Najveća svjetska tvornica tregera, ilitiga elastičnih traka za hlače, nalazi se u Japanu. S druge strane, najviše tregera, globalno gledajući, proizvedu Kinezi. Čini se tako prikladnim iskoristiti stari narodni izraz te, posebice nakon nemilih događaja koji se posljednjih tjedana, pa i mjeseci, odigravaju na relaciji Tokio-Peking, reći kako je situacija između te dvije države "napeta kao u tvornici tregera". Odnosi su se naglo pogoršali nakon što je Sanae Takaichi, nova japanska premijerka koja je na tu poziciju zasjela krajem listopada, sugerirala da bi njezina zemlja mogla vojno odgovoriti ako Kina pokuša silom preuzeti kontrolu nad Tajvanom. Prva žena na čelu japanske vlade bila je, prije nego se počela baviti politikom, bubnjarica u relativno poznatom heavy metal bendu, a na kineske se imperijalističke pretenzije obrušila jednakom žestinom kojom je prije trideset i kusur godina nastupala na koncertima. Odgovor Kine na njezinu izjavu, koji nije trebalo dugo čekati, činio se nerazmjerno naprasitim jer je Takaichi praktički ponovila dominantne stavove iz razdoblja svog mentora Shinza Abea, koje povezuju japansku sigurnost s Tajvanom. Uslijedila je prijetnja kineskog diplomata "odrubljivanjem glave", kinesko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od japanskog veleposlanika u Pekingu razgovor i povlačenje izjave, a Kina je također svojim građanima preporučila da se privremeno suzdrže od putovanja u Japan. Potom su aviokompanije krenule vraćati novac za već kupljene karte, a sve se proširilo i u neke druge sfere, pa su tako, primjerice, otkazani nastupi mnogih japanskih glazbenika u Kini.