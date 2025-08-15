Ministar Anušić: 'I u slučaju Ukrajine će biti potrebno poštivanje njezinih granica i teritorijalnog integriteta'

Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, naglasivši važnost da se eventualni mirovni sporazum ne postigne na račun Ukrajine.

"Pozicija hrvatske vlade je nedvosmislena – zalažemo se za pravedan i trajan mir. Kao što je rješavanje situacije u Domovinskom ratu zahtijevalo pravedan i održiv mir kako bi se postigla stabilnost u našim krajevima, tako će i u slučaju Ukrajine biti potrebno poštivanje njeznih granica i teritorijalnog integriteta. To predstavlja srž naše poruke i temeljni stav hrvatske vlade", pojasnio je Anušić, prenosi HRT.

Ministar je dodao kako pojedinosti dogovora poznaju vjerojatno samo Trump i Putin, no izrazio je nadu da se neće obistiniti zabrinutost dijela međunarodne zajednice prema kojoj bi se sukob mogao okončati ili primirje sklopiti na štetu ukrajinskih interesa.