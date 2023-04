MORH se oglasio o prodaji pasa. Prijatelji životinja šokirani, poslali pismo Banožiću

Prodaja pet pasa koju je objavio MORH izazvala je burne reakcije javnosti, u prvom redu udruge Prijatelji životinja koja je zbog toga uputila i pismo ministru obrane Mariju Banožiću. Iz Udruge u pismu navode da su zabrinuti zbog činjenice da je danas objavljeno da će Ministarstvo obrane RH izložiti i prodati pse koji su proglašeni nesposobnima za daljnju obuku, baš na isti način, kako navode, na koji se održavaju prepoznavanje i prodavanje pronađenih bicikala.

U pismu Banožiću navode i da vjeruju da je Samostalni sektor za javnu nabavu to objavio bez njegovog znanja te da se iskreno nadaju da će Banožić pomoći tim psima da nađu dobar dom, a ne najveće otkupitelje. U pismu se navodi da je izrazito pohvalno što MORH ima praksu udomljavanja napuštenih pasa s ciljem njihovog školovanja u Službi za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.

-Baš nas je zato ova objava jako šokirala, budući da je totalno suprotna pohvalnoj praksi koju provodite već dugi niz godina. Smatramo da je objavljenim psima potrebno pronaći dobar i provjeren dom ili se o njima brinuti kako treba do kraja njihova života. Ti su psi odgovornost Ministarstva od trenutka kada je preuzeta skrb o njima pa sve do njihove smrti. Mnogi su zgroženi i pozivaju se na nezakonitost takve radnje, no mi vas prvenstveno molimo za ljudskost, dobrotu i pravdu prema njima jer ništa manje nisu niti zaslužili. Gesta "rješavanja" tih pasa je ista kao kad bilo koja druga osoba napusti psa. U ovoj situaciji to je još i gore, zbog činjenice da su psi odbačeni zato što nisu ispunili kriterije vama za pomoć i službu. Najmanje što se može napraviti za njih je da ih se ne odbaci i ne prodaje - pišu Banožiću Prijatelji životinja.

Upravo bi gesta udomljavanja, nastavljaju, mogla biti dobar primjer građanima, za razliku od pretvaranja bića u odbačene artikle. U udruzi se iskreno se nadaju da će se Banožić založiti za to da se odustane od njihove prodaje i odabrati udomitelje koji se mogu i znaju brinuti o psima.

-Isto tako se nadamo i da ćete vršiti provjere udomljenja kada se psi smjeste u nove domove. Pozivamo Vas da se javite nama, Udruzi Pobjede ili nekom drugom skloništu za informacije oko sklapanja ugovora o udomljavanju i postupku udomljavanja... Stojimo na raspolaganju za pomoć i Vama i psima u ovoj za pse nezahvalnoj situaciji - stoji na kraju pisma.

A u MORH-u su nam kazali da imaju Obučni centar vodiča i službenih pasa „Satnik Krešimir Ivošević“ koji je Rješenjem Ministarstva poljoprivrede registriran za uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji i to pasa pasmine njemački, belgijski i nizozemski ovčar. Riječ je o psima, ističu, koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza i imaju rodovnice.

- Sukladno navedenom, službene pse Ministarstvo obrane i Oružane snage RH u mogućnosti su ustupiti drugim tijelima državne uprave ili ih prodati pravnim i/ili fizičkim osobama. Navedeno se provodi dulji niz godina sukladno Pravilniku Ministarstva obrane o načinu materijalnog zbrinjavanja - kažu u MORH-u u odgovoru na naše pitanje zašto pse prodaju, a ne udomljavaju.

Ono što je ključno, navode, je to da svaki kupac službenog psa potpisuje Ugovor s Ministarstvom obrane u kojem su jasno propisani i definirani uvjeti koje je budući vlasnik obavezan osigurati kako bi pas živio u adekvatnim i sigurnim uvjetima. Naglašavaju kako temeljem navedenog Ugovora, ako se u određenom trenutku utvrdi kako pas živi u neadekvatnim uvjetima, može se oduzeti vlasniku. Upravo ovakvim pristupom zbrinjavanja svojih službenih pasa Ministarstvo obrane pokazuje koliko nam je važno da svaki službeni pas nastavi svoj životni vijek kao voljeni kućni ljubimac.

Tako su u veljači ove godine službeni psi Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH ustupljeni Ministarstvu pravosuđa i uprave, Upravi za zatvorski sustav i probaciju. Također, u proteklim godinama bio je slučaj da su službeni psi i prodani Ministarstvu unutarnjih poslova - poručuju iz MORH-a.

Važno je pritom, dodaju, naglasiti kako nesposobnost službenog psa za daljnju obuku znači da je riječ o psu koji je u potpunosti zdravstveno i fizički sposoban, ali zbog svojeg slabo razvijenog plijenskog nagona ili tendencije prevelike razigranosti, ne može obavljati potrebne vojne zadaće. Naglašavaju i kako je najviša ponuđena cijena za pse u predmetnom javnom natječaju, određena kao parametar isključivo zato što se jedina može objektivno ocijeniti.

Zbog svega navedenog, određen je i najniži mogući financijski iznos za kupnju psa, a koji je koordiniran s Hrvatskim kinološkim savezom. Drugim riječima, riječ je o simboličnoj cijeni koju je vlasnik spreman ponuditi za svojeg budućeg kućnog ljubimca - poručuju iz MORH-a.

-Isti su registrirani pri ovom tijelu kao uzgoji kućnih ljubimaca - pasa te se isti nalaze u Upisniku kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji pod brojem HR 191/36/13 P što je vidljivo i iz upisnika koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede - kazali su nam u to Ministarstvu.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda u postupku prodaje službenih pasa koji su proglašeni nesposobnima za daljnju obuku. Kako je istaknuto u javnom pozivu, na prodaju je pet pasa – tri ženke i dva mužjaka. To su belgijski ovčari Falco, Harley, Hilda i Honey te njemački ovčar Galla. Početna prodajna cijena iznosi 100 eura za svakog službenog psa, a kriterij za odabir ponude jest najviša ponuđena cijena.