NEOBIČAN GEOLOŠKI SLOJ

Zaboravite Bermudski trokut: Znanstvenici pronašli nevjerojatno otkriće ispod otoka Bermuda

FILE PHOTO: Riptides and waves crash against the South Shore as winds from Hurricane Ernesto approach Bermuda
Foto: NICOLA MUIRHEAD/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.12.2025.
u 19:47

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je stara lava na Bermudima siromašna silicijem, što upućuje na to da potječe iz dubokog dijela Zemljinog plašta s vrlo malo ugljika

Znanstvenici su nedavno otkrili neobičan geološki sloj ispod otoka Bermuda koji bi mogao objasniti zašto se taj otok toliko razlikuje od drugih oceanskih otoka. Riječ je o sloju stijena koji je rjeđi od okolnog materijala, zbog čega odbija seizmičke valove i istovremeno potiskuje otok prema površini.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je stara lava na Bermudima siromašna silicijem, što upućuje na to da potječe iz dubokog dijela Zemljinog plašta s vrlo malo ugljika. Znanstvenici vjeruju da je taj ugljik dospio bliže površini u razdoblju kada se superkontinent Pangea počeo raspadati, a Atlantik se formirao prije otprilike 900 do 300 milijuna godina.

Upravo taj proces mogao bi objasniti zašto je Bermuda geološki drukčija od tzv. „žarišna točka“ otoka u Tihom ili Indijskom oceanu, koji se nalaze u znatno starijim oceanskim područjima. Istraživači sada analiziraju i druge otoke diljem svijeta kako bi utvrdili postoji li sličan sloj ispod njih ili je Bermuda doista jedinstven slučaj. Kako ističu znanstvenici, razumijevanje ekstremnih primjera poput Bermude pomaže u boljem shvaćanju uobičajenih, ali i neuobičajenih procesa koji oblikuju naš planet. Ovi podaci, prema pisanju DailyMaila, mogli bi značajno promijeniti dosadašnje shvaćanje nastanka oceanskih otoka.

Osim geoloških posebnosti, Bermuda je poznata i po jednom od najpoznatijih svjetskih misterija, Bermudskom trokutu. Područje između Floride, Portorika i Bermude desetljećima se povezuje s nestancima brodova i zrakoplova, što je potaknulo brojne teorije o nadnaravnim uzrocima.

Međutim, suvremena znanost nudi znatno prizemnija objašnjenja. Oceanografi smatraju da su za mnoge pomorske nesreće odgovorni tzv. „valovi ubojice“, odnosno iznimno snažni i nepredvidivi olujni valovi. Ti valovi mogu doseći visinu i do 30 metara, znatno su strmiji od uobičajenih valova te mogu udariti iz neočekivanih smjerova. Prema procjenama stručnjaka, veliki brod pogođen takvim valom mogao bi potonuti u svega nekoliko minuta. Zajedno, nova geološka otkrića i oceanografska objašnjenja pokazuju da se iza slavnih misterija Bermude možda ne krije ništa nadnaravno, već složeni i snažni prirodni procesi koje znanost tek počinje u potpunosti razumijevati.

Ključne riječi
otkriće geologija Bermudski trokut znanost

