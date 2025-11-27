Naši Portali
SPORNE TRI STVARI

Hajdaš Dončić: 'I uhićeni Mikulić i svi smijenjeni direktori su Plenkovićev izbor'

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić i Boris Lalovac o proračunu za 2026. godinu
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Petra Maretić  Žonja
27.11.2025.
u 18:04

Drugo što vidi kao problem je činjenica, kaže, da Lex AP vrijedi za sve osim za Plenkovića obzirom da je i više nego jasno, nastavio je, da je Plenković znao da će mu glavni državni odvjetnik danas biti uhićen  pa je na Vladi pripremio njegovu smjenu

Uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića zbog afere s nezakonitim odlaganjem otpada, ali isto tako i smjene u čitavom nizu državnih poduzeća komentirao je za Večernji list predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Šefu SDP-a sporne su tri stvari. Kao prvo, opet se, kaže, potvrdilo da Plenković ne zna upravljati sustavom. - Uhićeni Mikulić njegov je kadar, njegov izbor. Svi ti smijenjeni ljudi njegov su izbor i odgovornost - kazao je Hajdaš Dončić. 

Drugo što vidi kao problem je činjenica, kaže, da Lex AP vrijedi za sve osim za Plenkovića obzirom da je i više nego jasno, nastavio je, da je Plenković znao da će mu glavni državni odvjetnik danas biti uhićen pa je na Vladi pripremio njegovu smjenu. - I kao treće, opet vidimo da se kadrovira po najznačajnijim tvrtkama koje bi trebale osiguravati sigurnost javnog sustava bez ikakvog objašnjenja- kazao je Hajdaš Dončić i dodao kako to sve skupa govori o velikom kaosu kod Plenkovića i konfuziji koju širi.  

Ključne riječi
Siniša Hajdaš Dončić Andrija Mikulić Andrej Plenković USKOK

Komentara 3

Pogledaj Sve
ID
idiokracija
18:55 27.11.2025.

Hoće li sada ponovno tražiti smjenu Turudića? 🤣

TM
trаde_mark
18:56 27.11.2025.

A čiji si ti kadar?

NO
Noštromo
19:42 27.11.2025.

Hoce li Hajdaš pohvalit rad Turudica, mozda i smjenu :)

