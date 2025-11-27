Poznato zbog čega uhićuju glavnog državnog inspektora: Po neslužbenim informacijama sumnjiči ga se za mito

USKOK je izdao uhidbeni nalog za Andrijom Mikulićem, glavnim državnim inspektorom, objavio je 24 sata. Iako službenih informacija o USKOK-ovom interesu za Mikulića nema, Večernjem listi je iz neslužbenih izvora potvrđeno da je za njim izdan uhidbeni nalog. Isto tako po neslužbenim informacijama, osim Mikulića, kojeg je Vlada danas razriješila dužnosti na zatvorenom djelu sjednice, na meti USKOK-a je i Dragan Krasić, načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva.

Osim njih dvojice sumnjiče se još dvije osobe, a po neslužbenim informacijama Mikulić se sumnjiči da je primio mito.

Po neslužbenim informacijama Mikulićevo uhićenje povezano je s istragom oko nezakonitog odlaganja otpada, koja je počela početkom godina uhićenjem Josipa i Monike Šincek, inovatora i poduzetnika, Franciske Dodić, supruge Paška Dodića, najpoznatijeg hrvatskog zlatara te još sedam osoba. Istragom su bile obuhvaćene i četiri tvrtke, koje USKOK, sumnjiči da su bili dio zločinačkog udruženja u sklopu kojeg su počinili niz kaznenih djela počevši od teškog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene i poslovne isprave, utaju poreza, pranje novca....

Josip Šincek sumnjiči se da je od početka 2022. do 30. rujna 2024. osmislio "posao" u kojem su osumnjičene tvrtke ostvarile nepripadnu imovinsku korist od oko najmanje 465.943 eura. Pojednostavljeno rečeno, Šincekove tvrtke bavile su se uvozom i skladištenjem plastičnog i medicinskog otpada no to su radile na neodgovarajući način, pri čemu USKOK navodi da je Šincek znao da postoje ograničenja na količine plastičnog i drugog otpada koji se smije skladištiti. Isto tako, navodi USKOK, znao je da na lokacijama u Varaždinu i Gospiću na kojima zbrinjava otpad više nema kapaciteta za zbrinjavanje, dok lokacija u Benkovcu nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom.

No usprkos tome, Šincek je, navodi USKOK, nastavio nabavljati i uvoziti otpad, za što su mu dobavljači otpada isplaćivali novčanu naknadu. Sumnjiči ga se, da je organizirao uvoz mljevenog plastičnog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Slovenije i Italije te dovoženje medicinskog i drugog mješovitog otpada od dobavljača iz Hrvatske. USKOK ga sumnjiči i da je nakon toga organizirao da se taj otpad istovara i odlaže u okoliš i to tako što se zakopavao u zemlju, te nakon toga zagrtao zemljom i šljunkom. Radilo se to, navodi USKOK, na prirodnim površinama u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

Šinceka USKOK sumnjiči i da je organizirao i da se dio mljevenog plastičnog otpada u rastresitom stanju, koji dijelom sadrži štetne i opasne tvari, i to u količinama većim od dozvoljenih, odloži na otvorenom prostoru u Gospiću. Organizirao je i da se plastični i medicinski otpad u rastresitom stanju odbaci na neuvjetnu površinu na otvorenom prostoru kraj Gospića. Činio je to iako je znao da odlagalište kraj Gospića nema važeću dozvolu za gospodarenje otpadom te da neuvjetnim odlaganjem tog otpada u rastresitom stanju na otvorenim površinama može ugroziti kakvoću tla, šume, poljoprivrednog zemljišta, vode te ugroziti zdravlje okolnog stanovništva. Osim toga, USKOK ga sumnjiči da su po njegovom nalogu drugi osumnjičenici lažirali dokumentaciju kako bi prikrili što rade, te da su uz pomoć lažnih faktura umanjivali porezne obveze.

Ta istraga je u jednom navratu bila proširivana, spominjalo se da će uskoro biti podignuta optužnica, no sada se očito opet proširila na Mikulića i još tri osobe. Sukladno praksi u sličnim situacijama, nakon uhićenja slijede pretrage, i ispitivanje u USKOK-u. Inače, Šincek i ostali su prije uhićenja jedno vrijeme bili tajno prisluškivani pa je moguće da je Mikulićevo uhićenje produkt nečeg što je ispalo iz tih tajnih mjera.