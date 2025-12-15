Može li Ukrajina doista u EU 2027. godine

U očajničkim pokušajima korigiranja i ublažavanja 28 točaka prvotnog rusko-američkog prijedloga mirovnog plana, Europljani i Ukrajinci u svojoj posljednjoj verziji mirovnog prijedloga koju su predstavili Washingtonu spominju da bi Ukrajina već 1. siječnja 2027. postala članicom Europske unije. To su za londonski list Financial Times potvrdili neimenovani izvori upućeni u sadržaj dokumenta prezentiranog Amerikancima. Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner doputovali su jučer u Berlin na nove razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim državnicima koji su involvirani u netipične i očito vrlo dramatične mirovne pokušaje.
OBITELJSKA IDILA
FOTO Tko je tajanstvena snaha Jadranke Kosor? Podarila joj je unuka i jako su bliske
Slatka kratka haljina
Slavna Srpkinja zapalila internet najseksi fotkama ikad: 'Lud je što te pustio'
ALBANSKA ZVIJEZDA
Bravo! Najkorumpiranija zemlja Europe i jedna od najkorumpiranijih u svijetu, ulazi voljom nekolicine od nikoga biranih političara u EU! Bravo!