Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EU NA PREKRETNICI

Može li Ukrajina doista u EU 2027. godine

Autor
Tomislav Krasnec
15.12.2025.
u 19:07

U posljednjoj verziji europsko-ukrajinskog mirovnog plana spominje se da bi Ukrajina već 1. siječnja 2027. mogla postati članica Europske unije

U očajničkim pokušajima korigiranja i ublažavanja 28 točaka prvotnog rusko-američkog prijedloga mirovnog plana, Europljani i Ukrajinci u svojoj posljednjoj verziji mirovnog prijedloga koju su predstavili Washingtonu spominju da bi Ukrajina već 1. siječnja 2027. postala članicom Europske unije. To su za londonski list Financial Times potvrdili neimenovani izvori upućeni u sadržaj dokumenta prezentiranog Amerikancima. Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner doputovali su jučer u Berlin na nove razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim državnicima koji su involvirani u netipične i očito vrlo dramatične mirovne pokušaje.

Ključne riječi
Trumpov prijedlog proširenje EU mirovni sporazum Europska unija Ukrajina

Komentara 7

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
19:53 15.12.2025.

Bravo! Najkorumpiranija zemlja Europe i jedna od najkorumpiranijih u svijetu, ulazi voljom nekolicine od nikoga biranih političara u EU! Bravo!

CH
che99
20:34 15.12.2025.

ne vidim zašto ne, buuuahaha...uredjena zemlja uvijek bila, sce uvjete ispunjava

ST
sttipe
19:32 15.12.2025.

Naravno!! Ukraina ne može vratit dugove amerima, pa joj triba jamac koji će vraćat umisto njih. Kolonija zvana EU, je idealan kandidat, jer je zadnja američka kolonija..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!