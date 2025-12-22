ZET i Sindikat se oglasili nakon skandala s božićnog domjenka: Trojica izbačena, prijete i otkazi

Nakon što su u javnost dospjele snimke s božićnog domjenka održanog prošlog petka, na kojima se vidi uzvanik kako gol pleše na stolu, reagirali su i predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb Darko Begić, kao i ZET. Predsjednik sindikata u izjavi za Jutarnji list naglasio je kako sindikat najoštrije osuđuje ponašanje svojih članova uključenih u incidente. "Sa zgražanjem osuđujemo ponašanje naše trojice članova koje smo odmah nakon incidenta izbacili iz sindikata", rekao je Begić, dodavši da se radi o trojici sada već bivših članova među ukupno 460 uzvanika koji su sudjelovali na događaju. U razgovoru je otkrio i dodatne detalje vezane uz fizički sukob koji se dogodio iste večeri, a u kojem su sudjelovala dvojica gostiju i jedan član glazbenog sastava. "Jedan od njih krenuo je dirati instrumente, na što je član sastava reagirao tako da ga je lagano odgurnuo, uslijed čega je ovaj pao na pod. Tada je ovaj drugi nasrnuo na glazbenika i nanio mu tjelesne ozljede", naveo je Begić, ističući kako je riječ o informacijama koje je dobio posredno.

Prema njegovim riječima, oba incidenta dogodila su se nakon završetka službenog dijela večeri, kada je većina gostiju napustila dvoranu. Prvi incident odnosio se na člana sindikata koji se pred okupljenima skinuo i nakratko zaplesao na stolu. Iako je, prema dostupnim informacijama, riječ o svega nekoliko sekundi, to je bilo dovoljno da snimke završe na društvenim mrežama i kasnije u medijima. Drugi incident, fizički obračun, zbio se pred sam kraj proslave, nakon čega su u prostor pozvani policijski službenici koji su ostali s manjim brojem uzvanika. Kako se doznaje, trojica izbačenih članova više neće imati pravnu zaštitu sindikata koju su do tada uživali.

Slučaj je komentirao i ZET, koji se jasno ogradio od događaja te najavio pokretanje internog postupka. "ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a. Organizator događaja je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je o sindikatu koji nije reprezentativan", poručili su iz ZET-a. U priopćenju su naglasili kako ne toleriraju neprimjereno ponašanje svojih zaposlenika te da će se utvrditi sve okolnosti događaja. "Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije ili komentar o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave, Sindikatu autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb", zaključili su iz ZET-a.