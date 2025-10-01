MORH ima važnu obavijest: Zbog letova Rafalea iznad ovih područja moguća je povećana buka i noću

MORH je izvijestio da će u okviru planiranih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svakodnevno biti izvedene redovite dnevne i noćne letačke operacije Rafalea, za koje se može očekivati pojačana buka.

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila svakodnevno provode letačke aktivnosti koje uključuju letove na visinama od zemlje do 15.000 metara. Ove aktivnosti obuhvaćaju cijeli teritorij Republike Hrvatske, uključujući Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Karlovačku, Zadarsku i Ličko-senjsku županiju, uz strogo poštovanje sigurnosnih mjera.

Obuka pilota na Rafaleima također se provodi svakodnevno u skladu s propisanim sigurnosnim normama i zakonodavstvom Republike Hrvatske. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo svoja letačka djelovanja izvodi u zračnim prostorima predviđenim regulativama i pravilima koja upravljaju uporabom zračnog prostora Republike Hrvatske. Iako se u okviru redovitih aktivnosti ne očekuje probijanje zvučnog zida, povremeno se može pojaviti kratkotrajna pojačana buka.