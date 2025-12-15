Zaboravite Bermudski trokut: Znanstvenici pronašli nevjerojatno otkriće ispod otoka Bermuda

Znanstvenici su nedavno otkrili neobičan geološki sloj ispod otoka Bermuda koji bi mogao objasniti zašto se taj otok toliko razlikuje od drugih oceanskih otoka. Riječ je o sloju stijena koji je rjeđi od okolnog materijala, zbog čega odbija seizmičke valove i istovremeno potiskuje otok prema površini.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je stara lava na Bermudima siromašna silicijem, što upućuje na to da potječe iz dubokog dijela Zemljinog plašta s vrlo malo ugljika. Znanstvenici vjeruju da je taj ugljik dospio bliže površini u razdoblju kada se superkontinent Pangea počeo raspadati, a Atlantik se formirao prije otprilike 900 do 300 milijuna godina.

Upravo taj proces mogao bi objasniti zašto je Bermuda geološki drukčija od tzv. „žarišna točka“ otoka u Tihom ili Indijskom oceanu, koji se nalaze u znatno starijim oceanskim područjima. Istraživači sada analiziraju i druge otoke diljem svijeta kako bi utvrdili postoji li sličan sloj ispod njih ili je Bermuda doista jedinstven slučaj. Kako ističu znanstvenici, razumijevanje ekstremnih primjera poput Bermude pomaže u boljem shvaćanju uobičajenih, ali i neuobičajenih procesa koji oblikuju naš planet. Ovi podaci, prema pisanju DailyMaila, mogli bi značajno promijeniti dosadašnje shvaćanje nastanka oceanskih otoka.

Osim geoloških posebnosti, Bermuda je poznata i po jednom od najpoznatijih svjetskih misterija, Bermudskom trokutu. Područje između Floride, Portorika i Bermude desetljećima se povezuje s nestancima brodova i zrakoplova, što je potaknulo brojne teorije o nadnaravnim uzrocima.

Međutim, suvremena znanost nudi znatno prizemnija objašnjenja. Oceanografi smatraju da su za mnoge pomorske nesreće odgovorni tzv. „valovi ubojice“, odnosno iznimno snažni i nepredvidivi olujni valovi. Ti valovi mogu doseći visinu i do 30 metara, znatno su strmiji od uobičajenih valova te mogu udariti iz neočekivanih smjerova. Prema procjenama stručnjaka, veliki brod pogođen takvim valom mogao bi potonuti u svega nekoliko minuta. Zajedno, nova geološka otkrića i oceanografska objašnjenja pokazuju da se iza slavnih misterija Bermude možda ne krije ništa nadnaravno, već složeni i snažni prirodni procesi koje znanost tek počinje u potpunosti razumijevati.