Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce, u kuloarima se već provlači rečenica: 'To je sve kadar jednog ministra'

Smjena šefova niza javnih tvrtki koju je danas na zatvorenoj sjednici provela Vlada iznenadila je i mnoge HDZ-ovce, koji tvrde da su im informacije o tome počele pristizati tek danas poslijepodne. Dodatnu nedoumicu izaziva činjenica da su iz Vlade ranije najavljivali kako će se uprave državnih tvrtki birati po OECD-ovim pravilima, zbog čega se očekivalo skorašnje raspisivanje javnih natječaja pa nije posve jasno koja je logika micanja dosadašnjih i imenovanja novih, privremenih direktora.

Pojašnjenje iz Vlade još nismo dobili, no HDZ-ovi kuloari ukazuju na činjenicu da je većina smjenjenih direktora iz resora ministra prometa Olega Butkovića. Butkovićev kadar je, govore HDZ-ovci, i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić, koji je također danas smijenjen, pa se pomalo počinje postavljati pitanje vode li ove smjene slabljenju utjecaja moćnog primorskog HDZ-ovca.