Ministar Anušić: 'I u slučaju Ukrajine će biti potrebno poštivanje njezinih granica i teritorijalnog integriteta'

Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, naglasivši važnost da se eventualni mirovni sporazum ne postigne na račun Ukrajine.
"Pozicija hrvatske vlade je nedvosmislena – zalažemo se za pravedan i trajan mir. Kao što je rješavanje situacije u Domovinskom ratu zahtijevalo pravedan i održiv mir kako bi se postigla stabilnost u našim krajevima, tako će i u slučaju Ukrajine biti potrebno poštivanje njeznih granica i teritorijalnog integriteta. To predstavlja srž naše poruke i temeljni stav hrvatske vlade", pojasnio je Anušić, prenosi HRT.
Ministar je dodao kako pojedinosti dogovora poznaju vjerojatno samo Trump i Putin, no izrazio je nadu da se neće obistiniti zabrinutost dijela međunarodne zajednice prema kojoj bi se sukob mogao okončati ili primirje sklopiti na štetu ukrajinskih interesa.
Puno nas bi voljeli da bude tako kako kaže Ministar Anušić i što je službeni stav Vlade. Međutim, stvarnost je drugačija i teško da će Ukrajina ostati u svojim granicama. Još jedan dokaz koliko su stavovi naše Vlade, kad ih i ima, nerealni što izaziva sumnju u kompetenciju ljudi koji na tome rade. Isto je i sa stavom o pitanju Palestine, stavu prema Crnoj Gori, Srbiji. Također o troškovima života, mirovinama, uspjesima u turizmu. Puno stavova koji nemaju veze sa stvarnošću.