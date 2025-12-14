Naši Portali
ZELENSKI U BERLINU

Završeni mirovni pregovori u Berlinu, sutra nastavak

Merz And Zelensky Meet With US Envoys Witkoff and Kushner in Berlin
Foto: President/NEWSCOM
1/7
Autori: Ružica Aščić/Hina, Kristina Gabrić/Hina
14.12.2025.
u 22:06

U međuvremenu, govoreći na ruskoj državnoj televiziji, Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjskopolitička pitanja, rekao je da Rusija ne očekuje previše od pregovora u Berlinu.

Razgovori u Berlinu o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini između Volodimira Zelenskog i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera završeni u nedjelju navečer nakon što su trajali više od pet sati i nastavit će se u ponedjeljak, priopćio je Kijev. "Dogovorili su se da će nastaviti sutra", rekao je novinarima savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin,

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski susreo se s američkim izaslanstvom u Uredu kancelara u Berlinu u nedjelju kako bi razgovarao o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz poželio je dobrodošlicu prisutnima, no nije ostao u prostoriji tijekom razgovora, rekli su vladini izvori agenciji dpa.

Merzov savjetnik za vanjsku i sigurnosnu politiku, Günter Sautter, bio je moderator. Merz se sastao s američkim izaslanstvom, predvođenim Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, u nedjelju popodne u Uredu kancelara. Zelenskij je stigao nešto kasnije, a Merz ga je srdačno dočekao i zagrlio.

Još uvijek nije javno poznato koji su konkretni prijedlozi trenutačno na stolu. Obraćajući se ukrajinskim novinarima, Zelenski je rekao da SAD još nije komentirao njegove najnovije prijedloge za promjene Trumpova mirovnog plana. Rekao je da mirovni plan neće zadovoljiti sve strane, no inzistirao je da Ukrajina ima snažnu pregovaračku poziciju.

U međuvremenu, govoreći na ruskoj državnoj televiziji, Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjskopolitička pitanja, rekao je da Rusija ne očekuje previše od pregovora u Berlinu. Doprinosi Ukrajine i europskih snaga Trumpovu mirovnom planu "teško će biti konstruktivni", kazao je Ušakov u izjavi snimljenoj u petak, ali emitiranoj u nedjelju.

"Tu i leži problem", rekao je ističući rusko uvjerenje da američka strana razumije rusku poziciju. Ušakov je jasno dao do znanja da Rusija neće odstupiti od svojih teritorijalnih zahtjeva, uključujući i onaj da se Kijev u potpunosti povuče iz onih dijelova dviju istočnih pokrajina Donjecka i Luhanska koje ruske snage još nisu okupirale.

