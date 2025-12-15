SDP-ovka se slomila i rasplakala u saboru: Živimo u društvu koje ubojstvo opravdava alkoholom

Zastupnica SDP-a Marija Lugarić danas je u Saboru održala govor i poslala snažnu poruku na koju je i sama emotivno reagirala.

Posebno se osvrnula na slučaj koji se dogodio u nedjelju, 14. prosinca kada je muž ubio ženu u Bedekovčini, a nakon toga presudio i sebi. Naglasila je da je to četvrta ubijena žena u posljednjih 15 dana, a 19. po redu ove godine. 'Društvo smo koje tolerira mizoginiju, društvo je ovo u kojem je neravnopravnost muškaraca i žena za neke normalna, u kojem je nasilje način rješavanja problema, društvo smo u kojem ubojstva opravdamo alkoholom ili teškim obiteljskim odnosima. To nije društvo koje štiti žene', rekla je.



Naglasila je da za ovakve stvari nema opravdanja. 'Kada napišemo da je on nju ubio pod utjecajem alkohola, on je bio dobar čovjek i dobar susjed relativiziramo činjenicu da je ubio vlastitu ženu. Institucije na femicid gledaju kao na izolirani incident i imamo politiku koja nema sustavna rješenja, to nije politika koja štiti žene', naglasila je zastupnica i dodala 'Femicid mora biti spriječen i ubijanje žena mora prestati.'

Rasplakala se kada je govorila o slučaju u Bedekovčini. 'Ovaj dobar čovjek koji se vratio iz Njemačke i kupio namještaj za svoju djecu, prije nego što je ubio svoju ženu, imao je četiri kaznene prijave za nasilje u obitelji i dvije prekršajne. Taj čovjek koji je ubio vlastitu ženu, za njega susjedi i načelnik općine kažu da je dobar čovjek i da se povremeno čula svađa iz te kuće. Za tu obitelj je Zavod za socijalnu skrb rekao da su primijetili poboljšanje u obiteljskoj dinamici, pa su malo suzbili mjere', rekla je kroz suze i dodala 'Moramo shvatiti da okidači femicida postoje i da svako to nasilje i ubojstvo može biti spriječeno. Čovjek koji ima četiri prijave za nasilje u obitelji ne može šetati okolo s pištoljem, zaboga.'