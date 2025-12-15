VIDEO Besraman čin: Udruzi Sindrom Down 21 Split na Adventu ukrali kasicu s donacijama

Na Facebook profilu udruge Sindrom Down 21 Split, pojavio se video para koji im je, kako navode, ukrao novac koji marljivo skupljaju u ovo blagdansko vrijeme. U sklopu Adventa na Obrovu imaju štand s fritulama,a u kasicu ljudi mogu ubaciti svoje donacije.

'Svjesni smo da ćemo teško vratiti našu drvenu kasicu s logom udruge koja je ručni rad i već dugo je s nama, a novac jos i manje. Ali to nas neće zaustaviti da budemo još jači i bolji. Sada je kasica na veliku bubamaru, nju da netko uzme trazili bi ju i na Marsu', napisali su i dodali 'ekipa vam poručuje da je bolje da vas ne sretnemo, nekako se nadamo da nisu iz Splita i da se u njega neće vratiti.'