ŠTO JE GOVORIO 2016. GODINE

Mikulić sebe opisivao kao 'mangup iz Dubrave', psu dao neobično ime: 'Jeste li primijetili: Mafi, a za Dubravu kažu da je mafijaška'

VL
Autor
Večernji.hr
27.11.2025.
u 19:10

Isticao je da ga ispunjava kada mu sugrađani prilaze s problemima, ali i s pohvalama

Prije gotovo deset godina, u razgovoru s novinarkom Večernjeg lista, Andrija Mikulić, danas uhićeni glavni državni inspektor, govorio je o svom odrastanju, selidbi u Dubravu i životu u kvartu koji mu je, kako je tada isticao, oblikovao karakter. Sebe je opisivao riječima "Mangup iz Dubrave", naglašavajući da mu je, unatoč tome što je rođen na Trnju, upravo taj dio grada postao trajni dom. Doselio se, govorio je tada, kao 18-godišnjak, prateći svoju suprugu Renatu, za koju je rekao da je "stup obitelji i najveća životna potpora". Priznao je da je u početku imao predrasude prema Dubravi, ali ih je brzo odbacio jer je, kako je opisao, to "kvart koji funkcionira isključivo na temelju prijateljstva i poštovanja". "Kao i svi, i ja sam tada imao određenih predrasuda prema Dubravi, ali ubrzo sam shvatio da je to kvart koji funkcionira isključivo na temelju prijateljstva i poštovanja, a društvo iz ulice ekipa je s kojom provodite velik dio slobodnog vremena", rekao je. Zanimljivo je i da su u njegovoj dnevnoj sobi kavu redovito pili i Željko Pervan te bivši basist Prljavaca Nino Hrastek. Redovito su vozili i njegov automobil.

U intervjuu se prisjećao i susjedskih običaja, poput prepuštanja ključeva automobila susjedima zbog uske ulice, ističući da rijetko zaključava i ulazna vrata. Akademska karijera bila mu je veliki cilj. Što počne, kaže, on uvijek i završi, a tada je govorio i o povratku na fakultet, gdje je radio kao asistent. Posebno emotivno govorio je o odgoju kćeri, Ana Marije i Ive, ponavljajući da u njihovoj kući vlada pravilo: "Prvo škola, onda ostalo". Prisjetio se i trenutka kad je starija kći diplomirala – i dan poslije se udala jer joj je "dozvolu" za vjenčanje dao nakon diplome. "U petak je diplomirala, u subotu se udala", rekao je tada sa smiješkom.

Govorio je i o obiteljskom psu Mafiju, uz šalu: "Jeste li primijetili: Mafi, a za Dubravu kažu da je mafijaška". Naglasio je da voljenog psa šeće svaku večer, a voli voziti i bicikl. Barem dvaput tjedno, ovisno o obvezama, ode i na fitness te ga posebno vesele nedjeljni ručkovi u krugu obitelji, govorio je tada. "To je običaj koji nitko od nas ne propušta. Ja obavim plac, Renata kuha, dođu i naši roditelji, tu su kćeri, a i Mafi", rekao je i priznao kako često nakon objeda s obitelji zapjeva i na karaokama. Dubravu je tada opisivao kao zajednicu u kojoj se odmah prepozna iskrenost i namjera: "Ovo je kvart u kojemu nema glume, odmah ljudi shvate jesi li vrijedan njihova poštovanja". Isticao je da ga ispunjava kada mu sugrađani prilaze s problemima, ali i s pohvalama.

Ključne riječi
uhićenje državni inspektor Andrija Mikulić

