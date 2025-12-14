Britanski Telegraph: Srpski militanti bore se za Putina u Ukrajini i pripremaju se za mogući novi rat na Balkanu

Prema otkrićima The Telegrapha, nova generacija srpskih nacionalista sprema se za oružani sukob u Bosni i Hercegovini. Stotine ekstremista putuju u Ukrajinu gdje se bore na strani ruskih snaga, vjerujući da će im Rusija uzvratiti pomoću u osvajanju izgubljenih teritorija, prvenstveno Kosova.

Među njima su i veterani iz Bosanskog rata koji preko društvenih mreža pozivaju mlade Srbe da im se pridruže. Neki čak nude oko 23.000 funti za prijavu i sudjelovanje u borbama. Postoje ozbiljni strahovi da će ti borci, po povratku u Bosnu, potaknuti novi paramilitarni sukob, tri desetljeća nakon završetka rata 1990-ih.

Tipičan primjer je Dario Ristić, srpski nacionalist koji se vratio u Bosnu s protezom noge i novim ruskim državljanstvom nakon ozljede u Ukrajini, gdje je bio pripadnik jedinice „Medvjedi iz Perma“. Tamo je bio poznat pod nadimkom „Brzi“, a izvodio je snajperske i napade dronovima, između ostalog u Avdiivki.

Ristić je vješto koristio TikTok i rusku mrežu Vkontakte kako bi kod kuće glorificirao ratovanje i širio nacionalističke poruke među nezadovoljnom omladinom. Njegova jedinica čak je poslala rođendansku čestitku Ratku Mladiću, osuđenom ratnom zločincu koji služi doživotnu kaznu u Haagu. U jednom videu na Telegramu, Ristić i njegov suborac poručuju: „Kad završimo s NATO fašistima ovdje, vraćamo se povratiti naše svetinje i ono što je naše. Slava Bogu i Majci Rusiji!“ Po dolasku u Sarajevo, Ristić je uhićen zbog sudjelovanja u stranoj paravojnoj formaciji, ali je ubrzo pušten u kućni pritvor do kraja suđenja. Sa preko 10.000 pratitelja na mrežama, i dalje se smatra opasnošću za regrutiranje.

Glavni nositelji ove ideologije su veterani Bosanskog rata koji prenose podijeljene stavove na mlađe generacije. Prema riječima analitičara Srećka Latala, ovi ekstremisti vjeruju da će Rusija jednog dana „krvlju“ otplatiti dug i pomoći u stvaranju Velike Srbije. Iako ih je malo, oni privlače nezadovoljne mladiće, a za narušavanje mira dovoljan je mali broj naoružanih pojedinaca, slično kao kod stare IRA-e.

Jedan od utjecajnih veterana je Davor Savičić, poznat kao „Vuk“, bivši pripadnik Arkanovih Tigrova, odgovornih za brojne zločine nad civilima u 1990-ima. Borio se na Krimu, u Siriji i u Wagneru, a prema procurjelim dokumentima bio je i pukovnik ruske obavještajne službe GRU. GRU je pod njegovim vodstvom osnovao lažne tvrtke kako bi olakšao putovanje i izbjegavanje detekcije volonterima iz Srbije i Bosne.

Istraživački novinar Nino Bilajac infiltrirao se u njihove grupe i otkrio da se ponude povećavaju – nedavno mu je ponuđeno 23.000 funti unaprijed i oko 2.500 funti mjesečno. Za mladiće iz siromašnih područja poput Modriče, gdje su plaće niske, a nezaposlenost visoka, takve ponude su vrlo primamljive, unatoč zakonima koji zabranjuju sudjelovanje u stranim sukobima.

Jedan Ristićev prijatelj još uvijek na fronti tražio je 100.000 funti za intervju. U Modriči, gdje je glavni poslodavac ruska rafinerija pogođena sankcijama, Ristić se hvalio ruskom invalidninom i planirao otvoriti centar za dronove. Njegov povratak uznemiruje lokalnu bošnjačku manjinu. Edib Zilić, koji je kao dijete preživio ratna stradanja, kaže da žrtve i dalje susreću počinitelje, te da manjina ekstremista želi zastrašivanje i povratak u mračne dane, ali da oni odbijaju živjeti u strahu.

Zabrinjava i moguća državna umiješanost – Milorad Dodik fotografiran je s „Vukom“ Savičićem prije sastanka s Putinom. Postoje i bojazni za britansku sigurnost: Republika Srpska navodno služi kao baza za obuku ruskih hibridnih operacija protiv Zapada, uključujući pretvaranje mirnih prosvjeda u nemire te korištenje dronova za sabotaže – metode koje su već primijenjene na aerodromima i osjetljivim lokacijama u Britaniji i Europi.