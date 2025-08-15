U Ukrajini bjesni rat, hoće li Trump i Putin pronaći rješenje? Uskoro se sastaju

*Donald Trump i Vladimir Putin danas će se susresti na Aljasci

*Razgovarat će o ratu u Ukrajini

*Sastanak bi trebao početi u 21.30 sati po srednjoeuropskom vremenu

7:18 - Borbe između Rusije i Ukrajine ne pokazuju znakove smirivanja uoči sastanka Trumpa i Putina. U četvrtak je Ukrajina naredila evakuaciju obitelji s djecom iz grada Družkivke u Donjeckoj regiji, dok se intenzivne borbe nastavljaju u tom području, navodi BBC.

Prema novinskoj agenciji AFP, ruske snage napredovale su do 10 km na dijelu linije fronta u blizini gradova Dobropilja i Družkivka u utorak. To je bio njihov najveći dobitak u razdoblju od 24 sata u više od godinu dana, procijenila je agencija nakon analize podataka američkog Instituta za proučavanje rata.

Rafinerija nafte u ruskoj Volgogradskoj regiji zapalila se u četvrtak nakon što su je pogodili ostaci ukrajinskog drona, rekli su lokalni dužnosnici. Sada je, prema izvješćima, požar ugašen.

7:15 - Prosvjednici su se okupili u Anchorageu u znak podrške Ukrajini prije summita. Mahali su ukrajinskim zastavama i razvili veliki transparent s natpisom "Aljaska stoji uz Ukrajinu".

Skup "Aljaska stoji uz Ukrajinu" u Anchorageu

7:12 - Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da vjeruje da će njegov ruski kolega Vladimir Putin pristati na dogovor te da je prijetnja sankcijama protiv Rusije vjerojatno potaknula Moskvu da zatraži sastanak. Trump će se u petak sastati s Putinom na Aljasci. Američki predsjednik je kazao da nije siguran može li se odmah postići prekid vatre, ali je izrazio interes za posredovanjem u mirovnom sporazumu. "On je zaista, sada vjerujem, uvjeren da će se dogovoriti, dogovorit će se. Mislim da hoće, a uskoro ćemo saznati", rekao je Trump u intervjuu za Fox News Radio.

Putin je ranije u petak rekao da Sjedinjene Američke Države ulažu "iskrene napore" kako bi se okončao rat u Ukrajini i natuknuo da bi Moskva i Washington mogli postići sporazum o nuklearnom naoružanju u sklopu širih nastojanja za jačanjem mira.

Trump je u intervjuu također spomenuo da razmišlja o trima mjestima za naknadni sastanak s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim iako je istaknuo da drugi sastanak nije zajamčen. "Ovisno o tome što se dogodi s mojim sastankom, zvat ću predsjednika Zelenskija, i idemo ga dovesti onamo gdje ćemo se sastati, gdje god to bilo", rekao je Trump.

7:00 - Nazivaju to "dronocid": nova obuka za suočavanje s onim što je danas najveća prijetnja životu ukrajinskog vojnika na bojištu – dronovima. Ovi strojevi zasićuju bojišnicu i uzrokuju najveći broj žrtava, prema podacima Ukrajine. Ako Donald Trump ne uspije nagovoriti Vladimira Putina na prekid vatre na njihovom sastanku u Aljasci u petak, tada bi ova obuka u istočnoj Ukrajini mogla biti ključna za spašavanje života na fronti, prenosi BBC. >>OPŠIRNIJE