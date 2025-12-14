Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZVECKANJE ORUŽJEM

Verbalni rat između Pekinga i Tokija: Je li Japan doista sprema braniti Tajvan od Kine?

Autor
Elvis Sprečić
14.12.2025.
u 23:15

Nova japanska premijerka sugerirala je da bi njezina zemlja mogla vojno odgovoriti ako Kina pokuša silom preuzeti kontrolu nad Tajvanom, a nakon čega su Kinezi počeli bojkotirati Japance i njihove proizvode te prijetiti „odrubljivanjem glave“

Najveća svjetska tvornica tregera, ilitiga elastičnih traka za hlače, nalazi se u Japanu. S druge strane, najviše tregera, globalno gledajući, proizvedu Kinezi. Čini se tako prikladnim iskoristiti stari narodni izraz te, posebice nakon nemilih događaja koji se posljednjih tjedana, pa i mjeseci, odigravaju na relaciji Tokio-Peking, reći kako je situacija između te dvije države "napeta kao u tvornici tregera". Odnosi su se naglo pogoršali nakon što je Sanae Takaichi, nova japanska premijerka koja je na tu poziciju zasjela krajem listopada, sugerirala da bi njezina zemlja mogla vojno odgovoriti ako Kina pokuša silom preuzeti kontrolu nad Tajvanom. Prva žena na čelu japanske vlade bila je, prije nego se počela baviti politikom, bubnjarica u relativno poznatom heavy metal bendu, a na kineske se imperijalističke pretenzije obrušila jednakom žestinom kojom je prije trideset i kusur godina nastupala na koncertima. Odgovor Kine na njezinu izjavu, koji nije trebalo dugo čekati, činio se nerazmjerno naprasitim jer je Takaichi praktički ponovila dominantne stavove iz razdoblja svog mentora Shinza Abea, koje povezuju japansku sigurnost s Tajvanom. Uslijedila je prijetnja kineskog diplomata "odrubljivanjem glave", kinesko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od japanskog veleposlanika u Pekingu razgovor i povlačenje izjave, a Kina je također svojim građanima preporučila da se privremeno suzdrže od putovanja u Japan. Potom su aviokompanije krenule vraćati novac za već kupljene karte, a sve se proširilo i u neke druge sfere, pa su tako, primjerice, otkazani nastupi mnogih japanskih glazbenika u Kini.

Ključne riječi
Donald Trump Xi Jingping tonči tadić Tajvan Sanae Takaichi Kina Japan

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
23:17 14.12.2025.

Japan će braniti prave Kineze sa Tajvana protiv ovih komunističkih pobunjenika sa kopna!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!