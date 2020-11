Ministar Anschober: 'Lockdown ne smije biti produžen', prvo cjepivo u Austriji već od siječnja

Gotovo svi austrijski mediji, neki više neki manje, u subotu izvještavaju o izazovima „tvrdog“ lockdowna koji je u Austriji na snazi do 6. prosinca, s ciljem rasterećenja bolesničkih kapaciteta, prvenstveno u intenzivnoj njezi i „spašavanja“ predbožićne trgovina i predstojećih Božićnih blagdana. Posebno se ističe značaj jučer najavljenog masovnog testiranja pučanstva brzim antigen testovima kako bi se uspjelo premostiti vrijeme do pojave prvog cjepiva protiv koronavirusa u Austriji. Kada i kako bi to trebalo izgledati piše austrijski dnevni list „Österreich“ pod naslovom „Prvo cjepivo od siječnja u Austriji“ i nadnaslovom „Kod nas će cijepljenje biti besplatno“. List ističe kako će Austrija dobiti dva posto svih u Europsku uniju pristiglih Covid-19 cjepiva. Dodaje kako dok Njemačka računa s početkom cijepljenja sredinom prosinca ove godine, austrijsko Ministarstvo zdravlja govori o siječnju iduće godine.

U svakom slučaju „lockdown ne smije biti produžen“, tvrdi austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober u svom razgovoru za dnevni list „Kronen Zeitung“ i pritom upozorava kako će „dva sljedeća tjedna biti odlučujuća“ za daljnje odluke vezano uz epidemiološku situaciju u zemlji.

Na upit nije li Austrija, po uzoru na Njemačku mogla pričekati s drugim „tvrdim“ lockdownom uvedenim 17. studenoga, koji će trajati do 6. prosinca i prvo pričekati učinak mjera iz prvog „laganog“ lockdowna donesenih dva tjedna prije toga Anschober je odgovorio:

„Nažalost nismo mogli pričekati, jer svaki dan čekanja dodatno bi pogoršao situaciju u bolnicama i jedinicama intenzivne njege. Lagani lockdown bio je manje učinkovit nego što je očekivano. Broj između dnevno 6.000 i 7.000 novih zaraza ne možemo na dulje izdržati. Moramo gledati da prođemo bez trijaže, zato su dva sljedeća tjedna odlučujuća“.

U svakom slučaju učinci drugog „tvrđeg“ lockdowna se prema ministrovim riječima mogu očekivati negdje oko 27. studenoga.

Vezano uz masovno testiranje pučanstva, po uzoru na Slovačku, čiji je početak kancelar Sebastian Kurz jučer najavio za 6. prosinac i različite stavove između kancelara i ministra zdravlja, Anschober je rekao kako on i kancelar imaju „različite oblike komunikacije, ali misle na istu stvar“.

„Testovi će biti dobrovoljni. Želimo otkriti što je moguće više zaraženih ljudi i kroz kratku desetodnevnu karantenu izvući iz ih tog infekcijskog kolanja“, istakao je. Napomenuo je kako će se austrijski građani na Covid-19 moći testirati i kod svojih liječnika opće prakse te u ljekarnama, uz ona ciljana testiranja, posebno organizirana za rizične skupine ljudi.

Anschober je za dnevni list „Die Presse“ rekao kako je on za to da se masovno testiranje pučanstva „sprovede u jednom tjednu“, po uzoru na talijansku pokrajinu Južni Tirol. Pritom je upozorio kako u Austriji „još uvijek nema dovoljno Contact Tracera“ odnosno osoba koje bi najbrže što je moguće otkrile kontakte zaraženih osoba i tako prekinule lanac širenja zaraze koronavirusom u zemlji.

Vezano uz ponovno „otključavanje“ Austrije 6. prosinca i potom očekivanu navalu na trgovine u predbožićno vrijeme, Anschober je za Kronen Zeitung rekao kako se upravo radi na „velikom sigurnosnom konceptu koji će uključivati kako blagdan 8. prosinac tako i izbjegavanje gužvi u trgovinama i masovno kupovanja u predbožićno vrijeme“.

O tome piše i dnevni list „Kurier“, za koji je Anschober rekao da bi „Kupovina subotama mogla za virus postati utakmica na domaćem terenu“.

Po pitanju škola, koje su također zatvorene 17. studenoga u sklopu „tvrdog“ lockdowna, austrijski ministar zdravlja je istakao kako je unatoč toga u školama i dječjim vrtićima osigurano zbrinjavanje djece čiji roditelji moraju raditi.

„Ovim smo kratkim lockdownom željeli biti sigurniji. Međutim posve je jasno da produženje lockdowna ne smije biti“, poručio je Anschober u razgovoru za Kronen Zeitung.