Plenković: Ovo je bilo očekivano od oporbe. Isti recept kao Milanovićev upad na izbore

U Zagrebu je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, nakon koje se predsjednik stranke Andrej Plenković obratio novinarima. Osvrnuo se na tri zakona o prostornom uređenju koja su danas izglasana u Saboru, a povodom kojih je oporba najavila da bi, ako bude potrebno, mogla krenuti u prikupljanje potpisa za referendum s ciljem njihova rušenja.

„Riječ je o očekivanoj strategiji oporbe, u ovom slučaju konkretno lijeve oporbe, koja stalno nastoji stvoriti dojam izvanrednog stanja, kaosa i katastrofe. To je isti recept kakav smo vidjeli i kod protuustavnog Milanovićeva upada u parlamentarne izbore. Da nisam godinama živio ovdje, mogao bih pomisliti da smo potpuno nazadovali i da ljudi nemaju što jesti. Sličan obrazac vidimo i u stalnim pokušajima polarizacije društva, kroz teme fašizacije i povijesnog revizionizma, gdje se stalno stvara dojam da se ‘nešto mora događati’, rekao je Plenković.

„Razumijem ih jer su već deset godina u oporbi i pokušavaju uvjeriti građane da će doći na vlast. Svrha ovih zakona je unaprijediti postojeći zakonodavni okvir, koji nije dobar. Jedan od razloga njihova donošenja je i poboljšanje priuštivog stanovanja“, poručio je. Upitan o mogućnosti da oporba doista prikupi dovoljan broj potpisa za referendum, Plenković je bio jasan: „Ne može se raspisati referendum o zakonu koji je već donesen. Oporba može zatražiti ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom i to je jedina opcija“, ustvrdio je.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pozvao je sudove da iskoriste alate i stroge kazne koje su im na raspolaganju protiv femicida, ustvrdivši da je u posljednjem slučaju zabrinjavajuće što je zločin počinio evidentirani zlostavljač kojeg je sustav trebao spriječiti da postane ubojica. Osudivši 19. ovogodišnje ubojstvo žene, premijer je podsjetio da je zahvaljujući njihovoj inicijativi rodno uvjetovano ubojstvo normirano u Kaznenom zakonu kao femicid.

Hrvatska je jedna od pet članica Europske unije koja u svom kaznenom zakonu ima to kazneno djelo definirano kao femicid, rekao je premijer novinarima u ponedjeljak navečer nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. "Kazne su izrazito visoke, nažalost taj fenomen nasilja ne postoji samo kod nas nego svugdje. Ono što je u konkretnom slučaju zabrinjavajuće je da smo imali evidentiranog zlostavljača koje sustav treba spriječiti da od višestrukog evidentiranog zlostavljača postane ubojica", istaknuo je Plenković.

Pozvao je sudove da iskoriste alate koje su im dali - najstrože kazne i mjere. "Kaznena politika ima dva čekića, jedan je tzv. penalna politika kad počiniš kazneno djelo 'opali' ti se kazna i služiš kaznu dugo da ti ili netko drugi tko bi te htio slijediti to zna. Onda ta penalna politika ima i preventivi mehanizam da ne bi netko drugi, neki divljak, zlostavljač napravio istu stvar", rekao je Plenković te naglasio da zato te kazne i mjere moraju bit stroge.

Podsjetio je da su imali intenzivan dijalog sa svim udrugama koje se bave zaštitom žrtava od nasilja, naročito žena i djece. Kad smo imali sastanke prije nekoliko godina, Vlada je nastojala popuniti taj lanac međusobne komunikacije između različitih institucija i resora koji su nekad bili u silosima, rekao je premijer, dodavši da su samo udruge koje prate žrtvu od prvog dana do rehabilitacije imale cijelu sliku.

Zato su, dodao je, napravili protokole, mehanizme i zakone te očekuje od svih institucija da u punini iskoriste alate koji su na raspolaganju. "Nažalost, uvijek ima onih koji se ponašaju najvećoj većini ljudi na potpuni nenormalan način. Mogu to samo osuditi, nema te države i mehanizma koji će to u potpunosti iskorijeniti", rekao je Plenković.