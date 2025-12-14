Masovna pucnjava u Sydneyu: Evo što se do sada otkrilo o napadu

Najmanje 16 osoba, uključujući desetogodišnju djevojčicu, poginulo je u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sydneyu, a 40 ljudi, uključujući troje djece, nalazi se u bolnici. Među osumnjičenima, jedan je ubijen, a drugi uhićen u kritičnom stanju. Identificiran je britanski rabin Eli Schlanger, a izraelsko veleposlanstvo potvrdilo je smrt jednog izraelskog državljanina. U trenutku pucnjave više od tisuću ljudi slavilo je židovskog blagdan Hanuku. U nastavku donosimo sažeti pregled svega što se trenutno zna o ovom tragičnom napadu.

Premijer Novog Južnog Walesa, Chris Minns, opisao je napad kao "kukavički čin zastrašujućeg nasilja" usmjeren prema "gužvi obitelji" u parku. Policija je službeno klasificirala događaj kao teroristički incident. U jednom snimljenom videu vide se dvojica napadača kako otvaraju vatru s malog mosta iznad plaže, dok drugi prikazuje ljude koji bježe. Treći video prikazuje prolaznika koji uspijeva oduzeti pušku jednom od napadača. Ahmed al Ahmed, 43-godišnjak ranjen dvaput, uspio je usmjeriti oružje prema napadaču, koji potom bježi prema svom suučesniku na mostu.

Jedan od osumnjičenih, 24-godišnji Naveed Akram, zadobio je teške ozljede. Prema njegovoj vozačkoj dozvoli, živi u Bonnyriggu, predgrađu Sydneya. Identitet drugog napadača, koji je preminuo na mjestu događaja, još uvijek nije potvrđen, a policija navodi da je imao 50 godina. Svjedoci opisuju užas i kaos dok su mase ljudi bježale s plaže. Arsen Ostrovsky, koji je ranjen, rekao je kako je pucnjava bila "apsolutno krvoproliće". Ostrovsky je spomenuo da je preživio i napad Hamasa na Izrael prije dvije godine te da je u Australiji tek dva tjedna kako bi radio u židovskoj zajednici i borio se protiv antisemitizma.

Ostrovsky je za Sky News Australia rekao: "Vidjeli smo barem jednog napadača kako puca. Izgledalo je kao da je koristio sačmaricu, nasumice pucajući u svim smjerovima. Vidio sam kako djeca padaju, stariji ljudi, invalide… bila je to prava krvava kupelj." Elodie Obkircher opisala je trenutke panike: "Čuli smo deset hitaca. Svi smo pali na tlo. Mnogi od nas su plakali i drhtali. Bio je to apsolutni kaos… Mislili smo da su to vatrometi, ali vidjeli smo ljude kako trče duž plaže. Nikad nisam vidjela toliko ljudi u bijegu."

Drugi svjedok ispričao je kako je otvorio stražnja vrata kafića prijatelja kako bi primio bježuće ljude, trudnice, žene s djecom, sve. "Bio je to pandemonij." Rabin Levi Wolff iz Centralne sinagoge u Sydneyu odmah je otišao na mjesto događaja. Ispričao je Sky Newsu kako su napadači pucali na okupljene koji su sudjelovali u paljenju menoraha na početku Hanuke. Njegov kolega i prijatelj, rabin Eli Schlanger, ubijen je u napadu. Wolff ga opisuje kao osobu "punu svjetla i nevjerojatne energije", koja je mnogo dala zajednici.

Policija je objavila da je operacija u tijeku te da se pregledavaju "brojni sumnjivi predmeti u blizini". Uvedena je i zona zabrane pristupa. Kasnije je policija priopćila da jedinica za razminiranje radi na sumnjivom improviziranom eksplozivnom uređaju u automobilu jednog od osumnjičenih, a pretražen je i dom drugog u Bonnyriggu. Iako istraga još traje, ovo su sve dosad poznate činjenice koje nam pomažu razumjeti razmjere ovog tragičnog događaja.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns nazvao je napad "strašnim i zlim", dok je australski premijer Anthony Albanese rekao da je riječ o "razornom" terorističkom činu koji je pogodio srce nacije. Donald Trump nazvao je događaj "strašnim" i "antisemitskim", ali pohvalio hrabrog muškarca koji je svladao jednog od napadača. Kralj Charles i kraljica Camilla izrazili su "šok i tugu", dok je Sir Keir Starmer pucnjavu opisao kao "gnusnu". Izraelski premijer Benjamin Netanyahu okarakterizirao je napad kao "hladnokrvno ubojstvo", ističući kako je ranije upozoravao Albanezea na rastući antisemitizam u Australiji.