Ministar Banožić: Za međunarodno priznanje najzaslužniji su hrvatski branitelji

Povodom 30. godina od međunarodnog priznanja RH ministar obrane u Vladi RH Mario Banožić položio je danas vijenac podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Tom prilikom Banožić je rekao kako su za međunarodno priznanje Republike Hrvatske i dovršetak procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja najzaslužniji hrvatski branitelji koji su dali svoje živote za slobodnu i suverenu Hrvatsku

Ove obljetnice prošle su u sjeni objavljivanja prvih rezultata popisa stanovništva po kojima Hrvatska ima 400.000 stanovnika manje nego prije deset godina i gdje je Vukovarsko – srijemska županija rekorder s gotovo 20 posto manje stanovnika. Prema riječima Banožića razlog za ovakve brojke je „koktel više elemenata“ gdje svoju ulogu imaju stradanja u Domovinskom ratu, gospodarski rezultati, politički kontekst kao i otvaranje granica poslije ulaska Hrvatske u EU što je rezultiralo velikim iseljavanjem.

Istakao je kako je učinjeno tijekom proteklih godina dosta toga, ali i da je potrebno više i bolje raditi kako bi došlo ne samo do povratka dijela iseljenih nego i stvaranja većih obitelji. Podsjetio je i kako nije slučajno da su upravo slavonske županije posebno demografski ugrožene te da je poslije 30 godina potrebno povući crtu i vidjeti kako dalje.

Kazao je i da se Domovinski rat ne može marginalizirati te da su mnogi koji su se vraćali u svoje domove, poslije godina progonstva, kupovali namještaj, pribor za objed i slično. Smatra i kako je trebalo se pripremiti prije ulaska Hrvatske u EU jer se moglo očekivati veće iseljavanje.

Zahvalnost hrvatskim braniteljima istakao je i župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić rekavši kako se mora neprestano isticati žrtva koju su brojni branitelji podnijeli kako bi danas živjeli u slobodi i neovisnoj hrvatskoj državi. I on je se osvrnuo na prve rezultate popisa stanovništva rekavši kako svi moramo, prije svega, krenuti od sebe, i vidjeti da u prosjeku danas obitelji imaju ispod dvoje djece.

Kada je riječ o demografskim mjerama kazao je i kako je u proračunu Vukovarsko – srijemske županije za 2022. godinu oko 10 milijuna kuna osigurano za razne demografske mjere

- Ljudi odlaze radi boljeg života. Mladi čovjek želi dobre uvjete života, i to brzo i odmah, a to ovdje ne može sada ostvariti. Od mladoga čovjeka je teško tražiti strpljivost jer mu je sve to na svega nekoliko stotina kilometara udaljenosti – rekao je Dekanić.

Pohvalio je i demografske mjere Vlade RH te rekao i kako je potrebno mijenjati i poreznu politiku prema pojedincu kako bi se učinilo da je živjeti u Vukovaru, Vinkovcima, Iloku ili Županji jeftinije nego živjeti u nekom drugom kraju Hrvatske.