolestima i cijepljenju, a u određenim slučajevima i potvrdu o cijepljenju protiv bolesti koje su u Hrvatskoj dio redovitog programa imunizacije. Za one koji već borave i rade u Hrvatskoj dulje vrijeme predviđeni su zdravstveni pregledi u domaćem zdravstvenom sustavu.

hrstić epidemiologija strani radnici Split guba

