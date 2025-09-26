FOTO Pogledajte vojnu vježbu Paukova i Gromova: Po prvi put korišteni FPV dronovi i antidronske puške

Na vojnom poligonu “Josip Markić” kraj Knina u četvrtak, 25. rujna 2025., održana je vojna metodsko-pokazna vježba pripadnika Gardijske mehanizirane brigade (GMBR) pod nazivom “Borbena provjera vodova u GMBR-u”. Cilj vježbe bio je ispitati uvježbanost mehaniziranog voda iz sastava 3. mehanizirane bojne Pauci i njemu pridodanih snaga, stoji u priopćenju MORH-a. Posebnost ovog prikaza bila je dvostrana struktura - uz “plave”, obučavala se i suprotna strana, tzv. “crveni”, koje su činili pripadnici 2. mehanizirane bojne Gromovi ojačani protuoklopnim timom.

Prvi put je predstavljena nova obučna infrastruktura, koju su vlastitim resursima izgradili pripadnici GMBR-a, čime se omogućuje kvalitetnija i realnija obuka. Realizmu je dodatno pridonio simulacijski sustav MILES 2000, koji je omogućio realističniji prikaz zapovijedanja i manevara u uvjetima napada i obrane.

Osim toga, tijekom vježbe korišteni su izviđački i FPV dronovi, kao i antidronske puške i sustavi zaštite, a prikazane su i nove taktike i procedure razvijene na temelju iskustava iz aktualnih sukoba. Vježbi su, uz obučne skupine i organizatore, prisustvovali zapovjednik GMBR-a brigadir Mirko Stošić, zapovjednici i predstavnici više ustrojstvenih cjelina brigade.

– „Vježba je zahtijevala fizičke, psihičke i druge napore, no danas ste pokazali da je iza vas višetjedni rad koji neminovno dovodi do uspjeha“ – poručio je nakon završetka zapovjednik Stošić. Zamjenik zapovjednika bojne Pauci, bojnik Boris Lokas, naglasio je važnost praktične primjene novih tehnologija: „Sudionici vježbe imaju priliku pokazati kako se koriste novom tehnologijom poput dronova i komunikacijskih uređaja.“ Vježba je, dodao je, ujedno i uvod u niz budućih obuka vodova GMBR-a koje će se provoditi uz pomoć nove infrastrukture.

Da je nova oprema ključna za suvremenu obuku istaknuo je i poručnik Nikola Prgomet, zapovjednik glavne obučne postrojbe 3. mehanizirane bojne Pauci: „Moramo pratiti suvremene trendove i biti proaktivni.“