FACEBOOK OBJAVA

VIDEO Besraman čin: Udruzi Sindrom Down 21 Split na Adventu ukrali kasicu s donacijama

Split: Advent u Splitu
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.12.2025.
u 19:50

U sklopu Adventa na Obrovu imaju štand s fritulama,a u kasicu ljudi mogu ubaciti svoje donacije

Na Facebook profilu udruge Sindrom Down 21 Split, pojavio se video para koji im je, kako navode, ukrao novac koji marljivo skupljaju u ovo blagdansko vrijeme. U sklopu Adventa na Obrovu imaju štand s fritulama,a u kasicu ljudi mogu ubaciti svoje donacije.

'Svjesni smo da ćemo teško vratiti našu drvenu kasicu s logom udruge koja je ručni rad i već dugo je s nama, a novac jos i manje. Ali to nas neće zaustaviti da budemo još jači i bolji. Sada je kasica na veliku bubamaru, nju da netko uzme trazili bi ju i na Marsu', napisali su i dodali 'ekipa vam poručuje da je bolje da vas ne sretnemo, nekako se nadamo da nisu iz Splita i da se u njega neće vratiti.'
Kod terorista iz Sydneya pronašli iskaznicu srpskog lovačkog kluba: 'Taj čovjek nije dolazio k nama više od pet godina'

Ključne riječi
krađa advent Split Udruga Sindrom Down 21

