Istraživanje otkrilo: 'Život s mačkama ili psima može smanjiti rizik od alergija na hranu kod djece'

Čini se da novorođenčad koja žive u domu s mačkama ili psima imaju manju vjerojatnost da će razviti alergije na hranu, prema nalazima velike studije. Korist je prisutna čak i ako su izloženi tijekom fetalnog razvoja, kada trudna majka živi s kućnim ljubimcima. Učinak u studiji bio je skroman, ali statistički značajan: izloženost psima ili mačkama tijekom fetalnog razvoja ili prvih nekoliko mjeseci života smanjila je izglede za kasniju alergiju na hranu za oko 14 posto. Korist je bila najveća kada su psi držani u kući i kada je izloženost bila tijekom fetalnog razvoja i djetinjstva, prenosi The Washington Post.

Ranije studije došle su do sličnih zaključaka, ali nova studija iz Japana, koja je uključivala više od 65.000 dojenčadi i njihovih roditelja, daleko je najveća do sada. Kao ni druge studije, ni ova nije mogla dokazati da kućni ljubimci sami smanjuju rizik od alergije na hranu. Moguće je da nešto drugo povezano s posjedovanjem kućnog ljubimca, poput načina života ili genetike, može uzrokovati prividnu povezanost. No, pedijatri specijalizirani za proučavanje i liječenje alergija rekli su da rezultati djeluju umirujuće za vlasnike kućnih ljubimaca. 'Otkriće da je izloženost psima i mačkama povezano s manjom alergijom na hranu čini se prilično čvrstim i slaže se s nekoliko prethodnih studija', rekao je James Gern, profesor i šef Odsjeka za alergiju, imunologiju i reumatologiju na Sveučilištu Wisconsin u Madisonu.

Gern, koji je 2004. godine objavio rad koji pokazuje da posjedovanje psa smanjuje rizik od svih vrsta alergija, rekao je da nova studija 'pridodaje sve brojnijoj literaturi da bi kontakti s kućnim ljubimcima mogli imati mnoge zdravstvene dobrobiti za djecu. Osim alergija na hranu, druge su studije otkrile niže stope atopijskog dermatitisa, bolesti teškog disanja, respiratornih alergija, astme i povećanu psihološku dobrobit'.

Studija je također promatrala moguće učinke drugih kućnih ljubimaca. Nije uočena značajna povezanost između alergija na hranu i izloženosti kornjačama, hrčcima ili pticama. Ali, kada je veza bila ograničena samo na alergije na orašaste plodove, posjedovanje hrčka zapravo je povećalo rizik za 93 posto. Međutim, tako je malo obitelji držalo hrčke da bi očita povezanost mogla biti statistička slučajnost.

Još jedno ograničenje studije, rekao je Tom Marrs, direktor Akademije za alergije na King's Collegeu u Londonu, jest da ne može dokazati da su sami kućni ljubimci, a ne nešto o vlasnicima kućnih ljubimaca, pravi uzrok smanjenih izgleda za alergije na hranu. 'Obitelji s izraženom obiteljskom poviješću alergija vjerojatno će imati roditelje s alergijama na dlaku kućnih ljubimaca', rekao je Marrs, 'Zbog toga je manja vjerojatnost da će svojoj djeci nabaviti kućne ljubimce. Dakle, obrnuti odnos između kućnih ljubimaca i alergija možda je posljedica toga što alergični roditelji ne žele sami reagirati na kućne ljubimce'. Jedini način da se dokaže da posjedovanje kućnog ljubimca smanjuje rizik od alergija na hranu, rekao je, je randomizirano kontrolirano ispitivanje, u kojem trudnice pristaju da budu nasumično raspoređene hoće li imati kućnog ljubimca ili ne. No, bilo bi teško pronaći ljude voljne sudjelovati u takvoj studiji.

Amanda Cox, profesorica pedijatrije na Jaffe Food Allergy Institute na Icahn School of Medicine na Mount Sinai u New Yorku, rekla je da je roditelji redovito pitaju povećavaju li kućni ljubimci rizik od razvoja alergija kod njihove djece ili smanjuju. 'Definitivno bih rekla da je to bilo mračno područje, ali ova studija izgleda prilično uvjerljivo', rekla je o japanskoj studiji.

Pregled svih dokazanih načina za smanjenje razvoja alergijskih bolesti objavljen prošle godine uključivao je isključivo dojenje prvih četiri do šest mjeseci nakon rođenja, izbjegavanje kravljeg mlijeka tijekom prvih dana života, uvođenje kikirikija na način primjeren dobi ako ga obitelj obično jede i odrastanje na farmi (zbog izloženosti većoj raznolikosti mikroba). Ta ista recenzija upozorila je da bi obitelji trebale izbjegavati nabavu mačke kada roditelji ili braća i sestre imaju alergije ili kada dijete već ima atopijski dermatitis. 'Ako vidim dijete koje ima značajan ekcem, a znam da ima mačku ili psa u kući, možda ću ga dati testirati na alergiju na te ljubimce', rekao je Cox.

Sveukupno, međutim, nalazi o prednostima života s kućnim ljubimcima dobro se uklapaju u mnoge prethodne studije. 'Dobrobiti izloženosti životinjama pokazane su u nekoliko različitih konteksta, kao što je s kućnim ljubimcima (poput ove studije), domaćim životinjama (srednja Europa, farme mliječnih krava Amiša i Wisconsina), pa čak i štetočinama. Možda je opća poruka da biološki raznoliko okruženje potiče razvoj imuniteta i zdravu djecu', rekao je Gern.

