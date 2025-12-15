Naši Portali
ODLUČILO STEGOVNO POVJERENSTVO

Markić: Profesor s FPZG koji je vrijeđao Maju Sever dobio opomenu pred otkaz

Željka Markić
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.12.2025.
u 15:57

'Čuvari "ugleda" FPZG-a svrstali su se među zabranitelje slobode misli i govora. U nadi da će,baš kao što su radili u komunizmu, zastrašivanjem i silom ušutkati "nepodobne".'

Željka Markić oglasila se na svom profilu na X-u povodom odluke Stegovnog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti o prof. Havelu. U objavi je kritizirala odluku i prozvala fakultet zbog, kako navodi, dvostrukih standarda i ograničavanja slobode govora.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:  - Prof. Havel dobio je od Stegovnog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti opomenu pred otkaz radi "vrijeđanja Maje Sever". Radi tweeta objavljenog izvan radnog vremena, prijenosa komentara koji ismijava skup Antifa i njegovu sudionicu Maju Sever. Navodno je naškodio ugledu fakulteta. Isti postupak nije poveden protiv Dejana Jovića, prof. na istom faksu koji je također prenio citat o tome da je Hrvatska "propali projekt" te da je sama zamisao (o samostalnoj Hrvatskoj) bila "retardirana i nakaradna".

Nije poveden ni protiv dekana istog Fakulteta koji je u prostorijama fakulteta, digao glas na ženu, pokojnu prof. Reisman i optužio Katoličku Crkvu za indoktrinaciju mladih. Da dam samo 2 primjera. Ima ih još. Čuvari "ugleda" FPZG-a svrstali su se među zabranitelje slobode misli i govora. U nadi da će,baš kao što su radili u komunizmu, zastrašivanjem i silom ušutkati "nepodobne". Bilo da govore o Izraelu i Palestini, bilo da se izruguju Antifama. Pa neka sad svaki profesor dobro promisli. Prvo - da uskladi svoja razmišljanja s fakultetskom partijom. Jer ako je usklađen, onda što god da kaže,napravi ili objavi - ne škodi "ugledu" fakulteta. A onda drugo - hoće li se usuditi napisati što misli - jer ako misli drugačije od fakultetske partije - mogao bi to skupo platiti. Zabranitelji koji trebaju studente odgajati za kritičko promišljanje i intelektualnu čestitost. Ruglo. - stoji u obajvi. 

Željka Markić

NI
Ninica
16:20 15.12.2025.

Ako je istina da je fakultet donio opomenu pred otkaz samo radi ove njegove objave, onda ravnateljstvo tog fakulteta pod hitno treba odstupiti i svi koji su donijeli tu odluku.

Avatar Matenate
Matenate
16:15 15.12.2025.

Filozofski sa yugosmrad ugled. Nisu to dvostruki kriteriji, nije to Licemjerje, to je fašipolitika.

Avatar Appsallar
Appsallar
16:08 15.12.2025.

Crveni, licemjeri bili i ostali.

