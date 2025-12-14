Tragična nesreća u Kolumbiji: Autobus s učenicima pao u 80-metarsku provaliju, najmanje 16 poginulih

Autobus koji je prevozio učenike na maturalnom izletu survao se u provaliju duboku 80 metara u Kolumbiji. "Više od dvanaest ljudi" izgubilo je život, prema riječima guvernera regije Antioquia na sjeverozapadu južnoameričke zemlje. Oko 20 ljudi je ozlijeđeno. Ne navodeći izvore, mediji su izvijestili o najmanje 16 poginulih.

Učenici 11. i završnog razreda vraćali su se s boravka na plaži na karipskoj obali u Bello u blizini Medellína kada se dogodila nesreća. Prema medijskim izvješćima, u autobusu koji je pao u provaliju u ruralnom području nedaleko od Segovije bilo je četrdesetak putnika. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.

Prema službenim informacijama, većina ih ima između 16 i 18 godina. "Danas je tužan dan za Antioquiu", rekao je guverner. Nacionalna agencija za sigurnost prometa istražuje što je dovelo do nesreće.