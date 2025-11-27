Hajdaš Dončić: 'I uhićeni Mikulić i svi smijenjeni direktori su Plenkovićev izbor'

Uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića zbog afere s nezakonitim odlaganjem otpada, ali isto tako i smjene u čitavom nizu državnih poduzeća komentirao je za Večernji list predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Šefu SDP-a sporne su tri stvari. Kao prvo, opet se, kaže, potvrdilo da Plenković ne zna upravljati sustavom. - Uhićeni Mikulić njegov je kadar, njegov izbor. Svi ti smijenjeni ljudi njegov su izbor i odgovornost - kazao je Hajdaš Dončić.

Drugo što vidi kao problem je činjenica, kaže, da Lex AP vrijedi za sve osim za Plenkovića obzirom da je i više nego jasno, nastavio je, da je Plenković znao da će mu glavni državni odvjetnik danas biti uhićen pa je na Vladi pripremio njegovu smjenu. - I kao treće, opet vidimo da se kadrovira po najznačajnijim tvrtkama koje bi trebale osiguravati sigurnost javnog sustava bez ikakvog objašnjenja- kazao je Hajdaš Dončić i dodao kako to sve skupa govori o velikom kaosu kod Plenkovića i konfuziji koju širi.